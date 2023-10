Branża farmaceutyczna postuluje: nowy minister od leków w randze wicepremiera

Najprawdopodobniej wybory parlamentarne oznaczają zmianę na stanowisku wiceministra zajmującego się obszarem lekowym. Zapytaliśmy uczestników XIX Forum Rynku Zdrowia podczas debaty o polityce lekowej, kogo chcieliby widzieć na tym stanowisku

- Zakładamy, że niezależnie, kto będzie na tej pozycji, będzie merytorycznie przygotowany. Ważne, żeby utrzymać to, co się dobrego wydarzyło, brać z tego przykład. To jest nasza najważniejsza rekomendacja - ocenił Michał Byliniak

- Mam marzenie, by minister od leków był głównym ministrem, czyli żeby miał jeszcze więcej do powiedzenia, a najlepiej by był wicepremierem - stwierdził Krzysztof Kopeć

- Ja bym sobie bardzo życzyła kontynuacji, najlepiej z panem ministrem. W 2022 roku zrefundowaliśmy 115 nowych cząsteczko-wskazań. Powinniśmy to kontynuować - oceniła Agnieszka Leszczyńska

- Stanowisko wiceministra odpowiedzialnego za refundację, za leki, wymaga otwartości, rozwagi i decyzyjności - wymienił Radosław Sierpiński

- Kiedy siadaliśmy do negocjacji, to rzeczywiście po obu stronach była dobra wiara, żeby spróbować znaleźć jak najlepsze rozwiązanie dla pacjentów. Życzylibyśmy sobie takiej kontynuacji - stwierdził Paweł Trawkowski

- Współpraca i rozmowa z branżą jest teraz bezpośrednia i nikt się nie obawia jakichś złych relacji. Rozmowa z biznesem jest uczciwa, możemy o wszystkim rozmawiać, możemy podejmować trudne tematy - ocenił Maciej Miłkowski

Minister od polityki lekowej "żeby miał jeszcze więcej do powiedzenia"

W drugim dniu po wyborach, 15 października, uczestnicy debaty na temat polityki lekowej w ramach XIX Forum Rynku Zdrowia mogli wskazać, kogo widzą na stanowisku wiceministra odpowiedzialnego za obszar lekowy lub jakimi cechami powinna ta osoba się wyróżniać. Obecny wiceminister "od leków" Maciej Miłkowski kieruje tym obszarem już ponad 5 lat i jak sam przyznał, po wyborach "wszystko zaczyna się od nowa. Bo nieważne jaki rząd byłby. Nawet gdyby został stary, to zawsze jest nowe rozdanie".

- Niezależnie od tego, czy będziemy mieli przyjemność pracować z panem ministrem Miłkowskim, czy pojawi się nowa osoba w ministerstwie, kluczowe z naszego punktu widzenia jest z jednej strony utrzymane tego kierunku, który został przez ministra wyznaczony. Należy podkreślić, że jeśli chodzi o dostępność do leków innowacyjnych, ostatnie lata przyniosły bardzo duży przełom. Wydaje się, że jednym z podstawowych oczekiwań pacjentów i naszej części branży jest to, że ten trend będzie utrzymany - mówił Michał Byliniak, dyrektor generalny Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA.

Podkreślał znaczenie rozmawiania o kwestiach merytorycznych: - Zakładamy, że niezależnie, kto będzie na tej pozycji, będzie merytorycznie przygotowany. Ważne, żeby utrzymać to, co się dobrego wydarzyło, brać z tego przykład. To jest nasza najważniejsza rekomendacja.

- Z naszej strony deklarujemy otwartość i chęć współpracy z każdą osobą, która przyjdzie, bo do tanga trzeba dwojga. Po obu stronach muszą być osoby, które są zainteresowane rozmową ze sobą i dążeniem, pomimo różnych trudności, by znajdować rozwiązania najlepsze dla pacjentów - dodał.

- Ważne jest, żeby to był człowiek otwarty, który szybko się uczy. A serio życzyłbym sobie, by jak najdłużej zostać z ministrem Miłkowskim - stwierdził Krzysztof Kopeć, prezes Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego, Krajowi Producenci Leków.

Przypomniał, że przed branżą i resortem zdrowia jest jeszcze ważne wyzwanie, czyli wdrożenie nowelizacji ustawy refundacyjnej.

- Potrzebna jest kontynuacja i spokojny dialog. Był czas, że byliśmy po dwóch stronach rzeki i krzyczeliśmy do siebie. Resort z jednej strony kształtował przepisy, z drugiej strony my słaliśmy uwagi. Ten dialog nie zawsze był łatwy. Natomiast teraz przeszliśmy do etapu, gdzie zbudowaliśmy most, czyli jest ustawa i trzeba zorganizować ruch na tym moście, czyli ją wdrożyć. Najlepiej, by było to robione z kimś, kto by to kontynuował i tego byśmy chcieli - opisał sytuację szef PZPPF.

- Do tego są bardzo ważne rzeczy, które udało się panu ministrowi zrobić. Przez kilka lat mówiliśmy o wspieraniu krajowej produkcji i stymulowaniu produkcji w Europie. Minister nie tylko o tym mówił, ale też tę wizję przekształcił w rzeczywistość i to jest wpisane w ustawie. Chciałbym, żebyśmy zaczęli to wdrażać wspólnie, w dialogu i jak najszybciej zastanowić się, jak z tego krótkiego zwycięstwa zrobić strategię smart: wyznaczyć czas i co roku oceniać, jak ta produkcja przebiega – zwiększa się czy zmniejsza oraz jak stymulować narzędzia do rozwoju tego rynku - dodał.

Prezes Krajowych Producentów Leków podkreślał, że minister zrobił przełom w innowacyjnych lekach: - Teraz jest czas na przełom w dostępie do leków w refundacji aptecznej. To się dzieje i chcielibyśmy, by to było kontynuowane.

I mam jeszcze jedno marzenie, by minister od leków był głównym ministrem, czyli żeby miał jeszcze więcej do powiedzenia, a najlepiej by był wicepremierem - stwierdził Krzysztof Kopeć.

"Lody między przemysłem a ministerstwem bardzo stopniały"

- Ja też bym sobie bardzo życzyła kontynuacji, najlepiej z panem ministrem. W 2022 roku zrefundowaliśmy 115 nowych cząsteczko-wskazań. Powinniśmy to kontynuować - oceniła Agnieszka Leszczyńska, dyrektor generalna Angelini Pharma Polska.

- Cechy, które widzę u obecnego ministra i które życzyłabym sobie u przyszłego ministra, jeśli nastąpi taka zmiana, to z jednej strony słuchanie key-opinion liderów, tak jak jest teraz, co jest bardzo ważne. Minister nie może wiedzieć wszystkiego i nie jest specjalistą od wszystkiego. Bardzo dobrze, że key-opinion liderzy z bardzo wielu obszarów terapeutycznych są wysłuchiwani - dodała.

Przypomniała też, że dotychczas były organizowane spotkania z pacjentami i organizacjami pacjenckimi, by mogły podzielić się swoją perspektywą.

- To powinno być kontynuowane. A na koniec dnia chciałabym, żeby minister miał dosyć mocne wykształcenie ekonomiczne. Wiemy, że nowe molekuły i cząsteczki są drogie, natomiast jeżeli zaczniemy bardziej myśleć o kosztach pośrednich i bezpośrednich, to okaże się, że nowe molekuły i nowe leczenie jest tanie dla płatnika, dla całego budżetu. Powoduje to, że nie ma zwolnień, ludzie pracują, jest mniej rent i emerytur, co jest bardzo dobre dla gospodarki. Życzyłabym sobie podejścia ekonomicznego do tej sfery zdrowotnej - wymieniła dyrektor Leszczyńska.

- Raczej posłużę się zestawem cech niż nazwiskiem, chociaż przy tym zestawie cech pan minister Miłkowski się pojawi. Stanowisko wiceministra odpowiedzialnego za refundację, za leki to takie stanowisko, które przede wszystkim wymaga otwartości. Każdy kolejny minister powinien być otwarty na dyskusję. Powinna być możliwość przedstawiania mu różnych punktów widzenia po to, by był w stanie w sposób odpowiedzialny podejmować ważne decyzje, które potem kształtują system refundacyjny - stwierdził Radosław Sierpiński, prezes Agencji Badań Medycznych.

Kolejną cechą, którą wymienił, jest rozwaga: - To jest takie stanowisko, które wymaga zważenia zysków, korzyści, ryzyka. Pamiętam kilku wiceministrów odpowiedzialnych za refundację i różnie z tą rozwagą bywało. Czasami było tak, że kolejne listy refundacyjne niosły duży ładunek emocjonalny, pojawiały się wtedy też rozliczne artykuły w mediach. Od kiedy pan minister się tym zajmuje, to rzeczywiście jest dobrze.

- Kolejną cechą jest decyzyjność. Bo w dużej mierze to jest stanowisko, które wymaga podejmowania decyzji. Powzięcia wszelkich dostępnych informacji, wykorzystania ich w możliwie najlepszy sposób, a później podjęcia decyzji. A z tym też bywa różnie. Czasami próbowano "rolować" te decyzje, żeby wisiały w powietrzu z postanowieniem, że później się nimi zajmiemy. To nigdy nie kończyło się dobrze - wymieniał prezes Sierpiński.

- Poza otwartością i merytorycznością, z którą rzeczywiście mieliśmy do czynienia w trakcie ostatnich lat w pracy z ministerstwem, ważna jest też ta dobra wiara z punktu widzenia przemysłu. Kiedy siadaliśmy do negocjacji, to rzeczywiście po obu stronach była dobra wiara, żeby spróbować znaleźć jak najlepsze rozwiązanie dla pacjentów. To jest coś, czego byśmy sobie również życzyli po, cokolwiek się wydarzy, jeśli chodzi o nowego ministra - stwierdził Paweł Trawkowski, dyrektor generalny Gilead Sciences Poland.

Wskazał również na potrzebę wspierania innowacyjności i pracy nad tym, żeby pacjenci mieli dostęp do jak najbardziej nowoczesnych terapii, w odpowiednich warunkach ekonomicznych.

- Mamy poczucie, że to daje się wypracować. Po 5 latach pracy za granicą i powrocie do kraju widzę, że te lody między przemysłem a ministerstwem bardzo stopniały, to jest zupełnie inna sytuacja. Rozmawiamy, staramy się poszukiwać form porozumienia i znalezienia kompromisu, jeżeli chodzi o stronę ekonomiczną. Mam nadzieję, że to będzie kontynuowane - podkreślił.

"Ta decyzja musiałaby być bardzo mocno osobista"

A co na to sam wiceminister Maciej Miłkowski? Czy gdyby miał taką możliwość, chciałby nadal kierować obszarem lekowym w resorcie zdrowia?

- Bardzo ważna jest praca w zespole. Patrząc na pracę w ministerstwie, padło, że być może minister od leków powinien mieć większe możliwości, nawet być ministrem głównym. Bardzo dużo czasu zajmuje, żeby się wgryźć w temat, żeby rozmawiać ze wszystkimi interesariuszami. Nie można mieć zbyt wielu zadań, zbyt wielu departamentów, ponieważ wtedy nie dopieści się tego zakresu - podzielił się swoimi doświadczeniami.

- To co się zmieniło w tej kadencji i poprzednich, że ta współpraca i rozmowa z branżą jest bezpośrednia i nikt się nie obawia jakichś złych relacji - to w szczególności chyba w moim okresie - rozmowa z biznesem jest uczciwa, możemy o wszystkim rozmawiać, możemy podejmować trudne tematy - dodał.

Zwrócił też uwagę, że pracownicy, którzy pracują na "zwykłych" stanowiskach bardzo się mocno angażują, bardzo dużo i szybko się uczą, mają bardzo często rotację w Komisji Ekonomicznej, czyli coraz więcej pracowników również negocjuje.

- Teraz przygotowujemy się do kolejnej wizyty studyjnej i już połowa departamentu chce widzieć, jak produkuje się leki, jak przebiega cały proces. Widzę też, że zakres działań departamentu i współpracy, np. z CeZ powinien być większy, żeby osiągać efektywność - podkreślił, wskazując na coraz lepszy dostęp do różnych informacji, chociażby w zakresie tego, jakie leki zostały wyprodukowane na terenie Polski.

- Po okresie innowacyjnych leków, trochę zagubiliśmy się z tymi lekami podstawowymi. Chciałbym, żeby tego nikt nie zniszczył. Trzeba teraz ze 4 lata, żeby zwiększyć udział leków w normalnej farmakoterapii wraz z wytycznymi medycznymi i ich monitorowaniem - ocenił.

O swojej przyszłości w Ministerstwie Zdrowia mówił tak:

- Po wyborach wszystko zaczyna się od nowa. Bo nieważne jaki rząd byłby. Nawet gdyby został stary, to zawsze jest nowe rozdanie.

- Ten długi czas na stanowisku wiceministra był trudny rodzinnie. To już prawie 2 tysiące dni, czyli 5,5 roku. Gdyby miał być kolejny taki okres, to trzeba się zdecydować. W pierwszej kadencji gwarantowałem, że nie skończę pracy ze swojego powodu przed końcem kadencji. W drugiej tak się złożyło, że nawet nikt nie spytał, czy chcę dalej pracować. Teraz na pewno ta decyzja musiałaby być bardzo mocno osobista, że jeśli już się podejmuję, to nie odejdę przez okres do wykonania jakiegoś zadania. Zobaczymy, co będzie dalej, wszystko jest otwarte - podsumował Miłkowski.

