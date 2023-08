Branża farmaceutyczna czeka na zaproszenie rządu w sprawie unijnej legislacji

Apelujemy o to, by polski rząd przygotowując stanowisko w sprawie unijnej farmaceutycznej legislacji, wziął pod uwagę dłuższą perspektywę tego sektora - mówi Agnieszka Grzybowska-Zalewska

Już dzisiaj w Europie są firmy, które nie będąc podmiotami z tzw. big pharmy czy medium pharmy, są w stanie doprowadzić swoje projekty badawczo-rozwojowe nawet do trzeciej rejestracyjnej fazy badań klinicznych. Propozycja Komisji Europejskiej niesie dla nich zagrożenia - ocenia Marta Winiarska

Jesteśmy dokładnie na początku procesu legislacyjnego. Zapraszamy rząd do tego, aby zaprosił nas do uczestniczenia w dialogu - apeluje Jacek Graliński

"Zapraszamy rząd do tego, aby nas zaprosił do dialogu"

17 sierpnia 2023 roku cztery organizacje: Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA, Polski Związek Innowacyjnych Firm Biotechnologii Medycznej BioInMed, Pracodawcy RP oraz American Chamber of Commerce in Poland, podpisały wspólne stanowisko, apelując do polskiego rządu o zajęcie stanowiska, które będzie wspierać stworzenie ram polityki w obszarze konkurencyjności innowacji medycznych.

Jest to reakcja na propozycje Komisji Europejskiej w zakresie reformy unijnego prawa farmaceutycznego. Jedną z propozycji jest skrócenie okresu ochrony prawnej danych z 8 do 6 lat. Budzi to zaniepokojenie branży innowacyjnej.

Luiza Jakubiak, Rynek Zdrowia: O co apeluje branża innowacyjna do polskiego rządu?

Agnieszka Grzybowska-Zalewska, prezes Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA: Polski rząd został zapytany o stanowisko odnośnie unijnej legislacji. Pod uwagę będzie brany głos Polski jako członka Unii Europejskiej. Apelujemy o to, by polski rząd przygotowując stanowisko, wziął pod uwagę dłuższą perspektywę tego sektora i pomyślał o tym, jaki będzie dostęp polskich pacjentów do leków innowacyjnych.

Chodzi też o zastanowienie się, jak będą funkcjonowały obecne w Polsce firmy innowacyjne. Dlatego jesteśmy otwarci do prowadzenia dialogu, żeby rząd polski, przygotowując stanowisko, mógł uwzględnić te wszystkie aspekty.

Marta Winiarska, prezes Polskiego Związku Innowacyjnych Firm Biotechnologii Medycznej BioInMed: Zapytanie do polskiego rządu - podobnie jak do rządów innych państw Unii Europejskiej - jest jednym z elementów procesu legislacyjnego. Potem będą kolejne etapy procesu i mam nadzieję, że będziemy ten dialog prowadzić wspólnie z pozostałymi interesariuszami kluczowym w tym eurodeputowanymi.

To jest pierwszy moment, kiedy występujemy do rządu i administracji publicznej z takim apelem. Niewątpliwie podmiotów, które ze strony Polski będą za chwilę uczestniczyć w tej dyskusji, będzie jeszcze więcej. Dobrze byłoby dyskutować dalej razem i przedstawiać nasze argumenty.

Jacek Graliński, przewodniczący Komitetu Farmaceutycznego AmCham: W gąszczu problemów, którymi zajmuje się władza publiczna, chodzi o to, aby ten projekt, który dotyczy przyszłości, konkurencyjności, a także roli Polski w Europie, nie został zaprzepaszczony i aby nie doszło do sytuacji, gdy dialog jest prowadzony późno albo w atmosferze dużego pośpiechu.

Jesteśmy dokładnie na początku tej drogi. Zapraszamy rząd do tego, aby zaprosił nas do uczestniczenia w dialogu, dzieląc się swoimi argumentami.

Legislacja nie jest korzystna dla mniejszych firm biotechnologicznych

Inną z propozycji jest "nagroda" w postaci dłuższego okresu wyłączności rynkowej, dla tych firm, które wprowadzą lek we wszystkich państwach członkowskich. Ten punkt też powinien stanąć w agendzie rozmów?

Agnieszka Grzybowska-Zalewska: Myślę, że dyskusja jest nadal otwarta, ale na pewno jest to jeden z punktów wartych rozważenia i wszystkich jego aspektów. Nie od nas - przedsiębiorców - zależy, w jakim czasie lek będzie dostępny na rynku. To jest w każdym kraju uregulowane inaczej i w każdym kraju odpowiada za to rząd danego państwa.

Wydaje nam się, że propozycja zapisu w obecnej formule, jest nierealna do spełnienia. Żaden podmiot nie będzie w stanie uzyskać takiego wydłużenia ochrony. Gotowego innego rozwiązania w tej chwili nie ma.

Jest oczywiście rozwiązanie, które w tej chwili dobrze funkcjonuje. Istnieje możliwość wydłużenia podstawowej ochrony o kolejne lata i mamy wiele przykładów, kiedy ta ochrona była wydłużana o rok czy 2 lata.

Marta Winiarska: Patrząc na to z punktu widzenia mniejszych firm biotechnologicznych, a są już dzisiaj firmy w Europie, które nie będąc podmiotami z tzw. big pharmy czy medium pharmy, są w stanie doprowadzić swoje projekty badawczo-rozwojowe nawet do trzeciej rejestracyjnej fazy badań klinicznych, to rozwiązanie niesie zagrożenia.

Zakładając, że również polskie firmy dotrą do takiego etapu, kiedy będą w stanie samodzielnie rejestrować cząsteczki, dla nich ten warunek jest nie do przeskoczenia, logistycznie, finansowo, już nie mówiąc o aspekcie, że jest to niezależne w pełni od firm.

Na dzisiaj nie mamy gotowego rozwiązania, dlatego teraz zapraszamy rząd do dialogu. To jest właściwy moment, kiedy możemy zobaczyć, że projektowane rozwiązania przyniosą wręcz odwrotny skutek niż planuje Komisja Europejska.

To jest właściwy moment, by zastanowić się, jakie rozwiązania z punktu widzenia ustalonego celu mogą być optymalne.

Jacek Graliński: Przypomnę, co to jest innowacja. To praktyczne wdrożenie zmiany. Bez elementów wdrożenia tej zmiany innowacja nie ma sensu. To oznacza, że lek, który stoi na półce, a nie jest stosowany do leczenia pacjentów, jest tyle wart, co woda mineralna.

Jako branża jesteśmy zainteresowani, by nasze leki były dostępne dla pacjentów jak najszerzej, nie w zawężonym zakresie. Zdajmy sobie sprawę, że to odbywa się poprzez dialog, który bierze pod uwagę szereg aspektów: na co stać dany kraj, jaka jest polityka zdrowotna, jak jest zorganizowany system ochrony zdrowia.

Nasze oczekiwanie jest takie, by leki były dostępne jak najszerzej, jak najwcześniej. Ale wiemy też, że spełnienie i uwzględnienie aspektów specyficznych dla poszczególnych krajów wymaga rozmowy.

