Brał dziennie 20 preparatów z witaminą D. Schudł ponad 12 kilogramów i trafił do szpitala

Mężczyzna przedawkował witaminę D. Przyjmował 20 suplementów dziennie

Sprawę nagłośniła amerykańska stacja telewizyjna CNN powołując się na artykuł opublikowany na łamach magazynu naukowego "BMJ Case Reports".

Opisany w artykule mężczyzna z Wielkiej Brytanii o suplementach usłyszał z radiowego talk-show.

- Po wizycie u prywatnego dietetyka zaczął codziennie przyjmować ponad 20 suplementów dostępnych bez recepty, w tym 50 000 jednostek międzynarodowych (IU) witaminy D trzy razy dziennie - informuje CNN.

W konsekwencji stan zdrowia mężczyzny zaczął się pogarszać.

- W ciągu miesiąca zaczął cierpieć na nudności, bóle brzucha, biegunkę i powtarzające się napady wymiotów, a także skurcze w nogach i dzwonienie w uszach - wymienia CNN.

Brytyjczyk przestał brać suplementy, ale jego stan się nie poprawiał. Ostatecznie trafił do szpitala. W międzyczasie stracił 12,7 kg i miał kłopoty z nerkami.

- Testy wykazały, że przedawkował witaminę D, stan zwany hiperwitaminozą D - czytamy na portalu CNN.

Mężczyzna - jak powiedział współautor artykułu z "BMJ Case Reports"dr Alamin Alkundi - przyjmował dzienną dawkę 150 000 jednostek witaminy D, czyli „375 razy więcej niż zalecana ilość”. Dla porównania - jak wskazuje CNN - brytyjska Narodowa Służba Zdrowia zazwyczaj zaleca podawanie 400 IU witaminy D dziennie dzieciom powyżej 1 roku życia i dorosłym.

Naukowcy przypomnieli przy tej okazji, że - w przeciwieństwie do witamin rozpuszczalnych w wodzie, które organizm może łatwo wyeliminować - witamina D jest przechowywana w wątrobie i komórkach tłuszczowych organizmu do czasu, kiedy będzie potrzebna. Dlatego też spożywanie tej witaminy w ilości znacznie powyżej zalecanej dziennej dawki może doprowadzić do stężenia toksycznego w organizmie.

Witamina D jest potrzeba, ale w rozsądnych dawkach

Witamina D pełni szereg ważnych funkcji w naszym organizmie. Podstawową jest regulacja metabolizmu wapnia i fosforu - odpowiada więc za prawidłowe kształtowanie się kości u dzieci oraz niemowląt. Dzięki niej, szkielet będzie cechował się dużą wytrzymałością, a także mniejszą skłonnością do złamań.

Ponadto witamina D może zapobiegać nadciśnieniu, chorobom serca czy cukrzycy. Niedobór tej witaminy został także powiązany z otyłością, depresją oraz stwardnieniem rozsianym.

Stymuluje ona także pracę układu odpornościowego, co jest istotne zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym, kiedy jesteśmy najbardziej podatni na różnego rodzaju infekcje.

Eksperci przypominają, że zarówno nadmiar, jak i niedobór witaminy D ma negatywny wpływ na nasze zdrowie.

Nadmiar obserwuje się jednak bardzo rzadko. Dochodzi do niego najczęściej u osób, które cierpią na nadwrażliwość na witaminę D. Oraz tych, które - jak w powyższym przykładzie - zażywają zbyt dużo suplementów przez dłuższy okres czasu.

Z kolei na niedobór witaminy D najbardziej narażone są niemowlęta, dzieci, młodzież w okresie intensywnego wzrostu oraz osoby starsze.

