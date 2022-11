Brakuje paracetamolu we Francji. Wprowadzono limit do dwóch opakowań na pacjenta

We Francji brakuje preparatów zawierających paracetamol, dlatego też władze zdecydowały o ograniczeniu sprzedaży środków z tą substancją

Ograniczenia dotyczą m.in. Efferalganu – pacjenci będą mogli kupić tylko dwa opakowania bez recepty

ANSM (Narodowa Agencja Bezpieczeństwa Leków i Zdrowia) wraz z organizacjami farmaceutycznymi wydały zalecenia, z których wynika, że pacjenci wymagający natychmiastowego zastosowania leków z paracetamolem otrzymają je w pierwszej kolejności – wskazuje mgr.farm

Z dalszych informacji podanych przez mgr.farm wynika również, że farmaceuci mogą wydawać mniejszą ilość paracetamolu

Problemy z dostępnością paracetamolu we Francji

Portal mgr.farm poinformował o niepokojącej sytuacji we Francji. Tamtejsza ANSM (Narodowa Agencja Bezpieczeństwa Leków i Zdrowia) prosi pacjentów, farmaceutów i lekarzy o zmniejszenie stosowania preparatów z paracetamolem. Na francuskim rynku coraz bardziej są odczuwalne problemy z dostępnością do leków zawierających ten składnik.

Ze względu na zbliżający się okres zimowy i wzmożone zachorowania na grypę czy COVID-19, lokalne władze zdecydowały o wprowadzeniu ograniczeń w sprzedaży środków z paracetamolem. Portal mgr.farm informuje, że ograniczenia te dotyczą preparatów Doliprane i Efferalgan – pacjenci nadal mogą kupić je bez recepty, ale ich sprzedaż została ograniczona do dwóch opakowań na osobę.

ANSM w oświadczeniu, że Collège de la médecine générale (CMG) wraz z organizacjami farmaceutycznymi wydały zalecenia dotyczące modyfikacji w stosowaniu paracetamolu. Pacjenci, którzy wymagają zastosowania leków z tą substancją, otrzymają je w pierwszej kolejności.

Jednocześnie agencja, jak wyjaśnia mgr.farm, zaapelowała do pacjentów, aby nie gromadzili leku, jeżeli nie potrzebują go w danym momencie. Co więcej, farmaceuta będzie mógł wydać mniejszą jego ilość niż dawka wskazana na recepcie.

Przy okazji ANSM apeluje, aby nie stosować niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ) jako substytutu paracetamolu przy gorączce i bólu, szczególnie u dzieci.

