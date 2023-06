Brakuje m.in. antybiotyków czy leków na cukrzycę. Kilkadziesiąt pozycji na liście krytycznych deficytów lekowych

Na liście leków brakujących przygotowanej przez serwis GdziePoLek są 44 pozycje

Lista krytycznych deficytów lekowych

Mamy 44 pozycje na liście krytycznych deficytów lekowych przygotowanych przez serwis GdziePoLek. To o jedną więcej niż dwa miesiące temu.

Wśród braków pojawiły się leki z różnych grup terapeutycznych - ponownie do wykazu dołączyły niektóre antybiotyki, ale także preparat wspomagający płodność, syrop przeciwalergiczny, steryd donosowy czy lek przeciwdepresyjny.

Na liście braków nadal obecne są m.in.:

Betnovate C

dermatologiczne połączenie kliokwinolu o właściwościach przeciwbakteryjnych i przeciwgrzybiczych oraz przeciwzapalnego glikokortykosteroidu betametazonu.

Canespor Onychoset

maść z bifonazolem, który działa przeciwgrzybiczo oraz mocznikiem, którego zadaniem jest ułatwienie i wzmocnienie działania bifonazolu.

Clostibegyt

zawiera klomifen - substancję stosowaną w terapii niepłodności spowodowanej brakiem owulacji. Nie wiadomo, kiedy ponownie będą realizowane dostawy tego leku.

Crotamiton Farmapol

podaż tego leku przeciwświerzbowego i przeciwświądowego w postaci płynu spadła o ponad połowę. Preparat nie ma zamiennika, natomiast ma dodatkową postać maści, którą obecnie ma na stanie ok. 40 proc. aptek zintegrowanych z GdziePoLek (trend jest jednak spadkowy).

Dalacin

zmniejsza się dostępność kremu dopochwowego z klindamycyną (postać leku zawierająca dodatkowo 7 aplikatorów). Pacjentka potrzebująca kuracji ginekologicznej ma - w porozumieniu z lekarzem - opcję terapeutyczną w postaci globulek z klindamycyną (np. Clindavag, Symbactin).

Dexamytrex

zawiera antybiotyk i glikokortykosteroid, stosowany jest w zakażeniach oczu z intensywnymi objawami stanu zapalnego. Nadal dostępne są krople oczne o tym samym składzie.

Diprophos

zawierający dwa związki betametazonu - glikokortykosteroidu, stosowanego w różnego rodzaju stanach chorobowych wymagających działania przeciwzapalnego, przeciwuczuleniowego czy immunosupresyjnego.

31 stycznia 2023 roku serie leku były wycofane z powodu podejrzenia wady jakościowej. W marcu producent przekazał informację, iż przewidywany jest czasowy brak dostaw leku Diprophos do końca czerwca 2023. W związku z brakiem zarejestrowanego w Polsce zamiennika, w ramach importu w aptekach kilka dni temu zaczął pojawiać się preparat Dipromed. Aktualnie jednak zaledwie 3 proc. aptek zintegrowanych z GdziePoLek posiada na stanie ten lek.

Duracef

brakuje proszku do przygotowania zawiesiny z cefadroksylem, w szczególności w dawce 250 mg/5 ml po 100 ml oraz 500 mg/5 ml po 60 ml. Jest to jednocześnie jedyna marka handlowa z tym antybiotykiem. Dostępne są kapsułki po 500 mg, które jednak mogą nie być odpowiednie dla pacjentów pediatrycznych. 14 czerwca 2023 roku ukazała się decyzja GIF wycofująca z obrotu Duracef 250 mg/5 ml serii 2209025, co dodatkowo może utrudnić pacjentom zakup tego leku.

Fevarin

lek przeciwdepresyjny zawierający fluwoksaminę, stosowany jest w terapii depresji, ale również zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych. Producent poinformował, iż nowych dostaw Fevarinu w dawce 50 mg można spodziewać się w pierwszej połowie lipca br. Niestety dostawy dawki 100 mg ulegną opóźnieniu - na ten moment planowane są na sierpień br.

Lipanor

refundowany lek hipolipemiczny (obniżający stężenie tłuszczów we krwi) zawierający ciprofibrat. Produkt nie ma zamiennika, alternatywą terapeutyczną są inne substancje lecznicze z grupy fibratów.

Ozempic i Trulicity

dwa inne analogi GLP-1

Priligy

tabletki z dapoksetyną, ze wskazaniami w terapii przedwczesnego wytrysku. Obecnie obie dawki - 30 mg i 60 mg - są praktycznie niedostępne na rynku. Data dostawy do aptek nie jest znana.

Rantudil Retard

marka acemetacyny, niesteroidowego leku przeciwzapalnego. Od producenta otrzymaliśmy informację, iż z przyczyn technicznych firma przestawia się na produkcję leku w opakowaniach 20-kapsułkowych (dotychczas lek pakowany był po 21 kapsułek). Mniejsze opakowania powinny być dostępne pod koniec czerwca br.

Rupafin

bardzo gwałtownie zmniejszyła się dostępność płynu z przeciwhistaminową rupatadyną (z ponad 90 proc. do zaledwie kilkunastu procent). Na ten moment Rupafin w syropie jest niedostępny w ofertach hurtowni zajmujących się jego importem. Nie jest znana data wznowienia jego sprzedaży do aptek w Polsce. Dostępne są jedynie tabletki zawierające tę samą substancję czynną.

Saxenda

spada dostępność tego leku zmniejszającego nadmierną masę ciała. 14 czerwca od producenta napłynęła informacja, iż dostawy leku Saxenda odbywają się w stałych cyklach, jak dotychczas i nie są przewidywane trudności w dostawach. Wydaje się jednak, że trudno przewidzieć wielkość popytu, co może ostatecznie wpłynąć na liczbę aptek z Saxendą na stanie.

Segan

preparat zawierający 5 mg selegiliny, która jest stosowana w chorobie Parkinsona. Nadal kilka procent aptek ma lek, jednak utrzymuje się trend zniżkowy. Pacjenci odczuwający trudności z dostępnością leku mogą otrzymać zamiennie preparat Selgres, jednak jest on do kupienia w niewielkiej liczbie aptek (13 proc. aptek zintegrowanych z GdziePoLek ma go na stanie).

Tegretol CR 200

rośnie dostępność tego leku z karbamazepiną w dawce 400 mg, niestety jeśli chodzi o dawkę mniejszą, to od producenta otrzymaliśmy informację, iż planowana na czerwiec br. dostawa leku uległa opóźnieniu. Na ten moment nie jest znana nowa data dostawy. Apteki posiadają także na stanie alternatywę - lek Finlepsin 200 Retard oraz Finlepsin 400 Retard. Ze względu na wąski indeks terapeutyczny rutynowe zamienianie nie jest rekomendowane. Lek stosowany jest w padaczce, psychozie maniakalno-depresyjnej, nerwobólu i alkoholowym zespole abstynencyjnym.

Tafen Nasal - 32 mcg i 64 mcg

donosowa postać przeciwzapalnego budezonidu. Lek stosowany jest m.in. w objawach kataru siennego czy alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa.