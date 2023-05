Brakuje kolejnych ważnych leków. Wykazano utrudnienia w dostępie do 20 preparatów

RMF FM dotarł do informacji, z których jasno wynika, że w najnowszych zestawieniu leków o ograniczonej dostępności znalazło się 20 produktów

Na liście znalazły się m.in. szczepionki odczulające, leki przeciwpadaczkowe czy leki przeciwcukrzycowe

Przedstawiciele przemysłu farmaceutycznego są zaniepokojeni zaistniałą sytuacją i ich zdaniem problem ten może się pogłębiać

Brakuje wielu leków w aptekach

RMF FM informuje, że dotarł do informacji od GIF, że w najnowszym wykazie leków, do których dostęp może być trudny znalazło się 20 pozycji.

Na liście produktów wstrzymanych w obrocie przez podmioty odpowiedzialne na stałe pojawiła się czterowalentna szczepionka przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego, lek zawierający octan leuproreliny oraz lek stosowany w leczeniu zaburzeń erekcji – brzmi odpowiedź GIF skierowana do RMF FM.

Z dalszej informacji przekazanej przez Inspektorat wynika, że na rynek powróciły m.in.: preparat wspomagający trawienie w przypadku zewnątrzwydzielniczej niewydolności trzustki czy antybiotyk beta-laktamowy o szerokim spektrum działania, stosowany w leczeniu zakażeń bakteryjnych.

Rozgłośnia podaje, że przyczyn tych problemów należy upatrywać w zmniejszeniu produkcji leków przez firmy farmaceutycznych albo wzroście pobytu na niektóre leki. Zdaniem przedstawicieli przemysłu farmaceutycznego, braki leków mogą być jeszcze bardziej odczuwalne.

Przed takimi skutkami wprowadzenia darmowych wybranych preparatów dla dzieci, młodzieży i osób w wieku 65+ ostrzegał w RMF FM prezes Izby Gospodarczej Farmacja Polska. Może się bowiem okazać, że pacjenci będą chcieli realizować recepty na darmowe leki na zapas, tak jak ma to miejsce obecnie w przypadku grupy wiekowej 75+.

Resort zdrowia uspokaja: nie brakuje leków

RMF FM zwrócił się do resortu zdrowia z prośbą o wypowiedź w sprawie tych niepokojących prognoz. Jednak jak zapewnił rzecznik MZ, poszerzenie grup pacjentów uprawnionych do korzystania z darmowych leków nie przyczyni się do utrudnień w dostępie do preparatów.

Wojciech Andrusiewicz w rozmowie z rozgłośnią wskazał także, że darmowe leki dla seniorów cały czas są w aptekach i nie ich nie brakuje. Wyjaśnił również, że leków wystarczyło także w okresie szczytu sezonu infekcyjnego.

