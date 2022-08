Brakujące leki. Podano, że jest ich mniej. A jak jest w rzeczywistości?

Od 1 września 2002 roku obowiązywać będzie nowa lista leków zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Zawiera 178 pozycji, czyli mniej niż poprzedni wykaz, na którym było ich 215

Niestety, to tylko zmiana wizualizacji danych, a leków w wykazie przybyło - ocenia serwis GdziePoLek

Do wykazu dodano 10 pozycji, które odnoszą się do 7 leków

Aż trzy nowe preparaty na liście to leki hormonalne, stosowane w celu łagodzenia objawów przekwitania i zapobiegania osteoporozie. Chodzi o produkty Activelle (estradiol + noretysteron), Cliovelle (estradiol + noretysteron) oraz Femoston Conti (dydrogesteron + estradiol), które zawierają żeńskie hormony płciowe i stosowane są w hormonalnej terapii zastępczej u kobiet po menopauzie.

Aktualnie około 51 proc. aptek zintegrowanych z GdziePoLek posiada na stanie Activelle, a dostępność nieznacznie spadła w ostatnim czasie. Tabletki Cliovelle są obecnie niedostępne, natomiast Femoston Conti można kupić w około 72 proc. aptek.

Envarsus to preparat zawierający takrolimus - substancję immunosupresyjną zapobiegającą odrzuceniu przez organizm biorcy przeszczepionego narządu. Do wykazu dołączono trzy dawki tego leku: 0,75 mg, 1 mg i 4 mg. Preparat ma wąskie zastosowania, jest więc na ogół dostępny jedynie w kilku procentach aptek.

Na liście znalazły się także leki wziewne zawierające przeciwzapalny budezonid w postaci do nebulizacji - Nebbud w dawce 0,25 mg/ml - 10 ampułek po 2 ml oraz 20 ampułek po 2 ml oraz w dawce 0,5 mg/ml - 20 ampułek po 2 ml, a także Pulmicort w dawce 0,5 mg/ml - 20 pojemników po 2 ml. W przypadku leku Nebbud obserwowaliśmy w ostatnim czasie spadki dostępności, ale mimo tego nadal istnieje wybór zamienników, który powinien zabezpieczyć popyt. Pod znakiem zapytania stoi jednak nadchodzący sezon jesienno-zimowy i zapowiadany wzrost zachorowań na COVID-19. Budezonid w postaci wziewnej to jedna z opcji terapeutycznych w przebiegu tej choroby, dlatego stanowił istotny deficyt przy poprzednich falach.

Wykaz uzupełniła również dieta eliminacyjna mlekozastępcza Nutramigen Puramino Junior. W wykazie był już wcześniej obecny Nutramigen Puramino oraz Nutramigen 1 LGG, Nutramigen 2 LGG oraz Nutramigen 3 LGG. Braki produktów do żywienia niemowląt z alergiami pokarmowymi i wymagającymi specjalistycznego żywienia były w ostatnim czasie szeroko komentowane przez rodziców maluchów - czytaj więcej: Leki, które zniknęły z aptek: sierpień 2022.

Jakie leki usunięto z wykazu od września 2022?

Z listy leków zagrożonych brakiem dostępności usunięto 7 pozycji, które odnoszą się do 3 leków.

Daivobet w żelu w opakowaniu 30 gramów i 60 gramów to preparat przeciwłuszczycowy zawierający kalcypotriol i betametazon. Kalcypotriol reguluje tempo wzrostu komórek skóry, natomiast betametazon działa przeciwzapalnie. Daivobet stosowany jest w łuszczycy owłosionej skóry głowy oraz w łuszczycy plackowatej umiejscowionej na skórze ciała. Ten sam skład i wskazania do stosowania w łuszczycy plackowatej ma inny usunięty produkt - lek Enstilar, który różni się także postacią - jest to piana do stosowania na skórę.

Trzecim preparatem wykreślonym z listy jest Eliquis w dawce 2,5 mg po 20 tabletek i po 60 tabletek oraz w dawce 5 mg po 56 tabletek oraz po 60 tabletek. Jest to produkt zawierający przeciwzakrzepowy apiksaban.

Ministerstwo Zdrowia w najnowszej edycji listy antywywozowej dokonało znamiennej modyfikacji. Postanowiło uznać, że kody GTIN są jednak niepotrzebne w przypadku oficjalnego wykazu, jakim jest lista antywywozowa i usunęło je z obwieszczenia, które ma obowiązywać od 1 września 2022 roku. Ten zabieg pozwolił wizualnie scalić różne wielkości opakowań i z kilku pozycji zrobić jedną. "Odchudziło" to wykaz aż o 40 pozycji bez usuwania tak naprawdę żadnej z nich.

Publikacja GdziePoLek