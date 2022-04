Braki leków w aptekach. Problemy zwłaszcza z antybiotykami dla dzieci i lekami dla cukrzyków

Serwis GdziePoLek przygotował kolejne zestawienie brakujących leków, uwzględniając napaść Rosji na Ukrainę i przybycie do Polski ponad dwóch milionów uchodźców. Jaki wpływ miało to na dostępność leków w Polsce?

Jak się okazuje, na razie nie mamy do czynienia z całościowym kryzysem.

- Liczba braków nawet spadła w stosunku do ostatniego, dość wysokiego odczytu. Dostęp do produktów stosowanych przez największe grupy pacjentów, takich jak insuliny, leki przeciwzakrzepowe czy leki dla pacjentów z chorą tarczycą pozostaje zabezpieczony. Na aktualnej liście braków najbardziej krytyczne produkty to nadal zawiesiny pediatryczne z antybiotykami oraz nowoczesne leki wykorzystywane w terapii cukrzycy typu drugiego - informuje GdziePoLek.