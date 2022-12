Braki leków w aptekach. Co z morfiną, penicyliną i cefalosporyną? Wiceminister tłumaczy

Autorzy interpelacji zwracają uwagę, że w Polsce pogłębia się problem dotyczący tzw. wkluczenia medycznego – w aptekach brakuje podstawowych i specjalistycznych leków

Wśród licznych pytań skierowanych do resortu zdrowia posłowie poprosili o odpowiedź m.in. w sprawie dostępności penicyliny i cefalosporyny czy też morfiny

Zgodnie z prawem wszystkie apteki ogólnodostępne są zobowiązane do posiadania produktów leczniczych i wyrobów medycznych w ilości i asortymencie niezbędnym do zaspokojenia potrzeb zdrowotnych miejscowej ludności – wyjaśnia w odpowiedzi wiceminister Maciej Miłkowski

Dodał również, że na polskim rynku są dostępne w różnej ilości produkty lecznicze doustne zawierające penicylinę i cefalosporyny, m.in. Ospen 750, Cefox czy Furocef

- Obrót produktami leczniczymi odbywa się w dużej mierze na zasadach gospodarki wolnorynkowej, ograniczonej jedynie w obszarze dopuszczania do obrotu i refundacji – podsumował wiceminister

Problemy z dostępnością do leczenia

Interpelacja poselska skierowana została przez grupę posłów do Ministerstwa Zdrowia w sprawie braku dostępności leków na terenie Polski i związanego z tym postępującego wykluczenia medycznego. Jak wskazano w piśmie, w Polsce pogłębia się wykluczenie medyczne, na co wskazują pacjenci, lekarze i farmaceuci.

- W aptekach brakuje zarówno leków podstawowych, jak i specjalistycznych. Lekarze skarżą się na niemożność przepisywania recept ze względu na notoryczne niewystępowanie danych medykamentów w hurtowniach farmaceutycznych, co z kolei wiąże się z trudnościami w leczeniu pacjentów – podkreślają autorzy.

Zaznaczają przy tym, że wskazana zapaść w systemie opieki zdrowotnej tym razem "dotyka mieszkanki i mieszkańców małych miejscowości i wsi. To w tych miejscach występuje mniejsza liczba aptek niż w miastach powiatowych i aglomeracjach wojewódzkich i to te apteki są na końcu łańcucha logistycznego dostaw z hurtowni farmaceutycznych".

W swoich licznych pytaniach zwrócili się z prośbą o odpowiedzi na temat m.in. dostępności penicyliny i cefalosporyny oraz morfiny oraz o to, jakie leki zostały sprowadzone do Polski w ramach zakupu interwencyjnego.

Dostępność do leków według resortu

Na wstępie odpowiedzi wiceminister Maciej Miłkowski zaznacza, że szef resortu zdrowia podejmuje niezbędne działania prewencyjne i "na rynku nie obserwuje się zwiększającej skali problemu z dostępnością leków. Problemy dotyczą jedynie jednostkowych leków określonych firm farmaceutycznych, zaś braki poszczególnych produktów leczniczych występują często jedynie lokalnie".

Podał także aktualną listę produktów leczniczych, które są obecnie dostępne w Polsce i zawierają penicyliny oraz cefalosporyny:

Ospen 750 , Benzathini phenoxymethylpenicillinum, Zawiesina doustna, 750 000 j.m./5 ml, butelka 60 ml oraz 150 ml;

, Benzathini phenoxymethylpenicillinum, Zawiesina doustna, 750 000 j.m./5 ml, butelka 60 ml oraz 150 ml; Ospen 1000 , Phenoxymethylpenicillinum kalicum, Tabletki powlekane, 1 000 000 j.m., 12 tabl. oraz 30 tabl;

, Phenoxymethylpenicillinum kalicum, Tabletki powlekane, 1 000 000 j.m., 12 tabl. oraz 30 tabl; Ospen 1500 , Phenoxymethylpenicillinum kalicum, Tabletki powlekane, 1 500 000 j.m., 12 tabl. oraz 30 tabl;

, Phenoxymethylpenicillinum kalicum, Tabletki powlekane, 1 500 000 j.m., 12 tabl. oraz 30 tabl; Bioracef , Cefuroximum, Tabletki powlekane, 250 mg oraz 500 mg (10 tabl., 14 tabl.);

, Cefuroximum, Tabletki powlekane, 250 mg oraz 500 mg (10 tabl., 14 tabl.); Cefox , Cefuroximum, Tabletki powlekane, 250 mg oraz 500 mg (10 tabl., 14 tabl.);

, Cefuroximum, Tabletki powlekane, 250 mg oraz 500 mg (10 tabl., 14 tabl.); Cefuroxime Aurobindo , Cefuroximum, Tabletki powlekane, 250 mg, 10 tabl.;

, Cefuroximum, Tabletki powlekane, 250 mg, 10 tabl.; Cefuroxime Genoptim , Cefuroximum, Tabletki powlekane, 500 mg (10 tabl., 14 tabl.);

, Cefuroximum, Tabletki powlekane, 500 mg (10 tabl., 14 tabl.); Ceroxim, Cefuroximum , Proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 125 mg/5 ml (50 ml, 100 ml)oraz 250 mg/5 ml (50 ml, 100 ml);

, Proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 125 mg/5 ml (50 ml, 100 ml)oraz 250 mg/5 ml (50 ml, 100 ml); Ceroxim, Cefuroximum , Tabletki powlekane, 250 mg oraz 500 mg (10 tabl., 14 tabl., 20 tabl.);

, Tabletki powlekane, 250 mg oraz 500 mg (10 tabl., 14 tabl., 20 tabl.); Furocef, Cefuroximum , Tabletki powlekane, 500 mg, 14 tabl.;

, Tabletki powlekane, 500 mg, 14 tabl.; Tarsime, Cefuroximum , Tabletki powlekane, 500 mg, 10 tabl.;

, Tabletki powlekane, 500 mg, 10 tabl.; Zamur 250, Zamur 500, Cefuroximum , Tabletki powlekane, 250 mg oraz 500 mg (10 tabl., 14 tabl.);

, Tabletki powlekane, 250 mg oraz 500 mg (10 tabl., 14 tabl.); Zinnat, Cefuroximum , Tabletki powlekane, 125 mg (10 tabl.), 250 mg (10 tabl.), 500 mg (10 tabl., 14 tabl.);

, Tabletki powlekane, 125 mg (10 tabl.), 250 mg (10 tabl.), 500 mg (10 tabl., 14 tabl.); Zinnat, Cefuroximum , Granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 125 mg/5 ml (50 ml, 100 ml), 250 mg/5 ml (50 ml);

, Granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 125 mg/5 ml (50 ml, 100 ml), 250 mg/5 ml (50 ml); Zinoxx, Cefuroximum , Tabletki powlekane, 250 mg (10 tabl.), 500 mg (10 tabl., 14 tabl.);

, Tabletki powlekane, 250 mg (10 tabl.), 500 mg (10 tabl., 14 tabl.); Xorimax 250, Xorimax 500, Cefuroximum , Tabletki drażowane, 250 mg oraz 500 mg (10 tabl., 14 tabl.);

, Tabletki drażowane, 250 mg oraz 500 mg (10 tabl., 14 tabl.); Ceclor, Cefaclorum , Granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 125 mg/5 ml (75 ml, 100 ml), 250 mg/5 ml (75 ml, 100 ml), 375 mg/5 ml (75 ml, 100 ml);

, Granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 125 mg/5 ml (75 ml, 100 ml), 250 mg/5 ml (75 ml, 100 ml), 375 mg/5 ml (75 ml, 100 ml); Ceclor MR, Cefaclorum , Tabletki powlekane o przedłużonym uwalnianiu, 375 mg (10 tabl.), 500 mg (10 tabl., 14 tabl.), 750 mg (10 tabl.);

, Tabletki powlekane o przedłużonym uwalnianiu, 375 mg (10 tabl.), 500 mg (10 tabl., 14 tabl.), 750 mg (10 tabl.); Duracef, Cefadroxilum , Proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 250 mg/5 ml (60 ml, 100 ml)oraz 500 mg/5 ml (60 ml, 100 ml);

, Proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 250 mg/5 ml (60 ml, 100 ml)oraz 500 mg/5 ml (60 ml, 100 ml); Duracef, Cefadroxilum , Tabletki do sporządzania zawiesiny doustnej, 1 g, 10 tabl.;

, Tabletki do sporządzania zawiesiny doustnej, 1 g, 10 tabl.; Duracef, Cefadroxilum , kapsułki, 500 mg, 12 kaps. 20 kaps.;

, kapsułki, 500 mg, 12 kaps. 20 kaps.; Cetix, Cefiximum , Granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 100 mg/5 ml, butelka 1,2 g oraz 2 g;

, Granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 100 mg/5 ml, butelka 1,2 g oraz 2 g; Cetix, Cefiximum, tabletki powlekane, 400 mg, 7 tabl.

- Zgodnie z zobowiązującymi przepisami, apteka ogólnodostępna jest zobowiązana do posiadania produktów leczniczych i wyrobów medycznych w ilości i asortymencie niezbędnym do zaspokojenia potrzeb zdrowotnych miejscowej ludności, a jeżeli w aptece brak jest poszukiwanego produktu leczniczego, farmaceuta powinien zapewnić jego nabycie w tej aptece w terminie uzgodnionym z pacjentem – wyjaśnia wiceminister.

Wskazał przy tym, że od 1 września 2022 roku minister zdrowia wydał 313 zgód na czasowe dopuszczenie leku do obrotu, z czego do chwili obecnej zrealizowane zostało 172 zgody – z tych 313 zgód dotyczyło 140 produktów leczniczych, posiadających dopuszczony do obrotu odpowiednik (dotyczyły 25 różnych substancji czynnych).

Problemy z morfiną i dostępne preparaty

Wiceminister zapewnia jednocześnie, że niedobory rynkowe poszczególnych leków wynikają z okoliczności nieplanowanych związanych z opóźnieniami dostaw czy też z problemami produkcyjnymi. Przypomniał także, że w ostatnim czasie mogły występować trudności w dostępie do morfiny w formie doustnej.

- Według informacji przekazanej ze strony firmy farmaceutycznej, przyczynami wstrzymania dostaw leków na polski rynek były między innymi problemy związane z terminami produkcyjnymi, które uległy pogorszeniu poprzez obecną sytuację na świecie, w szczególności zmianami legislacyjnymi związanymi z Brexitem, a także rotacją personelu i wyższym poziomem nieobecności pracowników spowodowanym pandemią – wyjaśnił.

Z tego też powodu minister zdrowia podjął decyzję o wpisaniu w aktualnym obwieszczeniu w sprawie wykazu produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności produktów zawierających morfinę, by zabezpieczyć ich dostępność dla polskich pacjentów.

Podał także, że na rynku polskim dostępne są w różnej ilości, w zależności od apteki i hurtowni, produkty lecznicze zawierające substancję czynną Morphini hydrochloridum i Morphini sulfas oraz w postaci doustnej:

MST Continus , Morphini sulfas, Tabletki powlekane o zmodyfikowanym uwalnianiu, 10 mg, 30 mg, 60 mg, 100 mg, 200 mg, opakowanie po 60 tabl.,

, Morphini sulfas, Tabletki powlekane o zmodyfikowanym uwalnianiu, 10 mg, 30 mg, 60 mg, 100 mg, 200 mg, opakowanie po 60 tabl., Oramorph , Morphini sulfas, Krople doustne, roztwór, 20 mg/ml, 1 butelka 20 ml,

, Morphini sulfas, Krople doustne, roztwór, 20 mg/ml, 1 butelka 20 ml, Sevredol , Morphini sulfas, Tabletki powlekane, 20 mg, 60 tabl.,

, Morphini sulfas, Tabletki powlekane, 20 mg, 60 tabl., Vendal retard, Morphini hydrochloridum, Tabletki powlekane o przedłużonym uwalnianiu, 10 mg, 30 mg, 60 mg, 100 mg, 200 mg, opakowanie po 30 tabl.

Przy okazji podkreślił, że Główny Inspektor Farmaceutyczny zobowiązał się do przekazywania list pt. "informacja nt. dostępności produktów leczniczych", co dwa tygodnie, do Naczelnej Izby Lekarskiej oraz Naczelnej Izby Aptekarskiej. Trzecie wersje list mają tożsamą treść (wcześniejsze były różne).

