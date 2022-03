Braki leków. Niektóre już nie wrócą do aptek w tym roku

W aptekach występują braki niektórych leków. Serwis GdziePoLek na bieżąco monitoruje sytuację

Najprawdopodobniej w tym roku nie będzie dostaw leku Rudotel. Przerwy w produkcji i dostawach są związane z transferem miejsca wytwarzania leku do innego wytwórcy

Z kolei zgodnie z zapewnieniami producenta oraz z danymi GdziePoLek, produkt Divascan powoli wraca do aptek

W tym roku leku już nie będzie

Serwis GdziePoLek monitoruje na bieżąco, jakich leków brakuje w aptekach i kiedy można się spodziewać przywrócenia dostaw.

Jednym z brakujących produktów jest Rudotel.

7 marca serwis informował, że w związku z transferem miejsca wytwarzania leku Rudotel do innego wytwórcy przewiduje się jego brak w aptekach.

Jak dodaje producent, z powodu dużych opóźnień w uruchomieniu produkcji u nowego wytwórcy, spodziewa się braku dostaw leku do końca 2022 roku.

Informacje o długotrwałej niedostępności leku przekazano Ministerstwu Zdrowia oraz lekarzom.

Rudotel jest lekiem z grupy benzodiazepin stosowanym w leczeniu stanów lękowych, stanów pobudzenia i napięcia emocjonalnego. Ma właściwości uzależniające.

Nieco lepiej wygląda sprawa z dostawami Concerty.

Z informacji uzyskanej 14 marca od producenta wynika, iż niewielkie dostawy Concerty do hurtowni farmaceutycznych realizowane są na bieżąco.Serwis radzi, by pacjenci poszukujący leku dopytywać w aptekach o możliwość zamówienia. Jednak z uwagi na to, iż dostawy są niewielkie, nie przewiduje się znacznej poprawy dostępności tego produktu w aptekach.

Concerta jest wskazany do stosowania u dzieci w wieku 6 lat i starszych jako część kompleksowego programu leczenia zespołu nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi, czyli ADHD w przypadkach, kiedy inne sposoby postępowania terapeutycznego nie są wystarczająco skuteczne.

Leki powoli wracają do aptek

Jeszcze w lutym nie było informacji, co z lekiem Systen Conti. Produktu brakowało w sprzedaży aptecznej. W marcu sytuacja zaczęła się poprawiać. Z danych GdziePoLek wynika, że nastąpił niewielki wzrost dostępności plastrów Systen Conti w aptekach.

"Na ten moment hurtownie farmaceutyczne jak PGF czy Neuca nie deklarują jednak nowych dostaw tego produktu. Być może była to niewielka dostawa z poprzednich partii tego produktu" - dodano.

Systen Cont to system transdermalny w postaci plastra, do stosowania na skórę. Do stosowania w hormonalnej terapii zastępczej w leczeniu objawów niedoboru estrogenów u kobiet związanych z menopauzą.

Były też problemy z dostępnością do leku Divascan. Nowe dostawy leku były przewidziane na pierwszą połowę marca 2022 roku. Faktycznie, zgodnie z zapewnieniami producenta oraz z danymi GdziePoLek, Divascan powoli wraca do aptek.

Divascan zawiera iprazochrom, do leczenia profilaktycznego migreny (z aurą bądź bez aury) oraz leczenia retinopatii cukrzycowej we wczesnym stadium.

Z kolei za jakiś czas ma się poprawić sytuacja z dostępnością do przeciwastmatycznego Budezonidu firmy Lek-Am. Jak wyjaśnia serwis, braki leku podyktowane są problemem z dostępnością innego leku z budezonidem - Miflonide firmy Novartis. Z uwagi na duże zapotrzebowanie pacjentów i w związku z brakiem dostępności do odpowiednika - leku Budezonid Lek-Am również brakuje.

- Sytuacja powinna wrócić do normy wraz z nowymi dostawami Miflonide, czyli w ciągu najbliższych 2-3 tygodni - informował tydzień temu serwis.