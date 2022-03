Boehringer Ingelheim pracuje nad nowymi lekami. Inspiracją są pacjenci i ich choroby

W Polsce firma Boehringer Ingelheim prowadzimy ok. 40 badań klinicznych, z czego osiem jest w fazie start-up. Globalnie realizuje około 100 projektów rozwojowych

Luiza Jakubiak, rynek Zdrowia: Ile obecnie firma prowadzi badań klinicznych w Polsce?

Iwona Bednarczyk: Boehringer Ingelheim jest firmą rodzinną, która stawia na innowacje od momentu powstania w 1885 roku. Obecnie zatrudnia 52 tys. pracowników, z czego 9,5 tysiąca pracuje w działach badań i rozwoju. W 2020 roku firma przeznaczyła 3,7 miliarda euro na R&D, co stanowi blisko 20 proc. naszych dochodów ze sprzedaży leków.

W Polsce prowadzimy ok. 40 badań klinicznych, z czego osiem jest w fazie start-up. Globalnie realizujemy około 100 projektów rozwojowych. Liczymy na to, że w najbliższych 7 latach będziemy mieć około 20 nowych zarejestrowanych wskazań.

Na jakie obszary badawcze Państwo stawiają?

Historycznie nasze korzenie sięgają pneumonologii. Od dziesiątek lat mamy w portfolio leki pneumonologiczne, ale w tym zakresie wchodzimy w nowe obszary, w tym w terapie stosowane w chorobach rzadkich płuc.

Drugi bardzo ważny obszar, w którym również od już wielu lat istniejemy, to choroby kardio-metaboliczne osi: serce - nerki - metabolizm. W tym obszarze również stawiamy na leki przełomowe, pierwsze w swojej klasie.

Kolejny duży obszar działania to onkologia. Koncentrujemy się na raku płuca i na nowotworach przewodu pokarmowego, ale oczywiście mamy dużą otwartość na badanie molekuł w zwalczaniu innych typów nowotworów.

Immunologia to kolejny ważny dla nas obszar terapeutyczny, relatywnie nowy, ale bardzo intensywnie rozwijany, prowadzimy działania mające na celu poprawę jakości życia pacjentów z chorobami autoimmunologicznymi. Koncentrujemy się na chorobach skóry, które przebiegają z reguły w sposób uogólniony, ale również na chorobach przewodu pokarmowego: Leśniowskiego - Crohna, czy też wrzodziejącym zapaleniu jelit.

Wracamy również do intensywnych prac w zakresie terapii centralnego układu nerwowego. W dużym stopniu koncentrujemy się na chorobach z zakresu zdrowia psychicznego.

Szósty obszar – choroby siatkówki - to zupełna nowość, stąd prowadzone badania znajdują się w I i II fazie. Mamy w tym obszarze kilka molekuł badanych w różnego rodzaju degeneracjach siatkówki.

Są to rozwiązania zarówno w obszarach chorób cywilizacyjnych, jak i w chorobach rzadkich? Jaki jest dla nich wspólny mianownik?

Inspiracją są dla nas pacjenci. Identyfikujemy kluczowe niezaspokojone potrzeby medyczne. Stąd też w badaniach klinicznych we wszystkich sześciu obszarach terapeutycznych są dwa nurty: niezaspokojone potrzeby z powodu chorób cywilizacyjnych, które wpływają istotnie na stan zdrowotny pacjentów, na długość życia, jego jakość i na choroby współistniejące, jak i choroby rzadkie, w których brakuje skutecznych terapii.

Taką dużą, niezaspokojoną potrzebą medyczną jest na przykład cukrzyca. Staramy się też znaleźć nowe molekuły, które będą pomagały pacjentom z otyłością. Otyłość jest dużym problemem, który stanowi czynnik ryzyka wielu innych chorób jak choroby serca, udar mózgu, cukrzyca czy choroby wątroby i nowotwory.

Z drugiej strony wiemy, że jeden lek może wpływać na wiele układów. Przykładem jest zarejestrowana w 2015 roku empagliflozyna, przełomowy lek, inhibitor SGLT2, który był badany pierwotnie w leczeniu cukrzycy typu 2. W badaniach podstawowych i badaniach oceniających ryzyko sercowo-naczyniowe u pacjentów z cukrzycą typu 2 zauważono jednak, że lek znacząco redukuje hospitalizację z powodu niewydolności serca. Kolejne badania potwierdziły skuteczność SGLT2i u pacjentów z niewydolnością serca. Na podstawie tych wyników Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne zmieniło zalecenia i od 2021 roku mamy cztery główne filary leczenia niewydolności serca, a jednym z tych filarów są właśnie SGLT2 inhibitory.

Efektem badań klinicznych jest też rejestracja empagliflozyny w nowym wskazaniu, stosowanie u dorosłych w leczeniu objawowej przewlekłej niewydolności serca niezależnie od frakcji wyrzutowej lewej komory serca.

Jakie znaczenie dla pacjentów ma rejestracja tego wskazania w niewydolności serca?

Ogromne, jak w każdej chorobie cywilizacyjnej. Działania poprawiające zarówno jakość życia pacjentów, zmniejszające liczbę hospitalizacji z powodu niewydolności serca, jak i przedłużające życie są niezwykle istotne. Hospitalizacja z powodu niewydolności serca zwiększa ryzyko zgonu i skraca czas życia pacjenta. Pomimo że mamy kilka grup leków, które są stosowane w tym wskazaniu do tej pory brakowało rzeczywiście przełomowych wyników. Nowa grupa leków SGLT2 inhibitory przyniosła ten przełom.

Czy w obszarze pneumonologicznym realizowane są badania dedykowane dla dużych populacji czy raczej w chorobach rzadkich?

W obszarze pneumonologii koncentrujemy się na dużej grupie chorób śródmiąższowych płuc, takich jak idiopatyczne włóknienie płuc, włóknienie płuc w przebiegu twardziny układowej, ale również choroby włóknieniowe, które przebiegają z bardzo groźnym dla pacjenta fenotypem postępującym. Są to choroby rzadkie.

W przypadku idiopatycznego włóknienia płuc od kilku lat możemy spowalniać tempo progresji choroby, jednak cały czas pracujemy nad nowymi opcjami terapeutycznymi. W oparciu o wyniki badania drugiej fazy jedna z badanych molekuł otrzymała niedawno status terapii przełomowej nadany przez Amerykańską Agencję ds. Żywności i Leków.

Włóknienie płuc w przebiegu twardziny również nie należy do częstych chorób, a tym bardziej powikłania płucne.

Firma Boehringer Ingelheim ma w swoim portfolio również leki onkologiczne. Na jakie terapie są obecne ukierunkowane badania?



Jeden na siedem nowotworów występujących u ludzi jest powiązany z mutacją białka KRAS. Wśród nich są też nowotwory bardzo mocno powiązane z mutacjami tego białka: choroby płuc, przewodu pokarmowego i trzustki. W związku z tym nasi naukowcy w ostatnich latach skupili swoje wysiłki na badaniu możliwości wpływu na białko KRAS.

W toku prowadzonych prac doszli do wniosku, że połączenie różnych mechanizmów blokowania KRAS mogłoby przynieść ogromne korzyści pacjentowi. Oczywiście jest to hipoteza, którą należy zbadać, ale w tym celu firma Boehringer Ingelheim podjęła współpracę z amerykańską firmą biotechnologiczną Mirati Therapeutics, która również bada lek hamujący bezpośrednio KRAS oraz firmą Amgen, która zarejestrowała lek działający w tym obszarze. Teraz jest to jeden z najważniejszych naszych projektów.

Blokowanie białka KRAS i hamowanie w tym mechanizmie rozwoju nowotworu wydaje się być ogromną nadzieją i to nie tylko w niedrobnokomórkowym raku płuca, raku trzustki czy raku jelit. Molekuła może mieć potencjał działania również w innych nowotworach i bacznie się temu przyglądamy.

Czy spośród innych obszarów, w których podejmują Państwo prace badawczo - rozwojowe mają Państwo znaczące osiągnięcia?

W zakresie chorób rzadkich z obszaru immunologii warto wspomnieć o uogólnionej łuszczycy krostkowej (GPP – Generalised Pustular Psoriasis). Jest to ciężka choroba polegająca na bardzo silnym zapaleniu skóry i bolesnych wykwitach krostkowych na skórze, która często przebiega z jednoczesnymi objawami ogólnymi: gorączką, zajęciem narządów wewnętrznych, niewydolnością serca i nerek. W jej przebiegu może pojawić się sepsa, a w niektórych przypadkach kończy się zgonem.

W grudniu 2021 roku zostały opublikowane wyniki badania Effisayil-1, które po raz pierwszy wykazały, że u 54 proc. pacjentów z ostrą postacią GPP po podaniu pojedynczej dawki leku po tygodniu obserwuje się cofnięcie się objawów skórnych do postaci tzw. czystej skóry w porównaniu do 6 proc. pacjentów w grupie placebo, którzy otrzymywali leczenie objawowe.

Obecnie prowadzone są kolejne dwa badania równoległe, które oceniają pacjentów w terapii podtrzymującej oraz w zapobieganiu nawrotom. Zaangażowane w nie są również polskie ośrodki.

Kiedy możemy spodziewać się rejestracji leku?

W Europie spodziewamy się rejestracji w 2023 roku. Terapia została określona przez Amerykańską Agencję Żywności i Leków (FDA) jako przełomowa w leczeniu GPP. Ta molekuła jest również badana w innych wskazaniach np. we wrzodziejącym zapaleniu jelit.

Wspomniała Pani o współpracy z innymi firmami w realizacji projektów badawczych. Czy mają Państwo jeszcze inne inicjatywy, które oparte są na współpracy ze środowiskiem naukowym?

Ważnym elementem naszej pracy badawczej, którą dzielmy się z innymi, jest bank molekuł. Każdy naukowiec zainteresowany badaniami nad molekułą, którą znajdzie w naszym banku, może o nią aplikować i otrzymać bez żadnych kosztów na własne badania, próbując znaleźć jej nowe zastosowanie. Dzieje się to za pomocą specjalnej platformy openme.com.

To bardzo wartościowa inicjatywa, która pokazuje, jak bardzo jesteśmy zaangażowani we współpracę ze środowiskiem naukowym.

