Boehringer Ingelheim Polska nowym partnerem Warsaw Health Innovation Hub

Prezes Agencji Badań Medycznych, dr hab. n. med. Radosław Sierpiński oraz Dyrektor Generalny Boehringer Ingelheim Polska, Michal Cuha, podpisali porozumienie o przystąpieniu firmy Boehringer Ingelheim do Warsaw Health Innovation Hub.

- Gratuluję firmie Boehringer Ingelheim obchodzonego w tym roku 30-

lecia działalności na polskim rynku. Nasze dzisiejsze spotkanie

potwierdza tylko, że jako nowy partner Warsaw Health Innovation Hub,

firma posiada ogromne doświadczenie i zrozumienie najważniejszych

potrzeb polskiego systemu opieki zdrowotnej. Dlatego bardzo

pozytywnie podchodzę do propozycji projektów zaprezentowanych

przez Boehringer Ingelheim w takich obszarach jak telekardiologia,

choroby płuc czy kampanie edukacyjne – dotykających ważnych

zagadnień z punktu widzenia dużej części społeczeństwa. Liczę, że w

niedługim czasie będziemy mogli mówić o pierwszych owocach dobrej

współpracy w ramach WHIH – powiedział Prezes ABM, Radosław

Sierpiński.

- To dla nas zaszczyt, że rozpoczynamy współpracę z Warsaw Health Innovation Hub – podkreślił Pan Michal Cuha. - Nasza firma działa na polskim rynku już od 30 lat i przez cały ten okres opracowywanie innowacyjnych terapii, poprawiających jakość życia chorych i często przedłużających ich życie, było i nadal jest naszą misją. Skupiamy się na obszarach, w których istnieją ważne niezaspokojone potrzeby medyczne, takich jak diabetologia, kardiologia, pulmonologia. Jesteśmy zaangażowani w edukację zdrowotną i dużą część naszych działań kierujemy bezpośrednio do pacjentów, aby stali się świadomymi uczestnikami procesu terapeutycznego. Jednocześnie zależy nam na wzmacnianiu kompetencji zdrowotnych całego społeczeństwa. Wierzymy, że połączenie sił z Warsaw Health Innovation Hub zaowocuje wieloma ciekawymi projektami, a przede wszystkim przyczyni się do wypracowania z interesariuszami systemu ochrony zdrowia rozwiązań umożliwiających poprawę schematu opieki nad pacjentami w Polsce – zaznaczył Dyrektor Generalny Boehringer Ingelheim Polska.