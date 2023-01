Biotts ze zgodą na wytwarzanie leków. Będą wykorzystwyane m.in. do badań klinicznych

Spółka Biotts będzie mogła wytwarzać leki. Dzięki temu uzyska pełną kontrolę nad procesem produkcji oraz zwolnieniem produktu do badań klinicznych

Obecnie firma pracuje nad systemami transdermalnymi z lekiem przeciwcukrzycowym

Na ukończeniu są również badania na zwierzętach produktu z nośnikiem Biotts i substancją we wskazaniach przeciwnowotworowych

Badania kliniczne produktu Biotts ruszą w pierwszym kwartale 2023

Główny Inspektorat Farmaceutyczny wydał wrocławskiej spółce Biotts zezwolenie na wytwarzanie i import produktu leczniczego.Dzięki temu naukowcy będą mogli wytwarzać produkt końcowy, który będzie wykorzystywany w badaniach klinicznych.

– Po uzyskaniu zgody na wytwarzanie w standardzie GMP rozpoczynamy produkcję pierwszej serii systemów transdermalnych z lekiem przeciwcukrzycowym do badania klinicznego we współpracy z Vetos Pharma. Dzięki tej zgodzie Biotts ma pełną kontrolę nad procesem produkcji oraz zwolnieniem produktu do badań klinicznych. Dzięki GMP jesteśmy najistotniejszym elementem produkcji systemów transdermalnych z naszym nośnikiem – mówi dr Paweł Biernat, prezes Biotts.

Badania kliniczne produktu Biotts ruszą w pierwszym kwartale 2023. Spółka przeprowadzi badania wspólnie z ośrodkiem badawczym BioResearch Group. Prezes spółki dodaje, że na ukończeniu są również badania na zwierzętach produktu z nośnikiem Biotts i substancją we wskazaniach przeciwnowotworowych.

– Analizujemy spływające z ośrodka dane i wstępne raporty wskazują na spektakularne efekty już w trakcie 30 dni od rozpoczęcia aplikacji. Na razie badane są dwa nowotwory – czerniak i nowotwór piersi. Po 30 dniach uzyskujemy istotnie mniej działań niepożądanych i większą efektywność niż lek stosowany tradycyjnie w tego typu terapiach. Badanie powinno zakończyć się w ciągu najbliższych tygodni i wtedy ogłosimy wyniki – wyjaśnia Biernat.

W 2023 roku poza aspektami badawczo-rozwojowymi i rozpoczęciem badań klinicznych, spółka chce wkroczyć na nowy etap rozwoju biznesowego.

– Pracujemy nad tym, aby Biotts stał się międzynarodowym partnerem technologicznym dla globalnych koncernów farmaceutycznych. Aby przyspieszyć ten proces w połowie roku przekształcimy nasze bostońskie biuro komercjalizacji technologii w oddział Biotts US, firmę którą będą współtworzyć doświadczeni specjaliści z amerykańskiej branży biofarmaceutycznej. Celem Biotts US, poza nawiązywaniem partnerstw biznesowych, będzie wsparcie prac badawczych w Polsce i koordynacja procesu rejestracji naszych leków w amerykańskiej Agencji Żywności i Leków (FDA) – opowiada o planach Biotts Konrad Krajewski, członek zarządu spółki.

Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi przez Verified Market Research, globalny rynek transdermalnych systemów dostarczania leków został wyceniony na 5,9 mld dolarów w 2020 r. i przewiduje się, że osiągnie 8,4 mld USD do 2028 r., rosnąc przy CAGR wynoszącym 4,5 proc. w latach 2021–2028.