Biorą tabletkę i liczą na efekt. Ta nie ma szansy zadziałać. Problem dotyczy tysięcy chorych

W Polsce żyje ze stomią żyje około 50-60 tysięcy chorych, z tego ileostomię ma 30-40 procent. Wielu z nich przyjmuje leki w postaci tabletek

Pojawia się problem: jeśli treść "przelatuje" zbyt szybko przez jelito cienkie, połknięte tabletki trafiają do worka stomijnego bardzo często w formie takiej samej, jak połknięte. A to oznacza, że nie działają

Ekspert prof. Tomasz Banasiewicz, opowiada, jakie możemy zastosować metody, by wspomóc pacjenta

Priorytetem jest weryfikowanie zdolności metabolicznej i trawiennej po wyłonieniu stomii. Możliwości interwencji jest bardzo dużo: zarówno klasyczne leki, które spowalniają perystaltykę jelit, preparaty, które poprawiają florę jelitową, zagęszczając treść w sposób chemiczny oraz takie, które fizjologicznie powodują żelowanie i zagęszczenie treści jelitowej - wymienia

Do Fundacji zgłaszają się pacjenci z takimi problemami. Zdarza się, że lekarze ordynując leki nie zwracają uwagi, że pacjent ma stomię - mówi Agnieszka Siedlarska, wiceprezes Fundacji STOMAlife

Lek trafia do worka stomijnego w formie niezmienionej

Taka historia: pacjentka chora onkologicznie. W związku z licznymi przerzutami na jelito ma wyłonioną ileostomię. Jest też poddawana terapii przeciwnowotworowej. Po chemioterapii została zakwalifikowana do programu lekowego. Będzie u niej zastosowane nowoczesne, drogie leczenie podtrzymujące. Jest radość, bo to szansa na przedłużenie życia o kolejne miesiące.

Radość opada, gdy tabletka przyjmowana zgodnie z zaleceniem dwa razy dziennie ląduje szybko w worku stomijnym. To znaczy, że nie ma czasu na zadziałanie. Jest panika, że leczenie nie przyniesie efektu. Nikt z personelu, ani dietetyk, ani lekarz onkolog w momencie ordynacji leku nie pomyśleli o tym problemie. Kiedy o nim usłyszeli, rozkładają bezradnie ręce.

Problem nie dotyczy marginalnej grupy chorych. Ilu pacjentów w Polsce żyje ze stomią? – Około 50-60 tysięcy chorych, z tego ileostomię ma 30-40 procent. Liczba stomików rośnie, ponieważ wydłuża się czas życia, lepiej leczymy, mniej się jej boimy. To grupa ludzi, którzy mają wyłonioną stomię ponieważ czekają na dalsze leczenie onkologiczne, w chorobach zapalnych jelit i innych schorzeniach układowych. Ta stomia musi u nich dobrze funkcjonować – mówi prof. Tomasz Banasiewicz, chirurg, kierownik Oddziału Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Onkologii Gastroenterologicznej Szpitala Klinicznego im. H. Święcickiego w Poznaniu.

Temat jest bardzo trudny z kilku powodów. Dzisiejsza wiedza na temat stomii jest dużo lepsza niż dawniej, ale nadal chirurdzy po wyłonieniu stomii interesują się przede wszystkim jej anatomią: czy jest dobrze ukrwiona, jak wygląda śluzówka, czy działa. Jeśli do worka stomijnego leci treść, to uznajemy, że wszystko jest w porządku.

Ale przed chorym jest poważne wyzwanie - problem zagęszczenia stomii jako funkcji do przyjmowania leków. Chodzi o to, by ileostomia zaczęła jak najszybciej działać metabolicznie i by treść w worku zaczęła się zagęszczać i kompensować to, co chory stracił, czyli jelito.

Ma to ogromne znaczenie dla przyjmowania leków. Często są zaprojektowane tak, że mają zacząć uwalniać substancję leczniczą dopiero po określonym czasie. Jeśli treść przelatuje zbyt szybko przez jelito cienkie, połknięte tabletki trafiają do worka stomijnego bardzo często w formie takiej samej, jak połknięte.

- Problem jest o tyle istotny, że dla części chorych to leczenie jest bardzo ważne, np. w przypadku leków przeciwnowotworowych, leczenia chorób zapalnych jelit, gdzie preparaty trzeba stosować bardzo regularnie. Jednak rzadko kiedy pacjent trafia do szpitala mówiąc, że wydala prawie całkowicie tabletki. Do szpitala trafi wtedy, kiedy treść jest tak płynna i wydzieliny stomijnej jest tak dużo, że się odwadnia i ma zaburzenia elektrolitowe. Okazuje się, że nawet do 50 procent pacjentów w ciągu pierwszego miesiąca trafia interwencyjnie z powodu odwodnienia i zaburzeń elektrolitowych – mówi prof. Banasiewicz.

Etap pierwszy: wyrównanie metaboliczne

Dlatego priorytetem jest weryfikowanie zdolności metabolicznej i trawiennej po wyłonieniu stomii.

- To punkt wyjścia - dążymy do tego, żeby jelito było jak najbardziej sprawne metabolicznie. Jest bardzo duża zmienność indywidualna i dwóch pacjentów z ileostomią może bardzo skrajnie funkcjonować, zupełnie inaczej trawić. Dlatego tak ważna jest weryfikacja stomii pod kątem codziennych funkcji żywieniowych, na ile jest wydolna, na ile trzeba ją zmodyfikować - opowiada specjalista.

Pacjent z ileostomią powinien opuszczać szpital wyrównany metabolicznie, żeby jego jelito pracowało wolniej, a proces przechodzenia treści trwał dłużej. Jeżeli przelot tabletki przez jelito trwa godzinę, to tabletka nie zdąży się rozpuścić. Jeśli wydłużymy ten proces do 5-6 godzin, to zmienia to sytuację - tabletka zdąży się wchłonąć.

- Mieliśmy pierwszą poradnię stomijną w Polsce. To było już 50 lat temu. Kwestia stomii od zawsze była ważnym tematem w naszej klinice. Dziś wypuszczając pacjenta do domu prosimy o pokazanie treści w worku, żebyśmy mogli ocenić, jak się zagęszcza – opowiada ekspert.

Tym bardziej, że możliwości interwencji jest bardzo dużo.

- Są to zarówno klasyczne leki, które spowalniają perystaltykę jelit, stosowane w biegunkach, jak i możliwość stosowania preparatów, które poprawiają florę jelitową, zagęszczając treść w sposób chemiczny. Są też preparaty, które fizjologicznie powodują żelowanie i zagęszczenie treści jelitowej. Po ich spożyciu, w żołądku wytwarza się galaretka, która wolniej przechodzi przez jelito. U chorych z ileostomią efekt działania jest spektakularny. Mamy 50 procent lepsze zagęszczanie już w pierwszym tygodniu stosowania. Są też odpowiednio dobrane probiotyki. Jest kwas masłowy. Znamy mnóstwo sposobów, żeby poprawić funkcje jelita – wymienia profesor Banasiewicz.

Etap drugi: obserwacja worka stomijnego

Drugi etap to analiza treści worka stomijnego przez pacjenta już po opuszczeniu szpitala.

- Każdy nasz pacjent ma umówioną wizytę po dwóch tygodniach w poradni stomijnej, żeby zweryfikować, jak działa jelito, czy w worku nie ma za dużo niestrawionych resztek jedzenia oraz tabletek czy treść nie jest zbyt płynna. W ramach przygotowań do kompleksowego programu podejścia do pacjenta stomijnego, chcemy też przeprowadzić test. Pacjent będzie dostawał standaryzowaną tabletkę z barwinkiem uwalnianą jelitowo, żeby zobaczyć, na ile wchłanianie jelitowe jest wydolne w stosunku do leków. Jeśli w worku pojawi się niebieskie zabarwienie (taki kolor ma barwnik) to oznacza, że barwnik się uwolnił, a pacjent ma sprawną stomię. Jeżeli w worku nie będzie żadnego zabarwienia to oznacza, że tabletka przeszła niestrawiona. Musimy wtedy zmodyfikować lek, dawkę albo drogę podania – opowiada prof. Banasiewicz.

Podkreśla też znaczenie świadomości i pacjenta i personelu, że chory ze stomią to jest to o jedno pytanie więcej: - Nie tylko jaki ma apetyt, jak się czuje, ale jak działa stomia. To jest problem medycyny 2.0, która nie polega tylko na wykonaniu procedury - usunięcia guza, wyłonieniu stomii, ale przeprowadzenia pacjenta przez chorobę tak, żeby funkcjonował najlepiej, jak może.

- Do Fundacji zgłaszają się pacjenci z takimi problemami. Zdarza się, że lekarze ordynując leki nie zwracają uwagi, że pacjent ma stomię. Dopiero kiedy chory się upomni, mogą dostosować terapię, zmieniając na przykład formę podawania leków. Jeżeli oczywiście jest to możliwe – mówi Agnieszka Siedlarska, wiceprezes Fundacji STOMAlife.

W takich sytuacjach Fundacja, która współpracuje z różnymi specjalistami, stara się znaleźć rozwiązanie. Czasem w grę wchodzi zaproponowanie terapii zastępczej, uwzględniającej jakiego fragmentu jelita pacjent nie posiada.

- Nie ma wytycznych ogólnych, bo są różne choroby i jest stomia wyłączona na różnych etapach jelita. Staramy się angażować specjalistów: farmaceutę, chirurga, onkologa, by udzielili wskazówek dla konkretnego pacjenta. Z tą wiedzą chory wraca do swojego lekarza. Czasem wystarczy zapytać pacjenta o to, czy powiedział swojemu lekarzowi, że jest stomikiem. Bo nie zawsze jeden lekarz zajmuje się wszystkimi problemami zdrowotnymi chorego – dodaje Agnieszka Siedlarska.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.