Bierzesz leki? Prawie na pewno robisz to źle. Są wyniki badań

Wchłanianie leków może wydłużyć się w zależności od postawy ciała, w jakiej została połknięty lek (w postaci tabletki)

To nowe odkrycie naukowców z Johns Hopkins University. Badacze zasymulowali sposób rozpuszczania tabletek w żołądku człowieka i ich transportu do dwunastnicy

Odkryli, że postawą najlepszą do najszybszego wchłaniania leku nie było siedzenie w wyprostowanej pozycji, ale pochylenie się w prawo

Jak przyjmować leki? Większość osób robi to źle

- Byliśmy zaskoczeni, że postawa miała tak duży wpływ na szybkość rozpuszczania pigułki - mówi Rajat Mittal, badacz dynamiki płynów w Johns Hopkins School of Medicine.

Naukowcy przetestowali cztery pozycje z wykorzystaniem komputerowego modelu ludzkiego żołądka, stworzonym na podstawie wysokiej rozdzielczości skanów ciała 34-letniego mężczyzny. Model o nazwie StomachSim symulował płyny ustrojowe i właściwości pigułki wędrującej przewodem pokarmowym. Naukowcy sprawdzili, jak szybko zostanie przekazana z żołądka do dwunastnicy, gdzie rozpoczyna się wchłanianie składników odżywczych.

Przyjmowanie tabletek w pozycji pochylonej ku po prawej stronie lub podczas leżenia na prawym boku wpływało na to, że lek dotarł do najgłębszej części symulowanego żołądka i rozpuścił się dwa razy szybciej niż pigułki przyjmowane podczas siedzenia prosto. Leżenie lub pochylanie się na lewą stronę spowolniło rozpuszczanie do tego stopnia, że wchłanianie leku trwało do pięciu razy dłużej w porównaniu z postawą pionową.

Nieodpowiednia postawa, jeśli chodzi o wchłanianie leku, równa dysfunkcji żołądka

Wcześniejsze badania wykazały również, że leżenie na prawym boku przyspiesza tempo, w jakim żołądek przekazuje pokarm do jelita. Z kolei postawa siedząca, stojąca lub pochylona w prawo również przyspiesza wchłanianie leków przyjmowanych doustnie.

Naukowcy z Johns Hopkins School of Medicine poszli jeszcze o krok dalej i sprawdzili, jak przebiega wchłanianie pigułek przy gastroparezie. Jest to stan, w którym przez uszkodzenie nerwów lub osłabienie mięśni brzucha prawidłowe opróżnianie żołądka spowalnia lub zatrzymuje się. Odkryli, że nawet niewielkie osłabienie symulowanej mocy trawienia spowodowało zauważalne różnice w szybkości przekazywania trawionej pigułki do dwunastnicy - podobnie jak zmiany w postawie.

- Postawa może mieć taki wpływ na trawienie, jak gdyby żołądek trawiącego miał poważną dysfunkcję, jeśli chodzi o rozpuszczanie pigułek - mówi Mittal.