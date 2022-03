Bezpłatne szczepienia na grypę: mieliśmy szansę wyjść z szarego końca Europy

Bezpłatne szczepienia przeciw grypie to inwestycja

Luiza Jakubiak, Rynek Zdrowia: Od 1 kwietnia testy w kierunku COVID-19 będą wykonywane tylko i wyłącznie na zlecenie lekarskie. I tylko te testy będą bezpłatne. Nadal pacjent może przetestować się w aptece, ale już na swój koszt.

Marek Tomków, wiceprezes Naczelnej Rady Aptekarskiej: To pomysł nad którym się jeszcze warto zastanowić, przemyśleć.

Zaletą nie do przecenienia, czy to w przypadku szczepień, czy testów i wymazów, była łatwa dostępność. Po drugie masowe testowanie ma również znaczenie w kwestiach statystyki, niezbędnych danych dla Ministerstwa Zdrowia, dotyczących rozwoju tej choroby. Nietestowani, bez wyników, nie dają prawdziwego obrazu pandemii. To ma znaczenie populacyjne.

Mówimy o tak niewielkiej liczbie testów, że ograniczanie tego nie ma sensu, zwłaszcza że wiemy z praktyki wielu tygodni, że nikt tego nie nadużywał.

RZ: Resort zdrowia zapowiada też koniec populacyjnych szczepień przeciwko grypie. Zapowiedział też, że szczepienia publiczne przeciw grypie finansowane z budżetu ministra zdrowia (realizowane z wykorzystaniem szczepionek wydawanych nieodpłatnie przez RARS oraz preparatów posiadanych na stanie podmiotów leczniczych i aptek) nie będą kontynuowane w sezonie 2022/2023. Pozostają refundowane szczepionki dla seniorów 75+. To krok wstecz walki z grypą?

MT: Warto byłoby tę decyzję przesunąć przynajmniej o rok, żeby zobaczyć, jak wygląda faktyczna wyszczepialność. Na pewno fakt, że szczepienia są bezpłatne powoduje, że z tego szarego końca Europy, mieliśmy szansę wyjść trochę do przodu.

Umożliwienie szczepień także w aptece było bardzo dobrym posunięciem. Wiele ułatwiło. W przypadku osób starszych czy mniej zamożnych to będzie bariera finansowa.

Trzecia rzecz - mamy w tej chwili mnóstwo osób z zagranicy. Pamiętajmy, że szczepienie w odległym czasie przynosi ogromne oszczędności. Leczenie grypy i jej powikłań jest znacznie droższe niż zapewnienie bezpłatnej szczepionki i dlatego np. w Wielkiej Brytanii czy Francji zakłada się wyszczepienie 75 proc. w grupach ryzyka. Bezpłatne szczepienie to nie jest koszt. To jest inwestycja.

RZ: Farmaceuci postulują też uproszczenie procedury szczepienia ukraińskich obywateli w aptekach. Obecnie tylko na podstawie lekarskiego skierowania farmaceuta może zaszczepić pacjenta w aptece.

MT: Warto się zastanowić, czy nadal skierowanie od lekarza jest potrzebne. Rozwiązaniem może być nadanie uchodźcom numerów PESEL i wtedy skierowanie będzie wystawiane systemowo.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.