Bezpłatne leki dla nowych grup. Te preparaty są szczególnie popularne

W trakcie briefingu prasowego (5 października) minister zdrowia Katarzyna Sójka podkreśliła, że program bezpłatnych leków już przyniósł ogromne efekty.

– We wrześniu z programu „Bezpłatne leki” skorzystało 2,8 mln nowych pacjentów. Do tej pory lekarze wypisali ponad 10 mln recept na bezpłatne leki. 200 mln zł to realna kwota, która została w portfelach uprawnionych pacjentów – wyliczyła minister Sójka.