Bezpłatne leki dla nowych grup pacjentów w 2023 r. NFZ wydał nowe zarządzenie

O 375 tys. zł zmienia się plan finansowy Narodowego Funduszu Zdrowia

Pieniądze zostaną rozdysponowane między oddziały wojewódzkie NFZ

Ma to związek z wejściem w życie przepisów o bezpłatnych lekach dla nowych grup pacjentów

Zmiana planu finansowego NFZ. Pieniądze na bezpłatne leki

Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia może uruchomić rezerwę ogólną po uzyskaniu pozytywnych opinii ministra finansów oraz ministra zdrowia. Wystąpił do nich z prośbą o wydanie opinii odnośnie uruchomienia rezerwy ogólnej w kwocie 375 000 tys. zł w planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia na 2023 r. z przeznaczeniem na koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego. Zgoda jest.

- Zmiana planu finansowego ma na celu zabezpieczenie pieniędzy na sfinansowanie skutków znowelizowania ustawy o świadczeniach, zgodnie z którym w wyniku nowelizacji wynikającej z art. 1 ustawy oraz ustawy o refundacji leków, rozszerzono grupę osób uprawnionych do bezpłatnych leków o osoby do lat 18 i osoby w wieku 65-74 lat - czytamy w uzasadnieniu.

Wartość środków uruchamiana z rezerwy ogólnej w kwocie 375 000 tys. zł odpowiada wynikającym z oceny skutków regulacji kosztom finansowania w roku 2023 leków dla nowej grupy osób uprawnionych do bezpłatnych leków. Podział środków pomiędzy poszczególne OW NFZ został dokonany w oparciu o strukturę osób w wieku do lat 18 oraz w wieku od lat 65 do lat 74 wg Głównego Urzędu Statystycznego (stan na 31.12.2022 r.).

