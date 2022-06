Bezpieczeństwo, skuteczność, a nawet wskazania leku. Te dane chcą utajniać firmy

Autor: LJ • Źródło: Rynek Zdrowia • 30 czerwca 2022 11:12

O ile wrażliwość danych kosztowych leku jest zrozumiała, to skłonność do utajniania danych dotyczących bezpieczeństwa, skuteczności czy nawet wskazań jest trudna do przyjęcia z punktu widzenia interesu pacjenta.

Zakres informacji, które chcą utajniać firmy, jest zbyt duży Fot. AdobeStock