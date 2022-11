Bezpieczeństwo lekowe zagrożone? Prezes Polpharmy: oddaliśmy produkcję substancji czynnych

Bezpieczeństwo lekowe. Co będzie jutro?

- Kluczowym pytaniem, które trzeba sobie zadać, jest: dlaczego nic się nie dzieje. Moja hipoteza jest taka, że tę całą dyskusję prowadzimy, oceniając sytuację w sposób statyczny, a nie dynamiczny - mówi Sebastian Szymanek, prezes zarządu Polpharma SA.

- Wyobraźmy sobie, że wszyscy stoimy w wodzie - powiedzmy, że w wodzie do piersi - i prowadzimy dzisiaj debatę na temat tej sytuacji. Pewnie pojawiłyby się głosy dotyczące tego, że „woda nie jest naturalnym środowiskiem dla człowieka”, ale inne głosy mówiłyby o tym, że „w sumie ona nie jest zimna, jest całkiem przyjemnie, a może to zdrowe dla kręgosłupa” - i można byłoby tak ten dialog prowadzić dopóty, dopóki ktoś by nie zadał pytania: „hej, ale wczoraj ta woda nam sięgała po kolana, a dzisiaj po piersi. Co będzie jutro?”. I tak też powinno się rozmawiać o bezpieczeństwie lekowym - zaznacza.

Polska produkuje 100 substancji czynnych, ale nie zaliczają się one do najważniejszych

- Dzisiaj w Polsce produkuje się około 100 substancji czynnych - dodam, że nie tych najważniejszych. Do poczucia pełnego bezpieczeństwa w zakresie substancji czynnych trzeba byłoby wyprodukować ich ponad tysiąc - choćby krytyczne i podstawowe choroby to około 300-400 - wylicza.

- Co gorsza, w tym samym czasie również oddajemy produkcję produktu gotowego. Jeżeli popatrzymy na udział w refundacji leków, które pochodzą z polskich fabryk, z roku na rok ten procent spada. Ostatnie dane, które widziałem, były za rok 2020: już tylko około 30 proc. jest z polskich fabryk.

- Mamy ujemny bilans import-export: on już jest w tej chwili na poziomie około minus 2 miliardy, co ważniejsze przemysł, który miał fantastyczny start, dzisiaj jest odpowiedzialny za 1 proc. PKB, ale 4 proc. nakładów na innowacyjność - dodaje prezes Szymanek.

Wypowiedzi zanotowano 24 października br. podczas sesji inauguracyjnej XVIII Forum Rynku Zdrowia.



