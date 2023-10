Bezpieczeństwo lekowe. Rekomendacje branży dla nowego rządu

Branża farmaceutyczna podczas XIX Forum Rynku Zdrowia wystosowała szereg rekomendacji dla nowego rządu i ministra zdrowia

Wyzwania na kolejne lata to nowelizacja ustawy Prawo farmaceutyczne

Wskazano też na potrzebę zapisania strategii budowania bezpieczeństwa lekowego, która zakłada narzędzia, mierniki, drogi dojścia i sprawdzanie co jakiś czas, która strategia działa, a która nie

Padł postulat otwartego, odważnego dialogu z dobrą intencją

Apelowano, by bezpieczeństwo lekowe było traktowane jako długoterminowy cel i proces oraz żeby rozumieć, iż system ochrony zdrowia to wielu interesariuszy i wszyscy gramy do jednej bramki, bo wszyscy od siebie współzależymy

Kolejną rekomendacją było skupienie się na opłacalności wytwarzania leków w szeroko pojętym patrzeniu w przyszłość

Podkreślono, że podczas polskiej prezydencji powinniśmy zacząć pracę nad projektem legislacyjnym o wsparcie produkcji API i leków gotowych w Europie

Prawo farmaceutyczne do nowelizacji

Tegoroczne XIX Forum Rynku Zdrowia, odbywające się ledwie dwa dni po wyborach parlamentarnych, było okazją do przedstawienia rekomendacji dla nowego ministra zdrowia. Uczynili tak również uczestnicy sesji "Bezpieczeństwo lekowe".

Łukasz Szmulski, dyrektor Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji Ministerstwa Zdrowia: wyzwania na kolejne lata to nowelizacja ustawy Prawo farmaceutyczne.

To, co się udało zrobić, to widoczne elementy legislacyjne, dosyć szeroko komentowane, które w naszej ocenie powinny spowodować zwiększenie bezpieczeństwa lekowego. Czy to są rozwiązania adresujące i rozwiązujące wszystkie problemy? Oczywiście, że nie. Przy okazji należy podziękować naszym partnerom z przemysłu farmaceutycznego. W sytuacjach, kiedy z różnych powodów do pewnych leków był ograniczony dostęp albo nie było go wcale, to głównie polskie firmy podejmowały wyzwanie i wprowadzały z sukcesami brakujące leki.

Co się nie udało? Przeprowadzić nowelizacji ustawy Prawo farmaceutyczne. Myślę, że to jest wyzwanie na kolejne lata. Ustawa wchodziła w życie w 2001 roku, oczywiście przechodziła pewne modyfikacje przez ponad 20 lat swojego funkcjonowania, natomiast w zasadzie nie dotykano obszaru obrotu .

Żeby mówić o bezpieczeństwie lekowym, to lek nie tylko trzeba wyprodukować, ale powinien on trafić do aptek czy do szpitali tak, żeby pacjent mógł mieć do niego dostęp.

Na tym polu stoją przed nami ogromne wyzwania i jest potrzeba zastanowienia się, jak ten system ułożyć na nowo. Bo realia gospodarcze obecne, a 25 lat temu, kiedy myślano nad systemem dystrybucji leków w Polsce, zmieniły się zupełnie. Regulacje, które mamy zapisane w ustawie Pf, w zasadzie nie przystają do dzisiejszych realiów gospodarczych. Mamy wiele przykładów w Europie, jak można usprawnić czy ułożyć te relacje w trochę inny sposób, by były bardziej elastyczne, aby poradzić sobie z problemami z dostępnością, z którymi ciągle się borykamy.

Potrzebujemy listy leków krytycznych

Barbara Misiewicz-Jagielak, dyrektor ds. relacji zewnętrznych firmy Polpharma, wiceprezes zarządu Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego, Krajowi Producenci Leków: zaproponowanie i zapisanie strategii budowania bezpieczeństwa lekowego, która zakłada narzędzia, mierniki, drogi dojścia i sprawdzanie co jakiś czas, która strategia działa, a która nie.

Musimy odzyskać suwerenność i zacząć produkować API w Polsce. Natomiast żeby zwiększyć ich produkcję, oprócz tworzenia listy krytycznych substancji czynnych, która powstała w odpowiedzi na uzależnienie Polski i Europy od dostawców z Azji, potrzebne są jeszcze narzędzia, żeby to wdrożyć.

Inną kwestią jest lista leków krytycznych. W Polsce mamy wielu krajowych i zagranicznych producentów, którzy są w stanie wytworzyć większość form leków w naszym kraju.

Apelujemy, żeby konsultanci krajowi stworzyli taką listę leków krytycznych, czyli takich, bez których pacjent nie przeżyje dwóch tygodni albo jego stan zdrowia pogorszy się w sposób nieodwracalny. Po stworzeniu takiej listy leków krytycznych, warto porozmawiać, które z nich można produkować w Polsce.

Jeżeli już zaczniemy na ten temat rozmowy, to trzeba będzie przejrzeć różne plany i projekty, które sprzyjają zwiększeniu bezpieczeństwa lekowego. Ważne jest też, żeby zrobić taki typowy projekt biznesowy, wyznaczyć punkty krytyczne i cel, a potem mierzyć i sprawdzać, jak te punkty są realizowane po kolei.

Technologie przyjazne środowisku

Katarzyna Dubno, dyrektor relacji zewnętrznych, ESG i ekonomiki zdrowia Adamed Pharma: otwarty, odważny dialog z dobrą intencją.

Myślę, że słowa współpraca i dialog będą w najbliższym czasie odmieniane przez wszystkie przypadki, bo otwarty dialog, z dobrą intencją, z poczuciem, że uczestniczymy w strategii win-win, jest rekomendacją dla nowego rządu w nowym otwarciu. Musimy ze sobą rozmawiać, umieć się porozumieć, nie tylko siebie słuchać, ale też słyszeć, co do siebie mówimy.

Chciałam też zwrócić uwagę na spójności działań różnych ministerstw, ale też agend: ABM, NCN czy NCBR. Bo z jednej strony mówimy, że chcemy produkować API w Polsce, z drugiej strony są rosnące wymagania środowiskowe. Wiadomo, że produkcja API jest bardzo obciążająca dla środowiska.

Zarówno z poziomu europejskiego, jak i krajowego mamy coraz większe wymagania, jeśli chodzi o ochronę środowiska. Dlatego rozwijają się też technologie produkcji API, które są dla środowiska oszczędne. W takie technologie powinniśmy inwestować i nie powinno być sytuacji, że z jednej strony mówimy o potrzebie ochrony środowiska, a z drugiej strony NCBR odrzuca wnioski o dofinansowanie produkcji takich technologii.

Dzisiaj jednym z dodatkowych problemów, z którymi mierzy się branża farmaceutyczna, są rosnące koszty. Od 2019 roku już przynajmniej ponad 3 razy w przypadku Adamedu wzrosły koszty zapasów. Potrzebujemy indeksacji cen leków.

Zarządzamy incydentalnym ryzykiem. To błąd

Aneta Grzegorzewska, dyrektor ds. korporacyjnych i relacji zewnętrznych firmy Gedeon Richter Polska: chciałabym, żeby bezpieczeństwo lekowe było traktowane jako długoterminowy cel i proces, żebyśmy rozumieli, że system ochrony zdrowia to wielu interesariuszy i wszyscy gramy tak naprawdę do jednej bramki, bo wszyscy od siebie współzależymy.

Myślę, że obecnie problem bezpieczeństwa lekowego polega na tym, że koncentrujemy się na zarządzaniu incydentalnym ryzykiem: dziś "złapiemy" jakiś problem i staramy się go na cito rozwiązać.

Musimy patrzeć na problem z wielu perspektyw, na rozwiązanie od początku do końca, na proces end to end. Bowiem jeżeli mówimy o braku dostępności, to nakaz robinia zapasów nic nie zmieni, jeżeli nie będziemy mieli z czego wyprodukować tego produktu.

Żeby producent wyprodukował lek, musi mieć dostęp do substancji aktywnej, do substancji pomocniczej, do materiałów opakowaniowych, a dzisiaj z tym wszystkim mamy problem. Od lat wytwórcy apelują do resortu zdrowia o zmianę podejścia. Do tego dochodzą coraz większe obciążenia finansowe, które są z tym związane.

Zatem zamiast incydentalnych, deklaratywnych zachowań różnych interesariuszy systemu ochrony zdrowia, proponuję zacząć myśleć o tym systemie od początku do końca. Czyli skąd mamy wziąć substancje? Jak mamy produkować w kraju, żeby dostęp był elastyczny, na wyciągnięcie ręki? Jak wpuścić lek do dystrybucji, żeby pacjent mógł z niego skorzystać?

Leki recepturowe: pacjent jest w centrum uwagi

Magdalena Bogucka, prezes zarządu Zakładu Farmaceutycznego AMARA: skupienie się na opłacalności wytwarzania leków w szeroko pojętym patrzeniu w przyszłość.

Zgodnie z nowelizacją ustawy refundacyjnej zmieniono zasady refundowania leków recepturowych. Poza ryczałtem będzie finansowanie do limitu, który ustalono na poziomie 15 percentyli z rozkładu cen danego surowca farmaceutycznego.

Biorąc pod uwagę funkcjonowanie branży farmaceutycznej, chciałabym przede wszystkim nawiązać do stwierdzenia dotyczącego opłacalności wytwarzania leku gotowego. Dzisiaj leki są tańsze niż kubek kawy w sieciowej kawiarni. Ustalenie piętnastego percentyla przy limicie finansowania leku recepturowego jest taką samą abstrakcją.

Dlatego zostawiłabym populizm z boku, a racjonalnie podeszłabym do tematu opłacalności wytwarzania leków w Polsce. Ponieważ nie będziemy mogli mówić o jakimkolwiek bezpieczeństwie lekowym, jeżeli proces wytwarzania nie będzie opłacalny.

Przy lekach recepturowych mamy w centrum pacjenta, ponieważ celujemy dawką określonej substancji czynnej czy konstruujemy leki, które są pozbawione alergenów. To jest także szersza możliwość i inny protokół leczenia dla lekarza, który ma możliwość bardziej efektywnego leczenia.

To także zwrócenie uwagi na kompetencje farmaceuty, który przygotowuje leki w aptece; na izby recepturowe, czyli specjalistyczne miejsca w aptece, które są małymi fabrykami produkcji leków.

Decyzje zapadają na korytarzach

Grzegorz Rychwalski, wiceprezes zarządu Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego, Krajowi Producenci Leków: podczas polskiej prezydencji powinniśmy zacząć pracę nad projektem legislacyjnym o wsparcie produkcji API i leków gotowych w Europie oraz pilnie wzmocnić stałe przedstawicielstwo, tak abyśmy mogli to faktycznie prowadzić, a nie tylko o tym mówić.

Jeżeli nie położymy nacisku na pilne i szybkie wsparcie stałego przedstawicielstwa Polski w Brukseli, to cokolwiek nie wymyślimy, będzie wtórne, bo nie będziemy potrafili tego przełożyć na praktykę.

Byłem attaché do spraw leków w Brukseli w stałym przedstawicielstwie podczas poprzedniej polskiej prezydencji. Dobrze wiem, jak bardzo ważny jest nieformalny wpływ. W Brukseli, spotykając się przy stole w Radzie Unii, tak naprawdę już się niczego nie uzgadnia. Tam się prezentuje stanowisko. Uzgadnia się o wiele wcześniej, na korytarzach w Parlamencie, na korytarzach w Komisji, na telekonferencjach pomiędzy członkami Rady.

Dlatego tak ważne jest, żeby przedstawiciele w stałym przedstawicielstwie, zasilani wiedzą z odpowiednich ministerstw, mogli spotykać się z innymi przedstawicielami, aby pokazywać, że nasz priorytet jest również ich priorytetem.

Z perspektywy krajowych producentów leków wydaje się, że takim europejskim ideałem powinno być rozpoczęcie prac legislacyjnych nad wsparciem produkcji substancji czynnych i leków podstawowych w Unii Europejskiej.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.