Bezpieczeństwo lekowe na Forum Rynku Zdrowia. Ważne zmiany już wprowadzono. Branża czeka na kolejne

Jedną ze zmian w niedawno znowelizowanej ustawie refundacyjnej jest wpisanie do niej instytucji Partnera Bezpieczeństwa Lekowego. Ustawa wprowadza preferencje dla producentów leków wytwarzanych w Polsce lub z polskiego API.

Przewiduje m.in. zmniejszenie odpłatności pacjenta za taki lek o 10 lub 15 procent, zaś różnicę w cenie pokrywa NFZ. Choć efekty tej propozycji mogą być zniwelowane przez wprowadzenie bezpłatnych leków dla dzieci i młodzieży oraz seniorów 65 plus - zmniejszy się przez to liczba pacjentów wnoszących odpłatność za te preferencyjne polskie leki.

Ponadto ustawa wprowadza zwolnienia z ograniczeń wielkości sprzedaży danego leku, dłuższy okres obowiązywania decyzji refundacyjnej czy szybsze rozpatrzenie wniosku o refundację.

- To, co dobrego stało się w ostatnim czasie, to rok bardzo intensywnych prac nad ustawą refundacyjną. Po raz pierwszy w tej ustawie znalazły się zapisy o bezpieczeństwie lekowym i o zachętach do produkcji zarówno leków, jak i API w Polsce. My to bierzemy za bardzo dobrą monetę. Za taki pierwszy krok na drodze do budowania niezależności i suwerenności Polski, ale też Polski jako części Unii Europejskiej - komentowała niedawno dla Rynku Zdrowia Katarzyna Dubno, dyrektor Relacji Zewnętrznych, ESG i Ekonomiki Zdrowia firmy Adamed Pharma.