Będzie rejestracja nowych leków i wskazań? EMA dopuszcza kolejny lek na COVID-19

Komitet ds. Leków u Ludzi (CHMP) EMA zarekomendował do zatwierdzenia pięć nowych leków

Jeden z leków - przeciwciało monoklonalne Evusheld do stosowania w COVID-19 - właśnie został zarejestrowany

Komitet wydał zalecenia dotyczące rozszerzenia wskazań dla leków już dopuszczonych do obrotu w Unii Europejskiej (UE)

Pozytywne opinie Komitetu CHMP

Na marcowym posiedzeniu Komitet ds. Leków u Ludzi (CHMP) EMA zarekomendował do zatwierdzenia pięć nowych leków.

Jeden z nich - przeciwciało monoklonalne Evusheld do stosowania w COVID-19 - właśnie został zarejestrowany.

Evusheld (tixagevimab w skojarzeniu z cilgavimabem) to połączenie przeciwciał o długotrwałym działaniu. Został zarejestrowany w profilaktyce przedekspozycyjnej COVID-19 w szerokiej populacji osób dorosłych oraz młodzieży w wieku 12 lat i starszej, o masie ciała co najmniej 40 kg.

Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu na terenie UE zostało oparte na badaniu III fazy PROVENT wykazującym znaczne zmniejszenie ryzyka rozwoju objawowego COVID-19, z ochroną trwającą co najmniej sześć miesięcy.

CHMP ocenił dane z badania przeprowadzonego na ponad 5000 osób, które wykazały, że Evusheld, podany w dwóch wstrzyknięciach 150 mg tiksagewimabu i 150 mg cylgawimabu, zmniejszył ryzyko zakażenia COVID-19 o 77%, przy czasie trwania ochrony od wirusa szacuje się na co najmniej sześć miesięcy.

Komitet ds. Leków u Ludzi pozytywnie ocenił też nową terapię genową Carvykti (ciltacabtagene autoleucel) w ramach warunkowego dopuszczenia do obrotu w leczeniu szpiczaka mnogiego.

Jak poinformowała EMA, dwa wnioski zgłoszono w formie hybrydowej: ​​częściowo opierały się na wynikach badań przedklinicznych i badaniach klinicznych już dopuszczonego do obrotu produktu referencyjnego, a częściowo na nowych danych.

Dotyczą leków:

Camcevi (leuprorelina) w leczeniu hormonozależnego raka prostaty

(leuprorelina) w leczeniu hormonozależnego raka prostaty Zolsketil (doksorubicyna w pegylowanej postaci liposomalnej) do leczenia raka piersi, raka jajnika, postępującego szpiczaka mnogiego i mięsaka Kaposiego związanego z AIDS.

Jest też pozytywna opinia dla generycznej amifamprydyny - Amifamprydyna SERB do leczenia zespołu miastenicznego Lamberta-Eatona.

Rekomendacje do rozszerzenia wskazań

Poza tym Komitet wydał zalecenia dotyczące rozszerzenia wskazań dla leków już dopuszczonych do obrotu w Unii Europejskiej (UE):

Cabometyx (kabozantynib) nowe wskazanie: w monoterapii w leczeniu dorosłych pacjentów z miejscowo zaawansowanym lub przerzutowym zróżnicowanym rakiem tarczycy (DTC), opornym lub niekwalifikującym się do radioaktywnego jodu (RAI), u których doszło do progresji podczas lub po wcześniejszej terapii systemowej.

Jakavi (ruksolitynib) w przypadku choroby przeszczep-przeciwko-gospodarzowi (GvHD). Zgodnie z nowym wskazaniem, lek jest wskazany w leczeniu pacjentów w wieku 12 lat i starszych z ostrą chorobą przeszczep-przeciwko-gospodarzowi lub przewlekłą chorobą przeszczep-przeciwko-gospodarzowi, u których występuje niewystarczająca odpowiedź na kortykosteroidy lub inne terapie ogólnoustrojowe.

Keytruda (pembrolizumab) w monoterapii w leczeniu następujących nowotworów z mutacjami MSI‑H lub dMMR u dorosłych:

- nieoperacyjny lub przerzutowy rak jelita grubego po wcześniejszym leczeniu skojarzonym opartym na fluoropirymidynie;

- zaawansowany lub nawrotowy rak endometrium, u których doszło do progresji choroby w trakcie lub po wcześniejszym leczeniu za pomocą terapii zawierającej platynę w dowolnych warunkach i którzy nie kwalifikują się do radykalnego zabiegu chirurgicznego lub radioterapii;

- nieoperacyjny lub przerzutowy rak żołądka, jelita cienkiego lub dróg żółciowych, u których doszło do progresji choroby w trakcie lub po co najmniej jednej wcześniejszej terapii.

Dodatkowo do stosowania w skojarzeniu z chemioterapią z bewacyzumabem lub bez, w leczeniu przetrwałego, nawrotowego lub przerzutowego raka szyjki macicy u dorosłych z ekspresją PD‑L1 i CPS ≥ 1.

Kymriah (tisagenlecleucel) do zastosowania u dorosłych pacjentów z nawrotowym lub opornym na leczenie chłoniakiem grudkowym (FL) po dwóch lub więcej liniach leczenia systemowego.

Polivy (polatuzumab vedotin) wskazany w skojarzeniu z rytuksymabem, cyklofosfamidem, doksorubicyną i prednizonem w leczeniu dorosłych pacjentów z wcześniej nieleczonym chłoniakiem rozlanym z dużych komórek B (DLBCL).

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.