Będą zmiany w receptach na środki odurzające i psychotropowe. Na uwagi tylko trzy dni

Niebawem wejdą w życie przepisy znowelizowanej ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. Minister Zdrowia dostosowuje jedno z rozporządzeń do ustawy do jej treści. Pokazał projekt noweli i ogłosił zarówno konsultacje publiczne jak i jego opiniowanie. Potrwają zaledwie trzy dni, a zmiany są dosyć istotne.

Celem dokonywanej nowelizacji jest zmiana rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie recept w taki sposób, aby skorelowane zostało ze zmianami wprowadzanymi ustawą z dnia 17 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy o refundacji leków w zakresie, w jakim ustawa ta wyłączy, z dniem 1 listopada 2023 r., możliwości wystawiania recept na produkty lecznicze o kategorii dostępności „Rpw” oraz na inne możliwe do wydawania z apteki produkty lecznicze zawierające w swoim składzie środek odurzający lub substancję psychotropową.

Przejawem tej modyfikacji w zmienianym rozporządzeniu jest usunięcie referencji do recept w postaci papierowej odnoszących się do wymienionych wyżej produktów leczniczych, z wyjątkiem przypadków, gdy recepty na te produkty są wystawiane przez lekarza weterynarii.

- Względem tych recept proponuje się nadto zmodyfikowanie dotychczasowego wymogu, zgodnie z którym na recepcie w postaci papierowej, na której przepisano produkt leczniczy, dane dotyczące podmiotu, w którym wystawiono receptę, dane dotyczące osoby wystawiającej receptę oraz dane dotyczące unikalnego numeru identyfikującego receptę są przedstawiane techniką służącą do ich automatycznego odczytu w postaci kodu kreskowego. W praktyce wymaganie to nie było nigdy realizowane ze względu na ograniczenia techniczne. Wymóg ten odnosi się do recept wystawianych przez lekarzy weterynarii, tj. tzw. „recept z zielonym paskiem”, na których unikalny numer identyfikujący receptę uzyskany od wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego, nanoszony jest w praktyce przez lekarza weterynarii prawie wyłącznie odręcznie - wyjaśnia projektodawca.