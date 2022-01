Będą robić testy COVID-19 w aptekach. Wiceminister zdrowia zdradził plany MZ

Wiceminister zdrowia, Waldemar Kraska, zapowiada możliwość przeprowadzania testów genetycznych na obecność COVID-19 w aptekach

Obecnie w aptekach możliwe jest już kwalifikowanie i prowadzenie szczepień przeciwko COVID-19 i grypie

Kolejnym etapem powinno być wykonywanie badań diagnostycznych. Taką możliwość wpisano do ustawy o zawodzie farmaceuty

Testy na koronawirusa w aptekach

- Nasze laboratoria mogą dziennie wykonać prawie 200 tys. testów PCR. Możemy też wykonać nieograniczoną liczbę testów genowych - powiedział w poniedziałek, 17 stycznia, wiceminister zdrowia, Waldemar Kraska w "Graffiti" w Polsat News.

- Chcemy, aby te testy genetyczne, wykonywane obecnie w punktach drive-thru, u lekarza rodzinnego, na izbach przyjęć czy SOR-ach, można było wykonać również w aptekach. Mamy w Polsce ponad 13 tys. aptek, na pewno nie wszystkie w to wejdą, nie spełnią wymogów, ale chcemy poszerzyć możliwość testowania Polaków - dodał.

Zapowiedź wiceministra to wprowadzenie kolejnych usług do aptek, po umożliwieniu farmaceutom kwalifikowania do szczepień przeciwko COVID-19 i grypie i ich wykonywania.

Szeroka diagnostyka w aptekach?

Kolejnym etapem powinno być wykonywanie badań diagnostycznych w aptekach. Taką możliwość wpisano do ustawy o zawodzie farmaceuty. Wykonywanie zawodu farmaceuty polega na m.in. sprawowaniu opieki farmaceutycznej.

Art. 4 ust. 2 pkt 4 zaś mówi o wykonywaniu badań diagnostycznych, w celu oceny skuteczności i bezpieczeństwa stosowanej przez pacjenta farmakoterapii oraz analizy problemów lekowych występujących u pacjenta, oraz proponowania metod i badań diagnostycznych.

Minister zdrowia określi te badania w rozporządzeniu.

Będzie krwawa rewolucja w aptekach

Najwyraźniej temat ruszył, bowiem już przed weekendem wiceprezes Naczelnej Rady Aptekarskiej, Marek Tomków, zapowiedział kolejną zmianę.

- Nie chcę zepsuć niespodzianki, ale ogromna zmiana przed aptekami. Wiele lat na to czekaliśmy. W imieniu Farmaceutów i Pacjentów z góry dziękuję Adamowi Niedzielskiemu i Maciejowi Miłkowskiemu. To rewolucja w aptekach. W sumie to nawet "krwawa rewolucja". Super! - napisał na Twitterze.

W trakcie prac nad projektem ustawy o zawodzie farmaceuty, przewinęła się dyskusja, jakie testy diagnostyczne mogłyby być wykonywane w aptekach.

Wśród rozważanych pojawiły się: badania laboratoryjne konieczne do kontroli skuteczności farmakoterapii, np. kreatynina, INR, hemoglobina glikowana, lipidogram, próby wątrobowe, poziom elektrolitów: potas, żelazo, hormony tarczycy - TSH, płytki krwi (trombocytopenia), podstawowa analiza krwi i moczu.

Wśród uwag, część dotyczyła tego, w jakich warunkach (pomieszczenie, aseptyka) powinny być wykonywane te badania, według jakich procedur, kto będzie ponosił koszt wyrobu medycznego do diagnostyki oraz zleconych badań laboratoryjnych?







