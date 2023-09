Bayer z nowym szefem w Europie Środkowo-Wschodniej. Zastąpił Markusa Balzera

Pfeiffer jest menedżerem z doświadczeniem, również międzynarodowym

Od 17 lat rozwija karierę w sektorze farmaceutycznym. 13 lat temu dołączył do firmy Bayer, w której pełnił szereg funkcji kierowniczych w obszarach onkologii oraz market access

Ostatnio zajmował stanowisko wiceprezesa Cluster Division Head Oncology w regionie EMEA2, obejmującym 41 rynków z Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki

Nowy szef Bayer to mikrobiolog

Jako prezes firmy Bayer oraz szef dywizji Pharmaceuticals Pfeiffer chce skupić się na rozwijaniu firmy oraz wprowadzaniu innowacji za pośrednictwem zróżnicowanych i elastycznych zespołów.

- Jestem pod wrażeniem regionu, do którego przyjeżdżam. Doświadczyłem już jak dynamiczni są tu ludzie, jak i całe otoczenie w Europie Środkowo-Wschodniej – mówi Holger Pfeiffer -

Nowy szef firmy Bayer jest mikrobiologiem – studia ukończył na Uniwersytecie w Kolonii. Ma tytuł Master of Business Administration w zakresie zarządzania w sektorze farmaceutycznym, uzyskany w International School of Management w Dortmundzie. Holger Pfeiffer przeprowadzi się z Berlina do Warszawy.

Firma Bayer to międzynarodowe przedsiębiorstwo, którego działalność skupia się na obszarach nauk Life Sciences, jakimi są ochrona zdrowia i produkcja żywności. W roku podatkowym 2022 Grupa zatrudniała około 101 000 osób, a wartość jej sprzedaży wyniosła 50,7 mld euro. Wydatki na badania i rozwój - przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych - wyniosły 6,2 mld euro.

