Badania w aptekach? Diagności protestują. "Kolejna grupa uzurpuje sobie prawo"

Diagności: farmaceuci uzurpują sobie prawo do zawłaszczania dziedziny medycyny, o której ma co najwyżej podstawowe wiadomości

Prof. Maciej Szmitkowski: W aptece nie pracują diagności laboratoryjni, a więc jedyne badania, jakie tam można wykonać, to testy paskowe do samooceny przez pacjenta

Uzyskanie zgody na pobieranie krwi w aptekach i wykonywanie badań diagnostycznych w celu dokonania ”krwawej rewolucji” będzie wymagało spełnienia warunków lokalowych wymaganych w laboratoriach oraz zatrudnienia personelu fachowego - dodaje

Badania w aptekach? Diagności: "Wyrażamy sprzeciw"

Od 27 stycznia farmaceuci mogą pobierać wymazy z nosogardzieli od pacjentów i wykonywać testy w kierunku COVID-19 w aptekach. Potencjalnie, w przyszłości będą mogli robić także inne badania diagnostyczne, w tym takie, które polegają na przerwaniu ciągłości skóry i pobraniu krwi z palca.

Po doniesieniach medialnych o umożliwieniu farmaceutom wykonywania badań laboratoryjnych, swoje stanowiska przedstawili diagności laboratoryjni.

Wpierw zareagował Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Diagnostyki Medycznej i Fizjoterapii.

- Reprezentując środowisko pracowników laboratoriów diagnostycznych, wyrażamy zdecydowany sprzeciw, by grupa zawodowa nie posiadająca kompetencji i uprawnień uzurpowała sobie prawo do zawłaszczania dziedziny medycyny, o której ma co najwyżej podstawowe wiadomości. Diagności laboratoryjni studiując na pięcioletnich, jednostopniowych studiach Uniwersytetów Medycznych w ramach wydziału Farmacji z oddziałem analityki medycznej/diagnostyki laboratoryjnej, nigdy nie podnosili kwestii uzyskiwania biegłości farmaceutycznych – napisała wiceprzewodnicząca Związku Dorota Kowalczyk-Cyran.

- Kończyłam farmację z oddziałem analityki medycznej. Przez pierwsze dwa lata mamy wspólne przedmioty, później nasze drogi się rozchodzą. My mamy na studiach pakiet biochemii, chemii, hematologii, a później przedmioty kliniczne, czyli powiązanie objawów chorobowych z zagadnieniami diagnostycznymi. Czy farmaceuta ma wiedzę, żeby powiązać pewne procesy biochemiczne, hematopoezy, układu krzepnięcia? Ja twierdzę, że nie. Jest to sprzeczne z ustawą o diagnostyce laboratoryjnej i sam zakres studiów farmaceutycznych nie upoważnia farmaceutów do takiej pracy - dodaje w rozmowie z nami.

"Broniliśmy się przed zwiększeniem kompetencji dla pielęgniarek"

Przypomina, że z pewnego rodzaju mieszaniem kompetencji, nie mają do czynienia pierwszy raz:

- Nie podobają nam się te ruchy. Broniliśmy się przed zwiększeniem kompetencji dla pielęgniarek. Bo też były takie zakusy. Lekarze też jeszcze w międzyczasie chętnie byli diagnostami. Teraz jest kolejna grupa, która uzurpuje sobie prawo do wykonywania badań i interpretacji.

W ocenie Związku, te dodatkowe uprawnienia dla farmaceutów związane są z finansami:

- Niezrozumiała polityka MZ wraz z Naczelną Radą Aptekarską nie spowoduje większej dostępności pacjentów do refundowanych badań laboratoryjnych, ale zmierza do „wprowadzeniem dodatkowych pieniędzy do aptek” – mówi Dorota Kowalczyk-Cyran.

Dodaje, że powołany 6 października 2021 roku ministerialny zespół ma ustalić wykaz badań diagnostycznych wykonywanych w aptekach. Zespół, do którego prac - jak podkreśla przewodnicząca - Związek nie został zaproszony: - Rzeczywiście nie wiedzieliśmy, co jest szykowane.

- W ten oto sposób każdy, kto tylko ma chęć, może pobierać krew, robić spirometrię, badania laboratoryjne i sprawdzać proces terapeutyczny zaordynowany przez lekarza. W przypadku wprowadzenia procedowanych rozwiązań, należałoby rozważyć zmianę systemu kształcenia w ramach Uniwersytetów Medycznych, by absolwenci mogli wymiennie wykonywać zawody: lekarza, pielęgniarki, diagnosty laboratoryjnego i farmaceuty – dodaje.

Diagności: w aptece tylko testy paskowe lub kasetkowe

Kolejne stanowisko to uwagi konsultanta krajowego w dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej prof. Macieja Szmitkowskiego:

- W aptece nie pracują diagności laboratoryjni, a więc jedyne badania, jakie tam można wykonać, to testy paskowe do samooceny przez pacjenta. Wykonanie badań na aparatach, do których należy pobrać krew, może być dokonane wyłącznie przez diagnostę laboratoryjnego, którego trzeba zatrudnić w aptece.

W ocenie konsultanta, dokonanie nakłucia palca w celu pobrania krwi zgodnie z przepisami może być wykonane wyłącznie przez pielęgniarkę, lekarza lub diagnostę laboratoryjnego. Tego nakłucia do testu samooceny pacjent musi dokonać więc sam.

- Laboratoryjne badania diagnostyczne w aptece, tak jak badania POCT muszą być poddane kontroli przez Centralne Ośrodki Kontroli Badań Diagnostycznych oraz Mikrobiologicznych w celu wykazania ich wiarygodności. Paskowe testy do samooceny przez pacjenta nie zostały nigdy merytorycznie zweryfikowane, a pozwolenie na ich używanie zostało wydane w oparciu o dokumentację producenta - podkreśla.

Jeśli chodzi o testowanie w aptekach w kierunku COVID-19, to w opinii konsultanta, dokonanie wymazu z nosogardła lub z gardła do diagnostyki COVID-19 testami antygenowymi powinno być dokonane przez personel medyczny, a więc pielęgniarkę, ratownika medycznego, diagnostę laboratoryjnego lub lekarza (wytyczne AOTMiT).

"Powinien to więc w aptece wykonać sam pacjent. Wynik ujemny u pacjenta objawowego powinien być zweryfikowany metodą RT-PCR. Pobieranie materiału od pacjenta objawowego powinno być dokonane przez odpowiednio zabezpieczonego przed zakażeniem pracownika medycznego" - czytamy w stanowisku.

- Podsumowując należy stwierdzić, iż wszystkie badania, które będą wykonywane w aptece, to wyłącznie badania paskowe lub kasetkowe, które pacjent powinien wykonać do samooceny. Uzyskanie zgody na pobieranie krwi w aptekach i wykonywanie badań diagnostycznych w celu dokonania ”krwawej rewolucji” będzie wymagało spełnienia warunków lokalowych wymaganych w laboratoriach oraz zatrudnienia personelu fachowego, a więc wyłącznie diagnostów laboratoryjnych (analityków medycznych) uprawnionych ustawowo do wykonywania w sposób profesjonalny badań laboratoryjnych - podkreśla prof. Szmitkowski.

Diagnostyka w aptekach działaniem profilaktycznym

Dla farmaceutów wprowadzenie kolejnych - po szczepieniach przeciw COVID-19 i grypie - usług do aptek to szansa na włączenie się w cały proces opieki nad pacjentem. Nie widzą powodu, dlaczego nie mogliby zapoczątkować pewnych działań profilaktycznych u pacjentów. W ich ocenie - badania diagnostyczne w aptekach to element opieki farmaceutycznej.

- Ideą pojawienia się badań diagnostycznych, umieszczonych w rozporządzeniu, nie jest to, abyśmy bezrefleksyjnie zaczęli proponować badania jakiegokolwiek parametru każdemu pacjentowi – wyjaśnia wiceprezes Naczelnej Rady Aptekarskiej, Michał Byliniak.

- Celem jest tak naprawdę wpisanie tych badań diagnostycznych w pewne świadczenia, np. kontynuację recepty. Możliwość wykonywania lipidogramu otwiera drogę do uczestnictwa w programie profilaktycznym ChUK, czyli wykrywania chorób układu krążenia - dodaje.

W ocenie wiceszefa samorządu aptekarskiego, w tej logice należy patrzeć na te nowe możliwości, jakie daje opieka farmaceutyczna: - Osoby, które będą prowadziły te badania, muszą być przeszkolone, nie po to, żeby technicznie umieć nakłuć palec, ale to to, żeby być w stanie wyciągnąć z tego badania właściwe wnioski, poznać standardy pewnych parametrów, żeby wiedzieć, jak interpretować wynik i wiedzieć, co powiedzieć pacjentowi.

Podkreśla: - Jest wiele elementów, które musimy złożyć w całość. Ale zakładamy, że te działania mają mieć wartość systemową, bo system ochrony zdrowia potrzebuje bardzo dużego wsparcia, szczególnie teraz, kiedy mamy zaciągnięty duży dług zdrowotny.







