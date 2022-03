Badania przesiewowe noworodków w kierunku SMA już w całej Polsce. Sukces naszego kraju

Już każdy noworodek urodzony w Polsce przechodzi wykonane badanie przesiewowe w kierunku rdzeniowego zaniku mięśni

Dzięki temu leczenie można podać już u pacjentów bezobjawowych

Lek refundowany, jakim dysponujemy aktualnie w ramach programu lekowego, to nusinersen U pacjentów bezobjawowych leczenie przynosi najlepsze efekty, czyli umożliwia osiąganie kamieni milowych w prawidłowym rozwoju dziecka

Cały kraj objęty programem przesiewu noworodków w kierunku SMA

28 marca 2022 roku ruszyły badania przesiewowe noworodków w kierunku SMA w woj. świętokrzyskim i podkarpackim. Tym samym, każdy noworodek urodzony w Polsce ma wykonane badanie przesiewowe w kierunku rdzeniowego zaniku mięśni. To ogromny sukces naszego kraju.

Poinformowała o tym prof. Monika Gos, kierownik Pracowni Genetyki Rozwoju w Zakładzie Genetyki Medycznej Instytutu Matki i Dziecka, podczas spotkania „Wieści z SMA - pediatria i noworodki” (29 marca br.).

Program przesiewowy noworodków w rdzeniowym zaniku mięśni funkcjonuje prawie od roku i jest elementem Narodowego Programu Przesiewowego Noworodków, którego koordynatorem jest IMiD.

- W lutym 2021 roku została podjęta decyzja o włączeniu SMA do aktualnego programu badań przesiewowych. W marcu podpisana umowa i rozpoczęła się procedura przetargowa na zakup odczynników. W kwietniu 2021 roku program objął całe województwo mazowieckie. Z założeniem włączania kolejnych województw, do listopada 2022 roku – mówiła prof. Gos.

Ale stało się to szybciej. - Od 1 stycznia 2022 roku dołączyło województwo śląskie, od 7 marca - małopolskie, a 28 marca ruszyły badania przesiewowe w woj. świętokrzyskim i podkarpackim. To oznacza, że każdy noworodek urodzony w Polsce ma wykonane badanie przesiewowe w kierunku rdzeniowego zaniku mięśni – podkreślała ekspert.

Czym jest rdzeniowy zanik mięśni?

- Chorobę znamy już długo, od ponad 100 lat wiemy jakie daje objawy kliniczne, natomiast od lat 90 XX wieku znamy jej patomechanizm. To choroba nerwowo-mięśniowa, która charakteryzuje się degeneracją neuronów ruchowych. Postępująca u pacjentów atrofia i osłabienie mięśni prowadzi do utraty funkcji ruchowych i postępującej niepełnosprawności ruchowej – opisywała dr Ilona Pieczonka-Ruszkowska, specjalista pediatrii i neurologii dziecięcej.

Opisano kilka podtypów klinicznych w oparciu o wiek zachorowania i osiągnięty stopień funkcjonalności. Choroba jest dziedziczona autosomalnie recesywnie.

- Lek refundowany, jakim dysponujemy aktualnie, to nusinersen, który jest dla nas czymś, na co długo czekaliśmy jako osoby opiekujące się pacjentami. Jego pojawienie się spełniło nasze oczekiwania. Był 2017 rok i wówczas wiedzieliśmy, że zaczyna się nowa era. Zaczęliśmy leczyć pacjentów na różnym etapie zaawansowania choroby. Nusinersem jest oligonukleotydem antysensowym, który modyfikuje splicing DNA, który będzie działał w zakresie genu SMN2 i powodował zwiększenie stężenia białka SMN. Lek jest podawany dokanałowo przez nakłucie lędźwiowe, dzięki czemu jest on bezpośrednio dostarczany do ośrodkowego układu nerwowego – wyjaśniała ekspert.

Jeśli chodzi o schemat leczenia, to pierwsze cztery dawki początkowe, określane też jako wysycające, podawane są w krótkich odstępach czasu, co dwa tygodnie, między 3 a 4 dawką to jest 30 dni. Kolejne dawki – podtrzymujące – podawane są w odstępach co 4 miesiące. Aktualnie zalecana jest dawka 12 miligramów.

Dotychczas było prowadzonych kilka badań klinicznych oceniających skuteczność i bezpieczeństwo leku.

- To co najbardziej nas obecnie interesuje, to badanie NURTURE, w którym udowodniono, że leczenie przedobjawowe przynosi największe korzyści. Stąd nasz cel, jakim jest przesiew noworodków. Wiemy też, że u pacjentów przedobjawowych to leczenie przynosi najlepsze efekty, czyli umożliwia osiąganie kamieni milowych w rozwoju odpowiadającemu prawidłowemu rozwojowi dziecka – podkreślała dr Pieczonka-Ruszkowska.

Jak dodała, długoterminowe dane potwierdzają profil bezpieczeństwa nusinersenu: – Wiemy z wieloletniej obserwacji, że 3 dawki roczne w leczeniu podtrzymującym, są niezbędne. Dzięki przesiewowi zmienimy profil pacjentów: od objawowych, do pacjentów przedobjawowych, którzy będą żyć możliwie normalnie, bez powstawania objawów choroby, wiotkości i niepełnosprawności ruchowej.

Badanie DEVOTE: wyższa dawka to skuteczniejsze leczenie?

O badaniu NURTURE mówiła również prof. Katarzyna Kotulska-Jóźwiak, kierownik Kliniki Neurologii i Epileptologii Centrum Zdrowia Dziecka.

- Mamy już 5 letnie wyniki badań podawania leku u pacjentów przedobjawowych. Badanie NURTURE obejmowało pacjentów w wieku co najwyżej 6 tygodni w momencie podania pierwszej dawki. Do badania włączono 25 noworodków. Były to dzieci z dwiema kopiami genu SMN2 (15 dzieci) lub z trzema kopiami genu SMN1 (10 dzieci). W tej chwili mediana wieku tych pacjentów to niemal 5 lat. Wiek w momencie podania pierwszej dawki leku wynosi średnio 19 dni. Żaden z pacjentów nie został wykluczony z badania. Żaden nie wymaga też wentylacji inwazyjnej czy stałej wentylacji nieinwazyjnej. Wszyscy pacjenci samodzielnie siedzą, znakomita większość chodzi z podparciem, samodzielnie chodzą wszyscy pacjenci z 3 kopiami oraz 13 z 15 z dwiema kopiami – opisywała prof. Kotulska-Jóźwiak.

W badaniu zwrócono też uwagę na bezpieczeństwo terapii. Nie zauważono żadnych działań, które wcześniej nie byłyby sygnalizowane w innych badaniach z udziałem nusinersenu.

Kolejne badanie, które obecnie się toczy, to DEVOTE, w którym nusinersen jest podawany w wyższej dawce. We wszystkich dotychczasowych badania lek był podawany w dawce maksymalnej 12 miligramów, niezależni czy było to dziecko czy dorosły, czy dawka nasycająca czy podtrzymująca. Badanie DETOVE prowadzone jest globalnie, w tym w dwóch ośrodkach w Polsce: w Gdańsku i Instytucie-CZD w Warszawie.

- W dawce 12 miligramów nusinersen jest bardzo bezpieczny. W 10 badaniach klinicznych, w których uczestniczyło ponad 350 pacjentów, wiemy, że lek ma korzystny profil bezpieczeństwa i korzystny profil dotyczący skuteczności. Jednocześnie analizy farmakodynamiczne i farmakokinetyczne pokazały, że wyższe stężenie nusinersenu w płynie mózgowo-rdzeniowym koreluje u pacjentów, którzy są leczeni nusinersenem, z większą poprawą, jeżeli chodzi o skuteczność w skalach funkcjonalnych oraz z lepszą odpowiedzią na biomarkery, zwłaszcza te, które pokazują aktywność choroby – zaznaczyła prof. Kotulska-Jóźwiak.

Ponadto wykonano modelowanie, w którym wykazano, że wyższe dawki nusinersenu powinny pozwolić osiągnąć wyższe stężenie leku w płynie mózgowo-rdzeniowym w krótszym czasie. Idąc tym tropem, skonstruowano badanie DEVOTE, które ma na celu sprawdzenie czy wyższe dawki nusinersenu nie są skuteczniejsze przy zachowanym profilu bezpieczeństwa.

- Wiadomo, że im wyższe stężenie neurofilamentu, tym bardziej aktywna choroba. Stężenie neurofilamentu jest więc odwrotnie zależne od stężenia nusinersenu: im wyższe stężenie leku, tym stężenie neurofilamentu spada. To jest kolejna przesłanka za podawaniem wyższej dawki – mówiła ekspert.

Badanie DEVOTE składa się z trzech części. W pierwszej – część A - uczestniczyło 6 pacjentów w wieku 2-15 lat, którym podawano wyższą dawkę leku pod kątem bezpieczeństwa i tolerancji. Badanie zostało już zakończone.

Część B to badanie randomizowane, podwójnie zaślepione, gdzie część pacjentów przyjmuje standardową dawkę 12 miligramów, a część – dawkę wyższą. Uczestnikami w większości są niemowlęta, ale są też dzieci powyżej 2 lat. Badanie jest w toku.

Część C badania jeszcze się nie rozpoczęła. Wejdą do niego pacjenci, którzy mogą przejść z poprzednio stosowanej dawki 12 miligramów na wyższą.

To zdecydowanie najkorzystniejszy sposób leczenia

Ciekawym wątkiem spotkania były polskie doświadczenia z podawania leku u pacjentów przedobjawowych.

Pierwsza analiza, o której mówiła prof. Kotulska-Jóźwiak, pochodzi z końca 2020 roku. Wówczas w programie leczenia było ponad 400 pacjentów, w tym 4 przedobjawowych. Badania genetyczne były wykonane u nich jeszcze w okresie prenatalnym lub zaraz po urodzeniu z powodu choroby w rodzinie. Najmłodszy leczony pacjent otrzymał lek w 23 godzinie życia. Kolejny pacjent w drugiej dobie życia.

- W analizie z 2022 roku mamy dodatkowo 9 pacjentów przedobjawowych, których zidentyfikowano w ramach przesiewu noworodków i są leczeni w programie lekowym. Dodatkowo jest 5 pacjentów zidentyfikowanych w przesiewie, ale którzy rozpoczęli leczenie już z objawami SMA typu 1. Ci pacjenci otrzymali lek między 11 a 14 dniem życia. Dwoje z nich miało już ciężkie objawy, z cechami niewydolności oddechowej. Mimo to żaden z nich nie wymaga wsparcia oddechowego na stałe i poprawiają swoje funkcje ruchowe w oparciu o skalę CHOP-INTEND – opisywała ekspert.

Dodała: - Jeśli chodzi o pacjentów przedobjawowych włączonych do programu przed końcem 2020 roku, obecnie troje z nich chodzi samodzielnie, jeden wstaje przy sprzętach, żaden z nich nie korzysta ze wspomagania wentylacji czy wsparcia żywieniowego. Wstawanie przy sprzętach pozostaje w normie wiekowej. To pacjenci rozwijający się prawidłowo. W grupie 9 pacjentów bezobjawowych włączonych później, mamy wzrost punktacji CHOP-INTEND u wszystkich z nich. Osiągają kamienie milowe zgodnie z kalendarzem, czyli rozwijają się w normie dla wieku. W analizie z 2022 roku jest też dwoje pacjentów włączony w oparciu o badanie prenatalne. Ponieważ jednak zostali włączeni do leczenia niedawno, trzeba poczekać na efekty terapii.

- Długookresowe, bo już prawie 5 letnie obserwacje, potwierdzają skuteczność leczenia nusinersenem u pacjentów przedobjawowych jako najbardziej korzystających z leczenia modyfikującego przebieg choroby. Jest to zdecydowanie najkorzystniejszy sposób leczenia, pozwalający na osiągnięcie u większości pacjentów z bardzo dużym ryzykiem rozwoju choroby w postaci ostrej czyli SMA typu 1, prawidłowego rozwoju ruchowego. Ten rozwój u wszystkich pacjentów z trzema kopiami i u większości pacjentów z 2 kopiami genu SMN2 odbywa się w oknie czasowym dla prawidłowego rozwoju. Można powiedzieć, że pacjenci rozwijają się niemal zawsze zgodnie z normą dla wieku i nie tracą nabytych przez siebie funkcji ruchowych – podkreślała prof. Kotulska-Jóźwiak.

- Utrzymany jest korzystny profil bezpieczeństwa leku. To co nas być może czeka po zakończeniu badania DEVOTE, to możliwość stosowania wyższych dawek leku, a co za tym idzie – rzadszego podawania dawek wysycających. To, z czego możemy być dumni w Polsce, to błyskawiczne wprowadzenie przesiewu noworodkowego co umożliwiło włączanie ostatnio dużych grup pacjentów przedobjawowych do leczenia – mówiła prof. Katarzyna Kotulska-Jóźwiak.

