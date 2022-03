Awantura o leki dla DPS-ów. Farmaceuci ostrzegają przed masową wywózką. "To kompromitacja"

Rok temu resort zdrowia przedstawił projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie podmiotów uprawnionych do zakupu produktów leczniczych w hurtowniach farmaceutycznych

Zmiana przepisów rozszerza katalog podmiotów uprawionych do zakupu produktów leczniczych w hurtowniach farmaceutycznych, m.in. o Domy Pomocy Społecznej

Ta propozycja spotkała się z negatywną oceną Naczelnej Rady Aptekarskiej. "Otwiera drogę do nielegalnego wywozu leków" - ocenili farmaceuci

DPS zaopatrzy się w leki bezpośrednio w hurtowni

W marcu 2021 roku resort zdrowia przedstawił projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie podmiotów uprawnionych do zakupu produktów leczniczych w hurtowniach farmaceutycznych. Projekt przede wszystkim rozszerzał katalog podmiotów uprawionych do zakupu produktów leczniczych w hurtowniach farmaceutycznych.

Jak uzasadniało MZ, konieczne jest, aby możliwość zaopatrywania się w hurtowniach farmaceutycznych dać np. izbom wytrzeźwień oraz domom pomocy społecznej (DPS).

"Ich działalność wymaga stosowania u osób pozostających pod opieką tych placówek stosowania produktów leczniczych, a tym samym musi zostać im wprost umożliwione zaopatrywanie się bezpośrednio w hurtowniach farmaceutycznych, zwłaszcza w zakresie leków nierefundowanych, w odniesieniu do których nie jest wymagana recepta wystawiana na pacjenta – pensjonariusza DPS."

Krytyczna ocena izby aptekarskiej i środowiska farmaceutów

Rozszerzenie katalogu podmiotów uprawionych do zakupu produktów leczniczych w hurtowniach farmaceutycznych ma w założeniu pozwolić ograniczyć liczby wystawianych zapotrzebowań na leki, które podlegają realizacji w aptekach ogólnodostępnych.

"Apteki te są co do zasady przeznaczone do indywidualnego zaopatrywania pacjentów, a nie innych podmiotów w sposób i w zakresie sprzecznym z ideą obrotu detalicznego. Nie powinno być zatem w stosunku do nich wystawiane zapotrzebowania w ilości nadmiarowej, na duże ilości produktów leczniczych" - argumentował resort.

Propozycja ministerstwa spotkała się rok temu z bardzo krytyczną oceną izby aptekarskiej i środowiska farmaceutów. Michał Byliniak, były wiceprezes Naczelnej Rady Aptekarskiej:

"Ktoś kto tworzył te przepisy zignorował rozporządzenie KE w sprawie serializacji, doświadczenia z wywozu leków, raporty o braku rentowności aptek. Wiele widziałem przez lata, ale takiej kompromitacji się nie spodziewałem. (...) Jak widać za szczelny system mamy i brakuje nam wywozu i fałszowania leków. To nie jest wpadka - to kompromitacja. Największy gniot od lat".

- Projekt rozporządzenia zawiera poszerzoną listę podmiotów uprawnionych do zakupu leków dla swoich pacjentów bezpośrednio w hurtowniach farmaceutycznych. Przyjęcie przepisów w obecnym kształcie ponownie otworzy kanał nielegalnego wywozu leków za granicę - ocenił rok temu Tomasz Leleno, ówczesny rzecznik Naczelnej Rady Aptekarskiej.

- Istnieje bowiem realne niebezpieczeństwo, że jak „grzyby po deszczu” znów zaczną powstawać fikcyjne podmioty (np. poradnie zdrowotne), których celem istnienia będzie zamawianie w hurtowniach znacznych ilości leków ratujących zdrowie i życie pacjentów, tylko po to, aby następnie wywodzić je za granicę - dodaje.

W jego ocenie, ta regulacja nie tylko zniweczy wieloletnie starania rządu mające na celu ograniczenie nielegalnego wywozu leków, ale przede wszystkim cofnie nasz rynek do czasów pełnego rozkwitu tego procederu. Co więcej, umożliwi niektórym podmiotom nieograniczony dostęp do substancji służących do produkcji narkotyków (np. pseudoefedryna).

MZ: skrócenie łańcucha dystrybucji jest dobre

W marcu 2022 roku przedstawiono raport z konsultacji publicznych oraz opiniowania projektu. Są w nim zawarte m.in. uwagi NRA.

"Projekt sankcjonuje istnienie pośredniego, nieznanego ustawie Prawo farmaceutyczne, szczebla obrotu pomiędzy obrotem hurtowym a pacjentem, który nie jest i nie może być obrotem detalicznym, poprzez dopuszczenie do obrotu produktami leczniczymi takich jednostek, jak: domy pomocy społecznej i izby wytrzeźwień" - czytamy.

Wizja zakładanej z góry nieuczciwości i nadużyć?

"Przedstawione propozycje są bardzo niebezpieczne, ponieważ tworzą kolejne, nominalnie legalne kanały dystrybucji leków, które mogą zostać wykorzystane do nielegalnego obrotu lekami oraz zniweczyć skutki zmian uszczelniających zasady obrotu lekami. Kilka proponowanych przepisów, jeżeli nie zostanie zmienione, może być wykorzystane przez grupy przestępcze do pozyskiwania leków, w szczególności tych zawierających Pseudoephedrinium (pseudoefedrynę), Codeinum (kodeinę) lub Dextromethorphanum (dekstrometorfan), w celach niemedycznych oraz umożliwi odwrócony łańcuch dystrybucji w celu wywozu leków z Polski" - napisano w innych uwagach.

W ocenie MZ zgłoszona uwaga nie ma charakteru merytorycznego.

- To jedynie wizja zakładanej z góry nieuczciwości i nadużyć, na co wnoszący nie ma dowodów". Projektodawca jest zdania, że skrócenie łańcucha dystrybucji, wbrew twierdzeniu Rady i innych podmiotów w uwagach o podobnym wydźwięku, wcale nie przyczyni się do eskalacji wieszczonych zjawisk, tylko wręcz przeciwnie - pomoże im przeciwdziałać - napisano.

Jednak jak dodano, w przypadkach, w których jest to możliwe i zasadne (DPS-y,) zostanie dodane dodatkowe negatywne zastrzeżenie o niemożności zakupu leków zawierających środki odurzające lub substancje psychotropowe – w przypadku wymienionej kategorii podmiotów, co do której i tak proponuje się jedynie uprawnienie do zakupu leków OTC, zastrzeżenie to sprowadzi się więc do wyłączenia możliwości zakupu leków określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 71a ust. 5 PF, czyli z wykazu substancji o działaniu psychoaktywnym, ograniczonych w wydawaniu w ramach jednorazowej sprzedaży. W ocenie projektodawcy taki zabieg pozwoli w zasadniczej części wyeliminować zagrożenia, o którym mowa w uwadze Rady.

Raport z konsultacji w załączniku.

