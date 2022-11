Atopowe zapalenie skóry. Godziątkowski: program lekowy powinien objąć także najmłodszych

- Część potrzeb pacjentów z chorobami atopowymi udało się już, we współpracy z Ministerstwem Zdrowia, zaspokoić, ale są jeszcze trzy istotne kwestie, które oczekują na rozwiązanie - mówił podczas XVIII Forum Rynku Zdrowia Hubert Godziątkowski, prezes Polskiego Towarzystwa Chorób Atopowych.

- Program lekowy B.124 do leczenia postaci ciężkiej atopowego zapalenia skóry zabezpiecza obecnie pacjentów dorosłych, młodzież oraz dzieci w wieku 6-12 lat. Pierwsza potrzeba to rozszerzenie tego programu o grupę pacjentów pediatrycznych, najmłodszych, od 5. miesiąca życia do 5. roku życia. Wówczas program obejmie już całą populację - wyjaśniał.