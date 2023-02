Astellas o pracach nad zmianami w programie leczenia raka prostaty. Jest gotowość do dalszej współpracy z MZ

Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że zmiany w programie leczenia raka gruczołu krokowego nie zostaną wprowadzone na marcowe obwieszczenie z powodu braku zgód firm Astellas oraz Janssen - Cilag

Janssen podkreślił gotowość do porozumienia i dostępność dla ministra zdrowia

Oświadczenie wydała także firma Astellas. - Skala planowanych zmian zasługuje na uznanie. Jednakże procedowana propozycja programu lekowego zawiera zapisy niekorzystne dla pacjentów - podała

Astellas zapewnia o otwartości na dialog i chęci dalszej współpracy z Ministerstwem Zdrowia, ekspertami i środowiskiem pacjentów

Rak prostaty coraz większym wyzwaniem zdrowotnym

Jak podkreślono w treści oświadczenia, w Polsce rak prostaty stanowi coraz większe wyzwanie zdrowotne, gdyż w populacji dorosłych mężczyzn jest najczęściej rozpoznawanym nowotworem złośliwym oraz stanowi drugą przyczynę zgonów z powodów nowotworowych. Dodano, że rak gruczołu krokowego w Polsce na przestrzeni lat wyróżnia się znaczącą dynamiką wzrostu zachorowalności przy jednoczesnym wzroście śmiertelności w porównaniu z innymi krajami europejskimi.

- Astellas od wielu lat dostarcza terapie, z których każdego roku korzysta kilka tysięcy chorych w Polsce - przekazano. Firma ponadto "dostrzega potrzeby systemowe" i "angażuje się w dialog na rzecz poprawy stanu opieki nad pacjentami".

- Wiemy, że aby realnie pomóc mężczyznom z rakiem gruczołu krokowego

należy podjąć natychmiastowe działania zmierzające do zwiększenia dostępu do leczenia, dlatego popieramy kierunek decyzji podejmowanych przez Ministerstwo Zdrowia w tym obszarze oraz doceniamy dotychczasowe wysiłki resortu - zaznaczono w dokumencie.

Planowane zmiany - godne uznania, ale propozycja programu lekowego niekorzystna dla chorych

Firma dodała, że "w ostatnich dniach Ministerstwo Zdrowia poinformowało Astellas i inne podmioty odpowiedzialne o planowanych zmianach w zapisach programu lekowego leczenia chorych na raka gruczołu krokowego (B.56)".

- Skala planowanych, istotnych z punktu widzenia pacjentów oraz lekarzy zmian zasługuje na uznanie. Jednakże procedowana propozycja programu lekowego, w porównaniu do obecnie obowiązującego programu zawiera zapisy niekorzystne dla pacjentów. W zakresie kryteriów wyłączenia z leczenia wprowadzono zapis umożliwiający zakończenie leczenia chorego

w przypadku pojawienia się wyłącznie progresji biochemicznej, bez towarzyszących objawów klinicznych progresji. Wprowadzenie takiego rozwiązania nie znajduje poparcia w wytycznych klinicznych leczenia raka gruczołu krokowego ani w danych klinicznych, które Europejska Agencja Leków (EMA) oceniała podczas rejestracji wszystkich produktów leczniczych stosowanych w programie lekowym B.56 - podkreślono.

Proponowane zmiany nieuwzględnione przez resort

Firma Astellas dodała, że zgodnie z wezwaniem Ministerstwa Zdrowia zaakceptowała proponowaną treść programu lekowego przy "założeniu uwzględnienia korekt, które miały na celu odpowiednie zabezpieczenie

pacjentów już leczonych w ramach programu lekowego B.56, poprzez poprawę lub utrzymanie obecnych kryteriów wyłączenia z programu oraz zapewnienie dostępu do wszystkich zarejestrowanych terapii nowej grupie chorych z hormonowrażliwym rakiem gruczołu krokowego z przerzutami". - Zaproponowane przez nas zmiany nie zostały uwzględnione przez Ministerstwo Zdrowia - odnotowano.

Astellas w podsumowaniu oświadczenia zawarł nadzieję, że rezultatem dalszych prac nad programem lekowym B.56 będzie "realna poprawa sytuacji pacjentów z rakiem gruczołu krokowego i zabezpieczenie możliwie największej grupy chorych poprzez zapewnienie im dostępu do wszystkich, rekomendowanych przez środowisko naukowe terapii". Firma zapewniła także o podtrzymaniu otwartości na dialog i chęć kontynuacji współpracy z Ministerstwem Zdrowia, ekspertami klinicznymi oraz środowiskiem pacjentów na rzecz polskich chorych.

Propozycje ukierunkowane na realne udostępnienie leku chorym

Oświadczenie w tej sprawie wydała też firma Janssen.

- Janssen jest w trakcie procesu refundacyjnego zmierzającego do objęcia leku Erleada (apalutamid) finansowaniem dla chorych z hormonowrażliwym rakiem gruczołu krokowego z przerzutami (...). Janssen Polska, podobnie jak inne firmy farmaceutyczne, których produkty dostępne są, lub miały zostać objęte refundacją w ramach programu lekowego B.56, otrzymał - zgodnie z zapisami ustawy refundacyjnej - nową wersję programu do akceptacji - czytamy w oświadczeniu.

- Jeden z nowych zapisów programu dotyczącym leku Erleada w nowym wskazaniu znacząco różnił się od wnioskowanego w procesie refundacyjnym i w praktyce oznaczał ryzyko wykluczenia znakomitej większości pacjentów z dostępu do tej terapii - dodano.

- Nasze propozycje zmian były ukierunkowane na umożliwienie praktycznego, realnego dostępu terapii lekiem Erleada chorym z hormonowrażliwym nowotworem gruczołu krokowego z przerzutami. Uwagi konsultowaliśmy ze środowiskiem ekspertów klinicznych, którzy potwierdzili ich zasadność. Opinie te udostępniliśmy także Ministerstwu Zdrowia - oświadczył Janssen.

- Nie zgłosiliśmy uwag do innych modyfikacji w programie lekowym. Potwierdzamy, że program zawiera wiele pozytywnych dla pacjentów zmian dostosowujących zapisy do wytycznych klinicznych, jak i poszerzanie go o nowe innowacyjne terapie. Dodatkowo informujemy, że wyraziliśmy także zgodę na przeniesienie leku Zytiga (octan abirateronu) do katalogu chemioterapii, co znacząco zwiększy dostęp pacjentów do tego leczenia - podkreśliła firma.

Janssen zadeklarował także dostępność dla ministra zdrowia, by "osiągnąć porozumienie i wprowadzić jak najszybciej oczekiwane przez pacjentów zmiany lekowe w programie leczenia chorych na raka gruczołu krokowego".