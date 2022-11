Apteki i punkty apteczne zapłacą za nadzór inspekcji farmaceutycznej. Pomysł wywołał burzę. "Roczny haracz"

Projekt nowelizacji prawa farmaceutycznego wprowadza współfinansowanie nadzoru farmaceutycznego m.in. przez apteki i punkty apteczne

Roczna opłata dla apteki została określona w wysokości 500 zł, punktu aptecznego - 250 zł

Dodatkowo opłaty roczne będą powiększane o 0,02 procent przychodu z działalności objętej zezwoleniami

Kto ma zapłacić za nadzór PIF i ile?

Projekt nowelizacji ustawy Prawo Farmaceutyczne zakłada wprowadzenie modelu współfinansowania organów nadzoru farmaceutycznego przez uczestników rynku tego rynku.

Nowelizacja przewiduje wysokość opłaty rocznej dla podmiotów, które uzyskały zezwolenie na:

wytwarzanie lub import produktu leczniczego - 3000 zł

prowadzenie hurtowni farmaceutycznej - 1000 zł

prowadzenie apteki ogólnodostępnej - 500 zł

punktu aptecznego - 250 zł

lub uzyskały wpis do:

Krajowego Rejestru Wytwórców, Importerów oraz Dystrybutorów Substancji Czynnych - 3000 zł

Krajowego Rejestru Pośredników w Obrocie Produktami Leczniczymi - 1000 zł

Dodatkowo opłaty roczne będą powiększane o 0,02 procent przychodu z działalności objętej zezwoleniami lub wpisami, osiągniętego przez dany podmiot.

"Roczny haracz za inspekcję"

Pomysł opłat za nadzór był skrytykowany przez farmaceutów, kiedy pisaliśmy o nim po ukazaniu się projektu nowelizacji ustawy Prawo farmaceutyczne w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Po przedstawieniu projektu do konsultacji, podtrzymują krytyczne zdanie.

"Absolutny skandal! GIF żąda, aby apteki płaciły roczny haracz na Inspekcję. Tak wynika z projektu ustawy. Na podpis czeka kolejny wymysł GIF, apteki mają mieć całodobowe monitoringi temperatur. Zakupiony za kolejne tysiące. W 30. rocznicę powstania Inspekcji. Wstyd" - napisał Marek Tomków, wiceprezes Naczelnej Rady Aptekarskiej.

- Wprowadzenie opłaty rocznej dla aptek, nazwanej „współfinansowaniem nadzoru nad obrotem”, to piękne określenie oznacza tak naprawdę pewien rodzaj haraczu. Apteki mają same sobie zapłacić za funkcjonowanie urzędu państwowego. Przecież już dzisiaj płacą 15 tys. zł za zezwolenie na prowadzenie apteki. Ponoszą bardzo wysokie koszty za każdą zmianę, kiedy na przykład właścicielka apteki zmienia nazwisko albo zostaje zmieniona nazwa ulicy, przy której mieści się apteka - ocenia wiceprezes.

- Tymczasem największe stacje benzynowe, sieci handlowe, sklepy spożywcze, które sprzedają leki, nie płacą ani grosza za handel lekami. To jest nierówne traktowanie i niesprawiedliwość. To jest "dożynanie" małych aptek. Jeśli GIF brakuje pieniędzy i chcemy usprawnić inspekcję, a jest to celem nas wszystkich, mamy trzy proste propozycje - dodaje.

Zapytana o te plany Główna Inspektor Farmaceutyczna Ewa Krajewska odpowiedziała, że propozycja nie jest niczym nowym w Europie.

- Współfinansowanie lub finansowanie organów, nadzorujących rynek farmaceutyczny ze środków pochodzących od podmiotów nadzorowanych, jest powszechną praktyką w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz w Wielkiej Brytanii - mówiła Inspektor.

Podała też przykłady: - W Irlandii wpływy ze wszystkich opłat (rocznych i jednorazowych), pobieranych od podmiotów kontrolowanych, stanowią 82 procent finansowania agencji HPRA, w Wielkiej Brytanii jest to 67 procent finansowania agencji MHRA. Taki model funkcjonuje również w Bułgarii, Chorwacji, Danii, Łotwie, Finlandii i Belgii.

