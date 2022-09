Apteka oferowała rabaty. Złożono zawiadomienie do Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego

20 września 2022

Warszawska apteka stosowała regularnie rabaty dla osób powyżej 60 roku życia. W związku z tym, złożono do Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego zawiadomienie. WIF uznał jednak, że nie doszło do złamania prawa. Mimo to apteka wycofała się z rabatów - informuje portal mgr.farm.