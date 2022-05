Apteka dolicza dodatkową opłatę za sprzedaż leków nocą

Autor: oprac. LJ • Źródło: Rynek Zdrowia • 17 maja 2022 11:14

Apteka może doliczyć do rachunku dodatkową opłatę za wydanie leku w nocy. To tzw. opłata nocna w wysokości 3,20 zł. Trudno to jednak uznać za rekompensatę nocnego dyżuru, którego koszt to kilkaset złotych.