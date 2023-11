Apteka dla Aptekarza zaskarżona do Komisji Europejskiej. "To krzyk rozpaczy"

Konfederacja Lewiatan złożyła skargę do Komisji Europejskiej w sprawie ostatnich zmian ustawy „Apteka dla Aptekarza”

W skardze podkreśla, że już sam proces uchwalenia ustawy był niezgodny z zasadą państwa prawnego

W ocenie organizacji uchybiono też przepisom Konstytucji RP, regulaminu Sejmu oraz innym aktom prawnym

Komisja Europejska potwierdza otrzymanie skargi w terminie 15 dni roboczych i standardowo w ciągu następnych 12 miesięcy bada skargę i decyduje, czy wszcząć wobec danego kraju formalne postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego

Apteka dla Aptekarza zaskarżona do Komisji Europejskiej

- Nowelizacja prawa farmaceutycznego narusza unijne prawo w imię obrony partykularnych interesów korporacji aptekarskiej oraz szkodzi pacjentom - napisała Konfederacja Lewiatan w skardze do Komisji Europejskiej w sprawie ostatnich zmian ustawy „Apteka dla Aptekarza”, zwanej też AdA 2.0.

Poinformowano o tym podczas konferencji prasowej zorganizowanej 8 listopada br. w Warszawie.

Lewiatan w skardze podkreśla, że już sam proces uchwalenia ustawy był niezgodny z zasadą państwa prawnego. - Proces legislacyjny naruszał też wymogi stawiane Polsce przez Komisję Europejską, w szczególności jeden z tzw. kamieni milowych wymaganych do wypłaty funduszy z Krajowego Planu Odbudowy. Zmiany zostały dodane do projektu ustawy poprawką, mimo że polska procedura ustawodawcza nie pozwala, aby wykraczały one poza zakres przedmiotowy projektu - zauważa.

W ocenie organizacji uchybiono też przepisom Konstytucji RP, regulaminu Sejmu oraz innym aktom prawnym, a także ominięto wymóg przeprowadzenia oceny skutków regulacji, na który nacisk kładzie Komisja Europejska.

Lewiatan podkreśla również, że naruszono obowiązek notyfikacji przepisów technicznych przewidziany w dyrektywie 2015/1535. Dodaje, że w związku z wadliwym procedowaniem ustawy nie było możliwości prawidłowego przeanalizowania, czy omawiana regulacja zawiera przepisy techniczne w rozumieniu tej dyrektywy. Brak jest informacji, aby projekt badany był w tym zakresie.

Nowelizacja ustawy w sposób niedopuszczalny ogranicza również swobody: przedsiębiorczości i przepływu kapitału, przewidziane w art. 49 i 63 TFUE, zagwarantowane w traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej - stwierdza Lewiatan.

– Przepisy ustawy są niezgodne z art. 17 Karty Praw Podstawowych, mówiącym o prawie własności, oraz z art. 52 Karty, który reguluje między innymi zasady ustanawiana ograniczeń dla praw i wolności w prawie krajowym. W znaczący sposób ograniczają one bowiem uprawnienie do rozporządzania przedsiębiorstwami aptecznymi poprzez drastyczne zmniejszenie liczby potencjalnych nabywców. Skutkiem zmian będzie utrudnienie zbycia, a także spadek wartości aptek. Wszystkie te konsekwencje rażąco naruszają prawa właścicieli, którzy posiadali apteki jeszcze przed wejściem w życie zmian. Tym bardziej, że nie przewidziano w tym zakresie odszkodowania – mówił podczas konferencji Marcin Piskorski, prezes zarządu Związku Pracodawców Aptecznych. - Ta skarga to krzyk rozpaczy - ocenił krótko.

Burzliwe losy nowelizacji przepisów AdA

Nowelizacja przepisów AdA, regulująca obszar rynku farmaceutycznego, wzbudzała w toku wakacyjnych prac ustawodawczych w parlamencie najwięcej kontrowersji. Została wprowadzona przy okazji zmiany ustawy o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych.

Ustawa Apteka dla Aptekarza z 2017 roku wprowadziła zasadę, że nowe apteki mogą otwierać lub przejmować tylko farmaceuci. Jednak w ocenie ustawodawcy okazało się, że część przedsiębiorców omijała przepisy i dochodziło do przejmowania udziałów w spółkach przez sieci aptek.

- W związku z tym dochodziło do obchodzenia przez niektóre sieci aptek ratio legis wprowadzonych przez nas regulacji. Nasza propozycja ma rozwiązać niepewność prawa, wynikającą z niejednolitego orzecznictwa - tłumaczył autor zmian, minister rozwoju Waldemar Buda.

Dlatego postanowiono uszczelnić przepisy.

Nowela daje także wojewódzkiemu inspektorowi farmaceutycznemu prawo cofnięcia zezwolenia na prowadzenie ogólnodostępnej apteki podmiotowi, nad którym nastąpiło przejęcie kontroli wbrew zakazowi.

8 września prezydent Andrzej Duda zdecydował o podpisaniu ustawy i przepisy weszły w życie. Jednocześnie przepisy z zakresu prawa farmaceutycznego skierował do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli następczej. Chodziło o to, by TK ocenił zgodność ustawy z Konstytucją, w szczególności pod kątem standardów stanowienia prawa. Jeśli uzna, że przepisy są niezgodne, może uchylić moc obowiązujących przepisów.

Co ze skargą może zrobić Komisja Europejska? Ma trzy wyjścia

Jeśli chodzi o poziom unijny, Komisja Europejska może rozpatrzyć skargę tylko, jeśli dotyczy ona naruszenia prawa unijnego przez władze kraju UE.

Aby złożyć skargę, należy wypełnić formularz. Podaje się w nim dokładny opis, w jaki sposób organy krajowe naruszyły prawo unijne i wskazuje, które przepisy zostały przez nie naruszone według wnioskodawcy. Jest on też zobowiązany opisać wszelkie kroki, które dotąd podjął w ramach dochodzenia swoich roszczeń.

Komisja potwierdza otrzymanie skargi w terminie 15 dni roboczych. W ciągu następnych 12 miesięcy Komisja Europejska bada przedłożoną jej skargę i decyduje, czy wszcząć wobec danego kraju formalne postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego (naruszenia prawa UE).

Jeśli poruszona w skardze sprawa jest szczególnie złożona lub jeśli Komisja Europejska musi zwrócić się do skarżącego lub innych stron o przedstawienie dodatkowych informacji, decyzja może zostać podjęta po okresie dłuższym niż 12 miesięcy. W takim przypadku skarżący zostanie poinformowany o wydłużeniu procedury.

Jeśli Komisja Europejska uzna skargę za uzasadnioną i zdecyduje się wszcząć formalne postępowanie w związku z nieprzestrzeganiem przepisów przez dany kraj UE, skarżący zostanie poinformowany zarówno o tym, jak i o dalszym przebiegu sprawy.

Jeśli według Komisji problem można rozwiązać skuteczniej przez skorzystanie z pomocy dostępnych nieformalnych lub pozasądowych systemów rozstrzygania sporów, może ona zaproponować przekazanie sprawy do rozwiązania w ramach takich systemów.

Z kolei gdy Komisja uzna, że przedłożony problem nie stanowi naruszenia prawa Unii, powiadomi o tym pisemnie skarżącego, a następnie zamknie akta sprawy.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.