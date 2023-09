Apteka dla Aptekarza. Wiadomo, kiedy nowe przepisy antymonopolowe wejdą w życie

W Dzienniku Ustaw RP opublikowano nowelizację tzw. ustawy o KUKE, która uszczelnia dotychczasową wersję Apteki dla Aptekarza (AdA) z 2017 r.

Ma to skutecznie uniemożliwić dalsze przejmowanie na rynku aptek przez podmioty nieuprawnione

Zmiany wejdą w życie 28 września 2023 roku

Jednocześnie prezydent Andrzej Duda ma skierować wniosek do Trybunału Konstytucyjnego, który zbada te przepisy w trybie kontroli następczej

Apteka dla Aptekarza: zmiany wejdą w życie 28 września

W Dzienniku Ustaw opublikowano Ustawę z dnia 13 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych oraz niektórych innych ustaw.

Nowela zawiera m.in. zmianę przepisów Ustawy prawo farmaceutyczne, doprecyzowując przepisy antymonopolowe dla podmiotów prowadzących apteki.

Publikacja w Dzienniku Ustaw oznacza, że powyższe przepisy wejdą w życie 28 września 2023 roku. Zgodnie z art. 12 ustawy przepisy dotyczące niedozwolonego przejęcia kontroli będą miały zastosowanie do przejęcia kontroli, które nastąpi po dniu wejścia w życie ustawy.

Co zmienia Apteka dla Aptekarza 2.0?

Ustawa wprowadza m.in. zmiany w ustawie z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne - zmierzające przede wszystkim do uniemożliwienia przejmowania kontroli w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów nad podmiotem prowadzącym aptekę ogólnodostępną przez osoby inne niż farmaceuci lub spółki z ich udziałem oraz przez podmioty, które już prowadzą, w sposób bezpośredni lub pośrednio, co najmniej 4 apteki ogólnodostępne.

Niedopuszczalne będzie także przejęcie kontroli nad podmiotem prowadzącym aptekę ogólnodostępną przez osobę, która wchodzi w skład organów spółki posiadającej zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej lub zajmującej się pośrednictwem w obrocie produktami leczniczym. Ograniczenia powyższe nie będą stosowane do przejęcia kontroli w wyniku nabycia spadku.

Naruszenie zakazu przejęcia kontroli skutkować będzie cofnięciem przez wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego, w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej dla podmiotu, nad którym została przejęta kontrola, oraz nałożeniem przez organ inspekcji farmaceutycznej kary pieniężnej od 50 tys. zł do 5 mln zł na podmiot przejmujący niedozwoloną kontrolę w rozumieniu ustawy.

Zmiany w zakresie Apteki dla Aptekarza zbada Trybunał Konstytucyjny

Zmiany w zakresie Apteki dla Aptekarza, mimo że wejdą w życie, ma zbadać Trybunał Konstytucyjny w trybie kontroli następczej. Co to oznacza?

Przypomnijmy. 8 września prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych oraz innych ustaw. To wówczas zdecydował o skierowaniu do Trybunału Konstytucyjnego przepisów z zakresu ustawy Apteka dla Aptekarza w trybie kontroli następczej. Sędziowie TK zajmą się więc w przyszłości zbadaniem zgodności przepisów z Konstytucją obowiązującego już aktu prawnego

- Pan prezydent chciałby, aby Trybunał Konstytucyjny - jako jedyny uprawniony do tego organ - ocenił zgodność ustawy z Konstytucją, w szczególności pod kątem standardów stanowienia prawa. Szczegóły będą komunikowane, gdy wniosek zostanie złożony - powiedziała prezydencka minister Małgorzata Paprocka.

Jeśli uzna, że przepisy są niezgodne, może uchylić moc obowiązujących przepisów.

Do 15 września na oficjalnej stronie prezydenta nie opublikowano informacji, by taki wniosek do TK został skierowany.

