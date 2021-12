Apteczna sprzedaż leków ostro w dół. Ucierpiał każdy segment produktów

Autor: LJ • Źródło: PEX PharmaSequence • 17 grudnia 2021 07:49

W porównaniu do połowy listopada, pierwsza połowa grudnia to spadek sprzedaży aptecznej o prawie 14 procent. W porównaniu do analogicznego okresu rok temu - o prawie 25 procent.