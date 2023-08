Apel do ministra zdrowia: pacjentów obciążają pełnopłatne leki na receptę, a nie OTC

Organizacje pacjentów apelują do ministra zdrowia o rezygnację z refundacji leków bez recepty

Wciąż znaczącym problemem pozostają wydatki chorych na pełnopłatne leki na receptę, które przekraczają 9,5 mld zł - podkreślają

Chcą przedstawienia analiz, ile NFZ zapłaci za leki OTC w kolejnych latach w ramach refundacji oraz wskazania źródła finansowania

Pacjentów obciążają przede wszystkim pełnopłatne leki na receptę

"Z uwagą śledzimy debatę publiczną oraz prace legislacyjne dotyczące nowelizacji ustawy refundacyjnej. W szczególności staramy się dostrzec potencjalne skutki proponowanych przepisów na zwiększenie dostępności skutecznej i bezpiecznej farmakoterapii ze środków publicznych. To dla nas kluczowy obszar, bowiem wciąż wiele grup chorych nie ma dostępu do leczenia odpowiadającego aktualnej wiedzy medycznej, a w wielu obszarach niedostępne pozostają jedyne opcje terapeutyczne w danym wskazaniu" - napisało kilka organizacji pacjentów w apelu do ministra zdrowia.

Przypominają, że system refundacji leków w Polsce zmaga się z licznymi wyzwaniami.

"Po pierwsze, w wielu dziedzinach dostępność leków finansowanych ze środków publicznych odbiega nie tylko od wytycznych krajowych i międzynarodowych towarzystw naukowych, lecz również od schematów leczenia refundowanego w innych państwach europejskich" - oceniają.

"Po drugie, dane OECD wskazują, że poziom współpłacenia pacjentów za leki oraz odsetek chorych doświadczających rujnujących wydatków na zdrowie jest w Polsce jednym z najwyższych w Europie" - dodano.

W toku prac nad nowelizacją ustawy refundacyjnej zaproponowano, żeby wprowadzić możliwość finansowania ze środków publicznych leków wydawanych bez recepty.

"W przypadku niektórych obszarów terapeutycznych te produkty mogą znacząco obciążać budżety domowe pacjentów oraz ich rodzin. Niemniej wciąż znaczącym problemem pozostają wydatki chorych na pełnopłatne leki na receptę, które przekraczają 9,5 mld zł. Ta kwota nie obejmuje wysokokosztowych terapii stosowanych chociażby w leczeniu chorób rzadkich lub nowotworów, które są poza zasięgiem finansowym polskich rodzin, z wyjątkiem nielicznych skutecznie prowadzonych zbiórek publicznych" - napisały organizacje.

Dodają: - Finansowanie systemu ochrony zdrowia pozostaje ograniczone. Kiedy staramy się zabiegać o zapewnienie zbieżności leczenia refundowanego z wytycznymi wynikającymi z aktualnej wiedzy medycznej, wielokrotnie spotykamy się z argumentami dotyczącymi braku odpowiedniego poziomu budżetu refundacyjnego. Z tego powodu decyzja o skierowaniu dziesiątek lub setek milionów złotych na finansowanie leków bez recepty wydaje nam się nieuzasadniona.

Apel o analizę poziomu finansowania ze środków NFZ leków bez recepty

W związku z tym apelują o:

przedstawienie analiz dotyczących poziomu finansowania ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia leków bez recepty w najbliższych latach;

wskazanie źródła finansowania tej zmiany lub obszarów, w których finansowanie zostanie ograniczone ze względu na planowane wydatki na finansowanie leków wydawanych bez recepty.

Pod listem podpisały się:

Ogólnopolska Federacja Onkologiczna

Onkofundacja Alivia

Fundacja Diabeciaki

Fundacja Onkocafe - Razem lepiej

Fundacja Onkologiczna Nadzieja

Polskie Towarzystwo Stomijne POL-ILKO

Stowarzyszenie Chorych na MPS i Choroby Rzadkie

Stowarzyszenie Polskie Amazonki - ruch Społeczny

Stowarzyszenie Metalowe Serca

Stowarzyszenie Mężczyzn z Chorobami Prostaty "Gladiator" im. Prof. Tadeusza Koszarowskiego