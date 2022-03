Apel do lekarzy: w receptach dla Ukraińców koniecznie kod kreskowy. Kod PIN nie działa

Aptekarz do lekarzy: w receptach dla Ukraińców koniecznie kod kreskowy

Jerzy Przystajko, farmaceuta i ekspert ochrony zdrowia apeluje do lekarzy w sprawie e-recept wystawianych dla uchodźców z Ukrainy.

- W receptach dla Ukraińców koniecznie kod QR, w aptece nie możemy aktywować czterocyfrowego kodu PIN - napisał na Twitterze.

Super ważne dla lekarzy! Wystawienie erecepty dla osoby z Ukrainy - dawajcie koniecznie kod QR, nie możemy czterocyfrowego kodu PIN aktywować w aptece (bo nie ma PESELu). @Filaczynska @PChSKALPEL @OILWarszawa @Rezydenci https://t.co/5tYmeNfgqC — Jerzy Przystajko (@JPrzystajko) February 26, 2022

Problemem, na który zwraca uwagę inna farmaceutka jest brak numeru PESEL.

- Mam ogromną prośbę, by przypominać w komunikatach skierowanych do lekarzy, że po wystawieniu e-recepty dla osoby nieposiadającej numeru PESEL, do aktywacji niezbędny jest wydruk informacyjny lub kod QR. Czterocyfrowego kodu nie mamy jak aktywować.

Apel szybko podchwycili lekarze. - Wystawiając e-receptę dla osoby z Ukrainy należy pamiętać o wydrukowaniu jej w formie zawierającej kod paskowy, gdyż osoby bez numeru PESEL nie będą w stanie aktywować recepty za pomocą kodu czterocyfrowego - poinformowało Porozumienie Rezydentów na Facebooku.

Medycy podpowiadają: można również wystawić receptę ręcznie, z datą urodzenia w miejscu nr PESEL, jednak w takiej sytuacji leki nie są refudnowane (odpłatność 100 proc.).

