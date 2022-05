AOTMiT zaprasza pacjentów do konsultowania wniosków o refundację. Kolejka będzie długa

Rada Przejrzystości AOTMiT oceniła, że zakres zaczernianych (nie podlegających upublicznianiu) danych przez firmy farmaceutyczne w dokumentach refundacyjnych jest zbyt duży

Co więc powinno być poufne, a co jawne dla opinii publicznej w ramach podejmowania decyzji refundacyjnych?

Właśnie na konsultacje w tej sprawie Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji zaprasza organizacje pacjentów

Chodzi o przejrzystość decyzji refundacyjnych

- Zapraszamy zainteresowane organizacje pozarządowe reprezentujące pacjentów do włączenia się w proces konsultacji społecznych dotyczących jawności danych podawanych w treści wniosków o objęcie refundacją technologii medycznych - czytamy na stronie AOTMiT.

Agencja informuje, że warunkiem udziału w konsultacjach jest podanie nazwy organizacji oraz danych osób upoważnionych do reprezentowania organizacji.

Rejestracja stowarzyszeń skupiających pacjentów - chętnych do konsultowania wniosków refundacyjnych - prowadzona będzie za pośrednictwem poczty e-mail: sekretariat@aotm.gov.pl lub telefonicznie: 731 812 313.



- W ramach konsultacji dyskutowane będą kwestie zapewnienia możliwie najszerszego dostępu do danych niezbędnych do prowadzenia debaty publicznej w zakresie równego dostępu obywateli do świadczeń zdrowotnych, sprawiedliwości społecznej i przejrzystości procesu decyzyjnego - informuje Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.

AOTMiT podaje, że konsultacje „przeprowadza się w celu poznania opinii i [poddania - red.] dyskusji uwag podmiotów reprezentujących pacjentów w sprawie jawności danych podawanych w treści wniosków refundacyjnych”.

Przypomnijmy, że Rada Przejrzystości AOTMiT oceniła niedawno, że zakres zaczernianych (nie podlegających upublicznianiu) danych przez firmy farmaceutyczne w dokumentach refundacyjnych jest zbyt duży i podjęła uchwałę w tej sprawie.

Zgodnie z uchwałą Rady Przejrzystości z 10 stycznia 2022 r. w sprawie poprawy przejrzystości procesu analizy i opiniowania wniosków refundacyjnych, od 1 marca 2022 r. to Rada, a nie wnioskodawca (firma), poddaje ocenie zasadność zakreśleń informacji wskazanych jako poufne.

Co ma pozostać tajemnicą przedsiębiorstwa

Jak już informowaliśmy, zdaniem niektórych organizacji branżowych, uchwała Rady Przejrzystości jest zbyt daleko idąca i „może prowadzić do naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa”.

Izba Gospodarcza Farmacja Polska przekazała swoje stanowisko do AOTMIT, wskazując kilka obszarów, które powinny zostać poddane dalszym konsultacjom, w tym, między innymi: zaczernianie informacji niepublikowanych wyników badań klinicznych; poufność proponowanego opisu programu lekowego; dostęp AOTMiT i Ministra Zdrowia do niezaczernionych wersji analiz farmakoekonomicznych.

- Tajemnica przedsiębiorstwa jest podstawą zdrowej konkurencji gospodarczej i powinna być chroniona zgodnie z polskim oraz europejskim prawem - czytamy w stanowisku Izby Gospodarczej Farmacja Polska.

Czy zaproszenie środowisk pacjentów przez AOTMiT do konsultowania spraw dotyczących jawności procesu refundacyjnego oznacza, że Agencja otworzy się w przyszłości także na dopuszczenie do organizacji pacjentów do konsultacji w zakresie wycen terapii i opiniowania ich przez AOTMiT objęcia finansowaniem ze środków publicznych?

Jest co konsultować. Na przykład w kardiologii

Na razie nie znamy odpowiedzi na to pytanie. Można jednak założyć, że zainteresowanie stowarzyszeń pacjentów udziałem w takich konsultacjach byłoby spore. Chociażby w tak „gorącym” obszarze, jakim są wyceny niektórych procedur kardiologicznych.

Michał Dzięgielewski, dyrektor Departamentu Lecznictwa w Ministerstwie Zdrowia zapewnił w trakcie spotkania Parlamentarnego Zespołu ds. Kardiologii w styczniu br. że resort dostrzega konieczność ponownego podejścia do wycen w kardiologii.

- Zmieniają się koszty poszczególnych świadczeń, w tym osobodni. Musimy się zastanowić nad rozwiązaniem tego problemu poprzez wyceny - przyznał dyrektor Dzięgielewski.

Na razie Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji zwróciła się do szpitali o udostępnienie danych niezbędnych do ustalenia taryfy świadczenia w zakresie kompleksowej diagnostyki kardiologicznej.

