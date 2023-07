AOTMiT rekomenduje refundację nowej terapii w leczeniu nAMD i DME

W Polsce pacjenci z nAMD i DME leczeni są w ramach połączonego programu lekowego, który zapewnia dostęp do preparatów anty VEGF w formie zastrzyków do oka

Zarówno Rada Przejrzystości, jak i Prezes AOTMiT rekomendują uzupełnienie dostępnych terapii o refundację farycymabu

Preparat poprzez podwójne hamowanie Ang-2 i VEGF zmniejsza przepuszczalność naczyń i stan zapalny, a także pozwala wydłużyć kolejne iniekcje do oka nawet do 16 tygodni

Terapia w leczeniu nAMD i DME. AOTMiT rekomenduje refundację nowego leku

Choroby siatkówki, jak zwyrodnienie plamki (nAMD) czy cukrzycowy obrzęk plamki (DME), są najczęstszą przyczyną utraty wzroku. W Polsce pacjenci z tymi schorzeniami leczeni są w ramach połączonego programu lekowego. B.70. Wiele wskazuje, że specjaliści zyskają niebawem kolejną terapię do wyboru.

Zarówno Rada Przejrzystości, jak i Prezes Agencji Technologii Medycznych i Taryfikacji uznali za zasadne objęcie refundacją leku farycymab, pierwszego przeciwciała do podania doszklistkowego, który jest skierowany na dwa różne szlaki chorobowe. Poprzez podwójne hamowanie Ang-2 i VEGF zmniejsza przepuszczalność naczyń i stan zapalny, hamuje patologiczną angiogenezę i przywraca stabilność naczyń, co przekłada się na poprawę widzenia i pozwala wydłużyć kolejne iniekcje do oka nawet do 16 tygodni.

- W kolejce do okulistów czeka największa liczba pacjentów wśród wszystkich specjalizacji medycznych. Dlatego tak istotne jest wprowadzanie rozwiązań, które pozwolą na zmniejszenie częstotliwości iniekcji doszklistkowych. Umożliwiając tym samym dostęp do Programu Lekowego nowym pacjentom - mówi Małgorzata Pacholec, prezes Stowarzyszenia Retina AMD Polska.

Obecnie stosowane terapie anty-VEGF wymuszają na pacjentach stawianie się w ośrodku raz w miesiącu na zastrzyk. Dzięki terapii farycymabem będą mogli zachować wzrok, przy jednoczesnym zmniejszeniu częstotliwości iniekcji do 12 i 16 tygodni.

Częste iniekcje obciążają nie tylko pacjentów oraz ich opiekunów, ale także system ochrony zdrowia. Zdaniem działaczy stowarzyszenia Retina decyzja o refundacji farycymabu może okazać się kluczowa dla polepszenia sytuacji pacjentów z chorobami siatkówki. W perspektywie czasu, ułatwiony dostęp do leczenia nową substancją pozwoliłby bowiem wydłużyć czas między wizytami, a jednocześnie zmniejszyć kolejki do okulisty.

Będzie także opłacalny z ekonomicznego punktu widzenia. Z opublikowanego stanowiska Rady Przejrzystości działającej przy prezesie AOTMiT wynika bowiem, że "roczny koszt wnioskowanej technologii powinien być niższy niż koszt najtańszego obecnie stosowanego w programie komparatora".

Rada proponuje także wprowadzić w leczeniu DME nowy schemat i wydłużyć okres między podaniami do 4 miesięcy oraz zgodnie z sugestią Konsultanta Krajowego opracować i wdrożyć system oceny jakości leczenia, aby można było kontrolować ośrodki, w których odstępy między dawkami leków stosowanych w programie, wydłużałyby się powyżej 4 miesięcy.

