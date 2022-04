AOTMiT rekomenduje: lek stosowany m.in. w padaczce do refundacji

Rekomendowany do refundacji lek zawiera substancję Midazolamum i zaliczany jest do benzodiazepin

Buccolam może być podawany przez rodziców/opiekunów jedynie wówczas, gdy u dziecka została rozpoznana padaczka

U niemowląt w wieku od 3 miesięcy do poniżej 6 miesięcy lek ten wolno stosować jedynie w szpitalu

Prezes AOTMiT rekomenduje refundację leku dla dzieci i młodzieży

W dniu 5 kwietnia 2022 r. Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji wydał poniżej wymienioną rekomendację w sprawie objęcia refundacją produktów leczniczych we wskazaniu: leczenie przedłużonych, ostrych napadów drgawkowych u niemowląt, małych dzieci, dzieci i młodzieży (od 3 miesięcy do 18 lat).

Buccolam, Midazolamum, Roztwór do stosowania w jamie ustnej, 2,5 mg/0,5 ml, 4, amp.-strzyk. 0,5 ml, kod GTIN: 05909991449568;

Buccolam, Midazolamum, Roztwór do stosowania w jamie ustnej, 5 mg/ml, 4, amp.-strzyk. 1 ml, kod GTIN: 05909991449575;

Buccolam, Midazolamum, Roztwór do stosowania w jamie ustnej, 7,5 mg/1,5 ml, 4, amp.-strzyk. 1,5 ml, kod GTIN: 05909991449582;

Buccolam, Midazolamum, Roztwór do stosowania w jamie ustnej, 10 mg/2 ml, 4, amp.-strzyk. 2 ml, kod GTIN: 05909991449599.

