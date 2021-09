Anna Dereszowska o raku jajnika: właściwa diagnoza jest stawiana średnio po 4 latach

Rak jajnika to obecnie 6. co do częstości występowania nowotwór złośliwy u kobiet

Niestety nie daje żadnych szczególnych, niepokojących objawów.

Dlatego najlepiej wykonywać regularne badania diagnostyczne

Podajemy adres i terminy, gdzie bezpłatnie można się przebadać

- W dużych miastach jest zdecydowanie lepiej niż w mniejszych ośrodkach w zakresie diagnostyki. Tu częściej jesteśmy bombardowane informacjami na temat badań. W mniejszych ośrodkach, mam wrażenie, z diagnostyką w różnych kierunkach, ale również jeśli chodzi o diagnostykę jajnika, jest słabo - mówiła Anna Dereszowska, ambasadorka VII odsłony Kampanii Społecznej „Diagnostyka jajnika", której organizatorem jest Ogólnopolska Organizacja Kwiat Kobiecości.

Tragiczne w skutkach odwlekanie badań

Pandemia też nie pomogła. - Zresztą sama tego doświadczam. W mojej najbliższej rodzinie, nie z powodu zaniechania, ale ponieważ nie można było iść na badania, wystarczyło pół roku odwlekania, żeby pojawił się rak. Wcześniej badanie było wykonywane co rok, raz zdarzyło się, że było półtora roku przerwy i nagle okazało się, że jest nowotwór już w trzecim stadium - mówiła.

Minimum raz w roku musi być wizyta u lekarza, bo to jest czas, żeby potencjalnie wykryć zmiany. Szczególnie w kontekście raka jajnika, który daje bardzo nieoczywiste objawy.

Czy obecnie z wykrywaniem raka jajnika jest lepiej? - Mam wrażenie, że trochę oswoiłyśmy temat raka jajnika. Tak jak początkowo było z nowotworem piersi – kobiety krępowały się o tym mówić. Teraz w tym obszarze jest lepiej. Z rakiem jajnika jest trudniej. To jest trudny przeciwnik, daje niejednoznaczne objawy. W kierunku tego raka kobiety są diagnozowane średnio 4 lata. Są leczone najczęściej na dolegliwości gastryczne, zanim postawiona diagnoza jest właściwa - mówiła ambasadorka kampanii.

- Wczesna diagnostyka i szybkie wykrycie to możliwość wyleczenia. Jeśli jest już późno, możemy znacznie wydłużyć życie pacjenta i poprawić komfort życia. Po za tym diagnostyka jest tańsza niż leczenie - przekonywała Anna Dereszowska.

Zmiany najlepiej wyłapują krawcowe

Ida Karpińska, prezes i założycielka Ogólnopolskiej Organizacji Kwiat Kobiecości, oceniła, że po dwóch latach pandemii będzie wysyp chorób nowotworowych, które będą dużo bardziej zaawansowane i trudniejsze do leczenia.

- Dane już są tragiczne. Pandemia cofa nas trochę o krok w tył w wysiłkach, by wyciągnąć te choroby ginekologiczne na światło dzienne i by przestały być tematami tabu. Cały czas jest też strach przed diagnozą i to, że jak mnie nie boli, to nie idę do lekarza.

A to jest bardzo ważne, szczególnie w raku jajnika, trudnym do wykrycia, bo daje on specyficzne-niespecyficzne objawy. Bardziej gastryczne, czyli wzdęcia brzucha i zmiana obwodu brzucha, przelewanie się w brzuchu, bóle podbrzusza. Objawy, które normalnie się zdarzają, kiedy się przejemy.

- Czasem się mówi, że te zmiany najlepiej wyłapują krawcowe. Przychodzimy do krawcowej, która mierzy obwód brzucha i nagle okazuje się, że my dobrze się czujemy, nie przytyłyśmy, waga stoi w miejscu, a obwód brzucha się zmienił - mówiła Ida Karpińska.

Również zachęcała do robienia badań, szczególnie usg przepochwowego. Warto zrobić je raz do roku. Ewentualnie, jeśli w historii rodzinnej były przypadki raka jajnika, to warto wykonać test BRCA1, żeby przekonać się czy mamy gen, który może spowodować raka jajnika. Ma go ok. 15 procent kobiet.

Idź na badanie. Gdzie i kiedy?

Jednym z ośrodków, który bierze udział w VII edycji Kampanii Społecznej „Diagnostyka jajnika", jest poradnia ginekologiczna SPSK-2 w Szczecinie.

Placówka zachęca pacjentki do bezpłatnych badań profilaktycznych w kierunku diagnozowania chorób nowotworowych jajnika. Skierowania nie są potrzebne.

Badania skierowane są do kobiet, które:

są obciążone wywiadem rodzinnym (występowanie kobiecych chorób nowotworowych)

dawno nie miały wykonywanego badania ginekologicznego

mają dolegliwości bólowe podbrzusza

po prostu chcą zadbać o swoje zdrowie.

Zakres możliwych badań

USG przezpochwowe

marker CA125

marker HE4.

Rejestracja do badań:

Zgłoszenia do badań przyjmowane są pod nr. telefonu: 91 466 13 32 (sekretariat Kliniki Ginekologii Operacyjnej i Onkologii Ginekologicznej Dorosłych i Dziewcząt), w godz. 8.00-14.30. Należy podać hasło: KWIAT KOBIECOŚCI. Decyduje kolejność zgłoszeń, liczba miejsc ograniczona.

Terminy i godziny badań:

1 i 29 października (piątki), w godz. 11.00-15.00

5 i 19 października (wtorki), w godz. 11.00-15.00

Regularne wizyty u specjalisty dają większą szansę na diagnozę

Nowotwór jajnika jest obecnie 6. co do częstości występowania nowotworem złośliwym u kobiet. Chorują na niego kobiety w każdym wieku, ale najczęściej dotyka pacjentki między 40. a 70. rokiem życia. Niestety nie daje żadnych szczególnych, niepokojących objawów – to zwykle wzdęcia, bóle brzucha, uczucie pełności po jedzeniu.

Kobieta zwykle nie przywiązuje do nich zbyt wielkiej wagi, albo zgłasza się do gastrologa lub lekarza rodzinnego. Choroba tymczasem już się rozwija i w efekcie aż u 75% pacjentek nowotwór jajnika rozpoznawany jest już w zaawansowanym stadium.

- Wówczas nowotworem są już zaatakowane często nie tylko jajniki, ale i większość narządów w obrębie jamy brzusznej. Dlatego ważne jest, by każda kobieta raz w roku zgłosiła się do ginekologa. I choć nie zawsze udaje się wykryć raka jajnika we wczesnym stadium, to regularne wizyty u specjalisty dają większą szansę na diagnozę choroby, nawet jeśli nie ma jeszcze żadnych dolegliwości" – zwraca uwagę dr hab. n. med. Anita Chudecka-Głaz, prof. PUM, lekarz kierująca Kliniką Ginekologii Operacyjnej i Onkologii Ginekologicznej Dorosłych i Dziewcząt SPSK-2 i konsultant wojewódzki w dziedzinie ginekologii onkologicznej.

