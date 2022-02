Amantadyna toksycznie wpływa na serce? Prof. Barczyk: nadal to sprawdzamy

11 lutego 2022 roku przedstawiono wyniki badania skuteczności amantadyny w leczeniu szpitalnym pacjentów z COVID-19. Lek okazał się nieskuteczny

To badanie jednoznacznie przerywa dyskusję, pokazując czarno na białym, jakie są wyniki stosowania amantadyny w leczeniu szpitalnym COVID-19 - podkreśla Radosław Sierpiński, szef ABM, która sfinansowała badanie

Prof. Adam Barczyk: - To co dzisiaj pokazano, to wstępna analiza wstępnej analizy. Pewne szczegóły będziemy nadal analizowali, np. wpływ amantadyny na układ krążenia, na serce - czy nie ma tam jakiegoś efektu toksycznego

Skuteczność amantadyny w COVID-19 pokazana czarno na białym

Amantadyna okazała się być równie skuteczna w leczeniu szpitalnym COVID-19 co placebo - poinformował podczas konferencji prof. Adam Barczyk z Górnośląskiego Centrum Medycznego (11 lutego 2022r.).

Badanie było zorganizowane i sfinansowane przez Agencję Badań Medycznych, która na zlecenie Ministra Zdrowia podjęła w tym zakresie współpracę z dwoma zespołami badawczymi:

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4 w Lublinie (główny badacz prof. Konrad Rejdak)

Górnośląskie Centrum Medyczne im. Prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach (główny badacz prof. dr hab. n. med. Adam Barczyk)

Ich celem była ocena skuteczności leczenia amantadyną chorych na COVID-19.

- To badanie jednoznacznie przerywa dyskusję, pokazując czarno na białym, jakie są wyniki stosowania amantadyny w leczeniu szpitalnym COVID-19. Cieszę się, że jako urząd możemy rozwiać wątpliwości i przeciąć spekulacje pokazując, jak jest naprawdę, bez zbędnej dyskusji - podsumował wyniki Radosław Sierpiński, prezes ABM.

- Ze względu na takie wyniki przerywamy rekrutację do tego badania - dodał.

Przypomniał, że drugą częścią projektu jest badanie realizowane przez zespół prof. Rejdaka. - To grupa pacjentów leczonych ambulatoryjnie. Jest to zatem inna grupa pacjentów. Myślę, że w ciągu najbliższych kilku dni możemy spodziewać się informacji o wynikach tego badania. Natychmiast o nich poinformujemy - zapewnił szef ABM.

Nie ma sygnału, że amantadyna jest niebezpieczna

- Amanatdyna jest przepisywana przede wszystkim ambulatoryjnie. Warto zwrócić na to uwagę, ponieważ teoretycznie może się okazać - choć nasze wyniki są jednoznaczne - że inne badanie, prowadzone przez prof. Konrada Rejdaka, może mieć inne wyniki, bo tam jest inna populacja - podkreślał prof. Barczyk.

- Na ten moment wydaje mi się, że jest jak najbardziej zasadne, by nie stosować amantadyny - dodał. Odnosząc się do kwestii bezpieczeństwa, przypomniał, że amantadyna jest dopuszczona do obrotu i stosowana od 30 lat.

- Można implikować, że przez te 30 lat nagromadzono dużo dowodów, że może być stosowana. Znane są działania niepożądane, m.in. kardiologiczne. To co dzisiaj pokazano, to wstępna analiza wstępnej analizy. Pewne szczegóły będziemy nadal analizowali, np. wpływ na układ krążenia, na serce - czy tam ma tam jakiegoś efektu toksycznego. Na ten moment mogę powiedzieć, że wyniki są jednoznacznie, że jest nieskuteczna, ale nie mamy sygnału, że jest niebezpieczna.

