Alerty dla lekarzy sposobem na "turystykę lekową"? NRL proponuje takie rozwiązanie

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej opublikowało stanowisko w sprawie problemów z dostępnością leków w Polsce

Rozwiązanie, jakie proponuje Rada, to alerty lekowe wyświetlające lekarzowi przepisującemu zagrożone brakiem dostępności leki

Jakiekolwiek próby i pomysły reglamentowania leków (...) budzą uzasadniony prawnie i etycznie sprzeciw Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej - czytamy w stanowisku

Rosną problemy z dostępnością leków. Rozwiązanie: alerty lekowe

Jak dowiadujemy się z komunikatu z 19 października, prezydium NRL odnotowuje "wzrastające problemy z dostępnością leków w Polsce". Zaznacza, że "problemy z dostępnością dotyczą leków specjalistycznych, leków szpitalnych dostępnych w lecznictwie zamkniętym, ale również leków szeroko stosowanych w farmakoterapii, w tym antybiotyków w lecznictwie otwartym"

Propozycja prezydium NRL to wprowadzenie alertów lekowych. Miałyby być one wyświetlane lekarzowi przepisującemu zagrożony brakiem dostępności lek. Odbywałoby się to w istniejących systemach teleinformatycznych, jak np. udostępnione przez rząd narzędzie gabinet.gov.pl i IKP (indywidualne konto pacjenta).

Sprzeciw uzasadniony prawnie i etycznie

W ocenie prezydium NRL "działania organizatorów ochrony zdrowia powinny koncentrować się na czytelnym systemie wspomagającym przepisujących recepty, a nie mogą opierać się np. na przekierowywaniu pacjentów do komercyjnych portali generujących «turystykę lekową»" poszukiwanie leków po aptekach w całej Polsce, powodujących frustrację pacjentów i sprawiających wrażenie, że organy odpowiedzialne za politykę lekową nie panują nad pogłębiającym się deficytem leków w naszym kraju".

- Braki antybiotyków, preparatów hormonalnych, substancji stosowanych w cukrzycy, leczeniu otyłości, zakrzepicy, osteoporozy czy migreny powinny być rozwiązywane w wyniku stałych kontaktów Ministerstwa Zdrowia z producentami, rewizji polityki refundacyjnej, zastanowienia się nad przyczynami sytuacji, w której wiele firm farmaceutycznych nie jest zainteresowanych sprzedażą swoich produktów w Polsce, w porównaniu z innymi krajami Unii Europejskiej - podkreśla NRL.

W podsumowaniu Rada wskazuje, że "jakiekolwiek próby i pomysły reglamentowania leków, zawężania ich wskazań terapeutycznych niezgodnie z obowiązującą charakterystyką produktu leczniczego, segregowania pacjentów na tych, którzy lek mogą kupić i tych, którym nie powinien być ordynowany, budzą uzasadniony prawnie i etycznie sprzeciw Prezydium NRL".

Ministerstwo Zdrowia: mamy rozwiązanie

Przypomnijmy, że w ub. wtorek w trakcie konferencji prasowej z udziałem wiceministra zdrowia Macieja Miłkowskiego podano informacje na temat łagodzenia problemów z dostępnością leków. Resort zdrowia zaproponował nowe rozwiązanie.

W trybie najpewniej dwutygodniowym będzie przekazywać do Naczelnej Izby Lekarskiej i Naczelnej Izby Aptekarskiej oraz hurtowni farmaceutycznych informacje w zakresie możliwej ograniczonej dostępności do poszczególnych leków po to, by lekarz już w trakcie wypisywania recepty mógł stwierdzić czy lek będzie dostępny w aptekach na terenie województwa.

Te informacje na bieżąco mają być przekazywane w formie skróconej do NIL i NIA, a następnie do lekarzy i farmaceutów oraz hurtowni. Docelowo ma to być system informatyczny podpięty pod aplikację gabinet.gov.pl. Nie wiadomo, kiedy to się stanie. Ale jak przyznał wiceminister Miłkowski, jest to działanie priorytetowe dla resortu.

