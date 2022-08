WHO opublikowała ostrzeżenie o wykryciu w Wenezueli sfałszowanego preparatu Diprivan

Sfałszowane partie preparatu Diprivan mają sfingowane oznaczenia partii produktu a także zidentyfikowano błędy w druku i pisowni na opakowaniu i ulotce

Diprivan jest krótko działającym, dożylnym środkiem znieczulającym stosowanym w celu wprowadzenia i podtrzymania znieczulenia ogólnego, może być również stosowany jako lek uspokajający podczas oddychania kontrolowanego u dorosłych pacjentów wymagających intensywnej terapii

Alert WHO. Ostrzeżenie przed sfałszowanym preparatem znieczulającym

Diprivan jest wskazany do stosowania jako krótko działający dożylny środek znieczulający do ogólnego znieczulenia ogólnego podczas zabiegów diagnostycznych i chirurgicznych oraz do sedacji pacjentów wentylowanych.

Oryginalny Diprivan jest produkowany przez firmę ASTRAZENECA dla firmy ASPEN.

- Zarówno ASPEN, jak i ASTRAZENECA potwierdziły, że produkty, o których mowa w ostrzeżeniu, są sfałszowane - czytamy w komunikacie WHO. Organizacja podkreśla, że z uwagi na charakterystykę leku, "sfałszowane produkty mogą stanowić szczególnie wysokie ryzyko dla pacjentów".

Jak podkreśla WHO, ważne jest, aby wykryć i usunąć sfałszowane produkty z obiegu. Ponadto Światowa Organizacja Zdrowia domaga się wzmożonego nadzoru i staranności w łańcuchach dostaw krajów i regionów, które mogą mieć problem z podejrzanymi lekami.

