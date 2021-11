Alergia po preparatach mRNA Pfizera lub Moderny? Novavax może być dobrą alternatywą

Belgia zdecydowała o zakupie preparatu Novavax przeciwko covid-19 do zastosowania u osób, które mają reakcje alergiczne po szczepionkach Pfizer i Moderny

W sierpniu br. Komisja Europejska zatwierdziła zakup 200 mln szczepionki Novavax

Novavax jest szczepionką białkową i działa w zupełnie inny sposób niż szczepionki Pfizer i Moderna

Ponieważ część osób reaguje alergicznie na szczepionki mRNA, opracowane przez firmy Pfizer i Moderna, Belgia postanowiła zamówić alternatywne preparaty dla tej grupy obywateli - informuje The Brussels Times.

Alternatywa dla tych, co źle reagują na szczepionki mRNA

Novavax jest szczepionką białkową i działa w zupełnie inny sposób niż szczepionki Pfizer i Moderna.

- Podanie im kolejnej dawki szczepionki mRNA nie jest możliwe, ale wkrótce będziemy mieć bardzo dobrą alternatywę – powiedział Dirk Ramaekers z grupy zadaniowej ds. szczepień. - Dzięki temu osoby, które reagują alergicznie na obecnie dostępne preparaty, będą mogły otrzymać Novavax.

W sierpniu br. Komisja Europejska zatwierdziła zakup 200 mln szczepionki Novavax. Preparat jest jeszcze poddawany przeglądowi etapowemu przez EMA.

Belgia dołączyła do umowy, spodziewając się, że Europejska Agencja Leków (EMA) zatwierdzi stosowanie preparatu Novavax przed końcem tego roku.

- Wtedy możemy podać tę szczepionkę 500 do 1000 osób, które źle reagują na szczepionki mRNA – dodał Ramaekers.

Jak działania Novavax

Dwudawkowy preparat firmy Novavax zasadniczo różni się dopuszczonych już do stosowania na świecie szczepionek wektorowych i mRNA.

Novavax to rekombinowana szczepionka podjednostkowa, oparta na białkach, która zawiera maleńkie cząsteczki wykonane z wyhodowanej w laboratorium wersji białka „S” znajdującego się na powierzchni koronawirusa SARS-CoV-2.

Zawiera również „adiuwant”, substancję pomagającą wzmocnić odpowiedź immunologiczną na szczepionkę.

Kiedy dana osoba otrzyma szczepionkę, jej układ odpornościowy zidentyfikuje cząsteczki białka jako obce i wytworzy naturalną obronę przeciwko nim - przeciwciała i limfocyty T.

Jeśli później zaszczepiona osoba wejdzie w kontakt z SARS-CoV-2, układ odpornościowy rozpozna białko występujące na wirusie i będzie przygotowany do zaatakowania go. Przeciwciała i komórki odpornościowe mogą chronić przed COVID-19, współpracując w celu zabicia wirusa, zapobieżenia jego wejściu do komórek organizmu i zniszczenia zakażonych komórek.

Antygen do szczepionki na COVID powstanie w Polsce. Umowa na 1,5 mld dolarów

Szczepionka Novavax wysoce skuteczna przeciw wielu wariantom Covid-19

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.