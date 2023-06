Aktorzy udający lekarzy nie mogą już reklamować wyrobów medycznych. Od 1 lipca wchodzi zakaz

Od 1 lipca wszystkie reklamy wyrobów medycznych muszą spełniać wymogi określone w ustawie wyrobach medycznych

Reklama takiego produktu kierowana do publicznej wiadomości musi być sformułowana w sposób zrozumiały dla laika

Nie może ona wykorzystywać wizerunku osób wykonujących zawody medyczne lub podających się za takie osoby lub przedstawiać osób prezentujących wyrób w sposób sugerujący, że wykonują taki zawód

Zakaz wykorzystywania wizerunku lekarza w reklamie wyrobu medycznego

1 stycznia 2023 roku weszły w życie przepisy ustawy o wyrobach medycznych, które uregulowały m.in. zasady reklamy wyrobów medycznych. Zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym do ustawy, jeśli reklama była wprowadzona przed 1 stycznia 2023 roku, to reklamodawca miał czas na dostosowanie się do przepisów do 31 czerwca.

To dlatego nadal w obiegu medialnym były reklamy wykorzystujące wizerunek lekarzy i farmaceutów. Jednak od 1 lipca 2023 roku każda taka reklama będzie niezgodna z prawem.

Zgodnie z ustawą, od 1 lipca każda reklama wyrobu kierowana do publicznej wiadomości musi być sformułowana w sposób zrozumiały dla laika. Wymóg ten dotyczy również sformułowań medycznych i naukowych oraz przywoływania w reklamie badań naukowych, opinii, literatury lub opracowań naukowych i innych materiałów skierowanych do użytkowników innych niż laicy (art. 55 ust. 1).

Zgodnie z art. 55 ust. 2 reklama wyrobu kierowana do publicznej wiadomości nie może:

1) wykorzystywać wizerunku osób wykonujących zawody medyczne lub podających się za takie osoby lub przedstawiać osób prezentujących wyrób w sposób sugerujący, że wykonują taki zawód;

2) zawierać bezpośredniego wezwania dzieci do nabycia reklamowanych wyrobów lub do nakłonienia rodziców lub innych osób dorosłych do kupienia im reklamowanych wyrobów;

3) dotyczyć wyrobów przeznaczonych do używania przez użytkowników innych niż laicy.

Ponadto teka reklama nie może wprowadzać w błąd co do zasad i warunków konserwacji, okresowej lub doraźnej obsługi serwisowej, aktualizacji oprogramowania, okresowych lub doraźnych przeglądów, regulacji, kalibracji, wzorcowań, sprawdzeń lub kontroli bezpieczeństwa danego rodzaju wyrobów, w tym co do wymagań dotyczących wyposażenia technicznego podmiotów wykonujących te czynności i kwalifikacji zatrudnionych w nich osób.

Reklamę wyrobu prowadzi się w formie audiowizualnej, dźwiękowej lub wizualnej.

Reklama prowadzona w aptekach i podmiotach prowadzących działalność leczniczą, w tym odwiedzanie osób wykonujących zawód medyczny, nie może utrudniać prowadzonej tam działalności.

Musi też zawierać co najmniej nazwę lub nazwę handlową wyrobu oraz przewidziane zastosowanie wyrobu.

