Agresja, wandalizm i napady z bronią w aptekach. Farmaceuci potrzebują ochrony prawnej

Farmaceuci są zawodem nastawionym na bezpośredni kontakt z pacjentem. To powoduje, że są narażeni na agresywne zachowania pacjentów

Akty agresji, których ofiarami padali farmaceuci, miały miejsce również przed pandemią. Często były to rozboje na tle rabunkowym, nawet z bronią w ręku

Dlatego farmaceuci chcą przyznania im ochrony przynależnej funkcjonariuszom publicznym

Luiza Jakubiak, Rynek Zdrowia: Dr Piotr Merks na TT poinformował o przykrym incydencie w aptece: „niestety syn jest pozytywny. Pacjent bierze krzesło i rzuca w drzwi apteki. Zepsuliście ferie mojemu dziecku. Nie wyjdę stąd jak nie będzie zaznaczony jako negatywny. Jest kryzys i mamy kryzys”. Są Państwo zaskoczeni liczbą i skalą aktów agresji, które w ostatnim czasie dzieją się w aptekach?

Marcin Repelewicz, prezes Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej: Niestety tak. Zastanawialiśmy się, czy kolejne usługi wprowadzane do aptek, które są świadczone w bezpośrednim kontakcie z pacjentem, mogą prowadzić do takich sytuacji. Jednak skala tych wydarzeń w ostatnim czasie jest przerażająca, niezależnie od rodzaju świadczonej usługi przez farmaceutę. Agresywne zachowania pewnej grupy osób, zwłaszcza identyfikujących się jako „antyszczepionkowcy”, nasilają się obecnie wobec wszystkich zawodów medycznych.

Takich przypadków niestety może być więcej i to nie tylko w aptekach, ale też w punktach diagnostycznych czy w innych miejscach, gdzie przeprowadza się testy. O ile jednak w punkcie diagnostycznym pobierane są próbki i pacjenci mają oczekiwać na wynik poza punktem, o tyle część aptek pozwala pacjentom poczekać na wynik i informuje o nim bezpośrednio. A to może wiązać się z agresywną reakcją osoby niezadowolonej z wyniku testu.

W odpowiedzi na posta, jedna z farmaceutek napisała, że ona wyprasza pacjenta z apteki zaraz po wymazie. „Potem SMS bezzwrotny wysyłam z wynikiem osobom bez dostępu do IKP. Bez wyjątku”. Może jest to jakieś rozwiązanie?

Wszystkie wyniki, które jako farmaceuci sprawozdajemy do EWP, są dostępne dla pacjenta na jego internetowym koncie pacjenta (IKP i mojeIKP). Problem jest z pacjentami starszymi, którzy nie potrafią poruszać się w Internecie, więc mają kłopot z odbiorem wyniku.

Dlatego część farmaceutów wyszła naprzeciw temu i wysyła informacje o wynikach w formie SMS na zdeklarowane przez pacjenta numer telefonu. Jest to gwarancja, że pacjent otrzyma wynik możliwie szybko. Jak również stanowi to pewne zabezpieczenie, które warto wykorzystać na ewentualność pacjenta potencjalnie agresywnego i niezadowolonego z wyniku testu.

Epidemia się w końcu zakończy. Czy wraz z nią zniknie problem agresywnych pacjentów w aptekach?

Nie, farmaceuci są zawodem nastawionym na bezpośredni kontakt z pacjentem i tak jak mieliśmy niedawno problem z agresywnymi zachowaniami na próby zwrócenia uwagi na brak maseczki, tak zawsze mogą pojawić się sytuacje, które będą generowały niezadowolenie wśród niektórych osób. Osoby takie często nie kryją swojego negatywnego podejścia do pracowników ochrony zdrowia.

Farmaceuci z agresją, często słowną, spotykają się z różnych innych powodów od dawna. Pamiętajmy, że są czasowe lub trwałe problemy z dostępnością leków, co dwa miesiące przy okazji nowelizacji list leków refundowanych zmieniają się ceny w aptekach. Bardzo często mamy problem z wytłumaczeniem pacjentowi, dlaczego jego lek miał taką cenę, a za jakiś czas diametralnie inną albo, że w ogóle lek przestał być refundowany.

Dlaczego recepta, którą pacjent przedstawia jest wypisana w sposób błędny i uniemożliwiający jej realizację, dlaczego można wydać taką, a nie inną ilość produktów leczniczych, dlaczego recepta straciła ważność. Przykłady można niestety mnożyć. A bardzo często to właśnie farmaceuci są tym pierwszym i ostatnim ogniwem kontaktu pacjenta z systemem ochrony zdrowia, więc najczęściej upust niezadowolenia z jego wad jest uwalniany właśnie w aptekach.

Takich sytuacji, które powodują nieporozumienia jest na pewno bardzo dużo, natomiast jedną kwestią jest niezadowolenie, niezrozumienie, a czym innym sposób wyrażania w formie ataku, napaści, czy powodowania zniszczeń materialnych. Nie możemy tego tolerować. Nie możemy na to pozwalać. Tak naprawdę temat, który podnosiliśmy jeszcze w grudniu ubiegłego roku, czyli przyznania farmaceutom ochrony przynależnej funkcjonariuszom publicznym, jest aktualny cały czas. W naszej ocenie wymaga pilnego wprowadzenia w życie, aby odstraszyć potencjalnych agresorów, a farmaceutom dać świadomość należytej ochrony.

Nie chodzi o to, żeby farmaceuta był funkcjonariuszem publicznym w pełnym tego słowa znaczeniu. W myśl Kodeksu Karnego tak jak np. policjant. Natomiast chcemy, żeby zapisy KK chronił farmaceutę w momencie wykonywania przez niego czynności zawodowych i aby mógł korzystać z ochrony prawnej przynależnej funkcjonariuszom publicznym.

Chodzi o to, żeby farmaceuci mieli poczucie bezpieczeństwa w pracy, świadcząc usługi dla pacjentów i mieli przekonanie, że państwo polskie po prostu stanie za nimi murem, weźmie ich w obronę, jeżeli takie sytuacje będą miały miejsce.

Jako samorząd zawodowy farmaceutów apelujemy o to, aby ująć farmaceutów wśród tych zawodów medycznych, które już korzystają z tej ochrony prawnej właśnie w aspekcie wykonywania czynności zawodowych.

Czy chodzi tylko o czynności wykonywane w aptece?

Głównie, ale nie tylko. Proszę pamiętać, że na chwilę obecną farmaceuci mogą wykonywać czynności zawodowe również poza aptekami. Jak chociażby wykonywać szczepienia w punktach szczepień. Z jednej strony jako pracownicy punktów szczepień są już po części chronieni, natomiast nie stricte jako farmaceuci.

Jeżeli rozwiniemy kolejne aspekty opieki farmaceutycznej, to one po części mogą „wyjść” z aptek. Dlatego w mojej ocenie ochrona powinna obejmować również tych farmaceutów, którzy swoje usługi będą świadczyli poza aptekami. Generalnie powinno to dotyczyć wszystkich farmaceutów, którzy świadczą usługi na rzecz polskich pacjentów.

Stosowne propozycje rozwiązań prawnych zostały przesłane w grudniu ubiegłego roku do Ministerstwa Zdrowia. Konsultowaliśmy je również z wieloma parlamentarzystami jak chociażby z posłem Pawłem Rychlikiem czy posłem Krzysztofem Śmiszkiem. Propozycje te pojawiają się też w poselskich interpelacjach skierowanych do resortu zdrowia. Jedno rozwiązanie obejmuje tylko aptekarzy. Drugie jest bardziej globalne i dotyczy czynności zawodowych wykonywanych przez wszystkich farmaceutów, nie ograniczając ich tylko do lokalu apteki. Przyznam, że Izba przychyla się do tego drugiego rozwiązania. Niemniej jednak, te pierwsze też należałoby przyjąć z zadowoleniem, jako krok wstępny rozpoczynający niezbędne zmiany legislacyjne.

A co z ochroną techników farmaceutycznych?

Z racji tego, że reprezentuję farmaceutów, przede wszystkim staram się o objęcie ochroną farmaceutów i takie rozwiązanie zaproponowaliśmy w ustawie o zawodzie farmaceuty. Na chwilę obecną trudno jest ująć ochroną prawną techników farmaceutycznych. Być może będzie taka możliwość poprzez zmianę ustawy Prawo farmaceutyczne.

Natomiast proszę pamiętać, że w konsultacjach publicznych jest obecnie projekt ustawy o innych zawodach medycznych, w których ujęty jest zawód technika farmaceutycznego. Być może, gdy ta ustawa wejdzie w życie, będzie możliwość sprawnego wpisania ochrony prawnej również dla techników. Osobiście uważam rozwiązanie objęcia ochroną prawną również tej grupy zawodowej w aptekach za rozsądne.

Jak ocenia Pan szanse na wprowadzenie tej ochrony prawnej dla farmaceutów?

Z rozmów z posłami różnych klubów poselskich – rządowych jak i opozycyjnych – wynika, że jest zgoda na wprowadzenie tego - w naszej ocenie - naturalnego zapisu, jakim jest ochrona. Zwłaszcza że inne zawody medyczne już od jakiegoś czasu ją mają. Liczymy więc na ponadpolityczne porozumienie w tym temacie. Nie widzę merytorycznych powodów do różnicowania zawodów medycznych, tym bardziej, że farmaceuta też wykonuje swój zawód na rzecz ochrony zdrowia publicznego.

Na chwilę obecną oczekujemy w dalszym ciągu na odpowiedzi z Ministerstwa Zdrowia dotyczącą apelu DIA.

Zbierają Państwo zgłoszenia o aktach przemocy w aptekach?

Tak, staramy się zbierać wszelkie informacje z ostatniego okresu, które dotyczyły ataków na apteki, czy też bezpośrednio na farmaceutów. Prosimy o przesyłanie ich przez farmaceutów z naszego regionu, ale nie tylko. Do tej pory zgłoszono nam kilkanaście aktów agresji, od tego najbardziej drastycznego, czyli pobicia farmaceuty w aptece z Zgorzelcu, po akty wandalizmu, zniszczeń, a nawet uszkodzenia ciała, jak to miało miejsce w noc sylwestrową w stołecznej aptece.

Proszę pamiętać, że akty agresji, których ofiarami padali farmaceuci, miały miejsce również przed pandemią. Często były to rozboje na tle rabunkowym, nawet z bronią w ręku. Zdarzają się też ataki w celu zdobycia środków silnie działających, psychotropowych, narkotycznych, które apteki mają na swoim stanie.

Zatem aspekt bezpieczeństwa farmaceutów w aptekach jest dużo szerszy, niż tylko zdarzenia związane z epidemią.

Czy kwestia silnego sfeminizowania zawodu przekłada się na aspekt bezpieczeństwa?

Oczywiście. Specyfika naszego zawodu jest taka, że farmaceutek jest zdecydowanie więcej niż farmaceutów. Z kolei warunki na rynku detalicznej sprzedaży leków oraz funkcjonowanie aptek bardzo często powodują, że praca wykonywana jest przez nie jednoosobowo. Wiąże się to z tym, że taka apteka, o dużej powierzchni, dodatkowo często oddalona od uczęszczanych szlaków komunikacyjnych, jest potencjalnym celem napastnika. Proszę też pamiętać o aspekcie dyżurów nocnych, kiedy regułą jest praca jednoosobowa farmaceuty w aptece. Mimo że odbywa się to przez okienko podawcze, to zawsze jest możliwość zastraszenia, napaści czy grożenia bronią.







