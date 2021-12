Agnieszka Grzybowska-Zalewska nowym prezesem zarządu Sanofi-Aventis

Zmiany w polskim oddziale koncernu Sanofi-Aventis. Od 1 grudnia br. prezesem jest Agnieszka Grzybowska-Zalewska

1 grudnia 2021 roku prezesem zarządu Sanofi-Aventis sp. z o.o. została Agnieszka Grzybowska-Zalewska, dyrektor generalna Sanofi Genzyme w Polsce.

Dotychczasowa prezes Sanofi w Polsce – Magdalena Kruszewska – przechodzi do struktur globalnych.

Agnieszka Grzybowska-Zalewska od ponad 20 lat obecna jest w branży farmaceutycznej w obszarze zarządzania oraz marketingu i sprzedaży. Od 2013 roku pełni funkcję dyrektor generalnej Sanofi Genzyme w Polsce – jednego z kluczowych business unitów Sanofi, oferującego terapie z obszaru chorób rzadkich, onkologii, immunologii, i stwardnienia rozsianego.

Wcześniej, z powodzeniem, odpowiadała za fuzję działalności operacyjnej firmy Genzyme z Sanofi w Polsce, jednocześnie pełniąc funkcje menedżerskie w obszarze sprzedaży i marketingu, rozwijając skutecznie portfolio leków chorób rzadkich.

Swoją karierę w branży farmaceutycznej rozpoczęła w 1998 roku w firmie Janssen-Cilag. Jest absolwentką Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego oraz Wydziału Farmacji Akademii Medycznej w Gdańsku.

Nowa prezes będzie rozwijać strategię Play to Win

- Sanofi umożliwia dostęp do portfolio innowacyjnych produktów w obszarze między innymi immunologii, kardiologii, onkologii, diabetologii, chorób rzadkich czy szczepionek. Od dwóch lat, w ramach strategii Play to Win, firma przechodzi transformację w kierunku firmy biofarmaceutycznej, tworzącej przełomowe terapie, często w obszarach, w których, do tej pory, chorzy nie mieli żadnej opcji terapeutycznej. W Polsce, we współpracy z silnym zespołem lokalnym, będziemy kontynuować tę strategię – powiedziała Agnieszka Grzybowska-Zalewska.

Agnieszka Grzybowska-Zalewska obejmie stanowisko po dotychczasowej prezes Sanofi w Polsce - Magdalenie Kruszewskiej, która awansowała w ramach struktur globalnych Sanofi, obejmując od 1 listopada br. zarządzanie nowopowstałym regionem Europy Środkowej i Południowej Sanofi, jednocześnie nadal odpowiadając za region Europy Środkowej dla portfolio leków dojrzałych General Medicines.

W skład nowego regionu Europy Środkowej i Południowej Sanofi wchodzi 7 krajów takich jak: Polska, Ukraina, Czechy, Węgry, Rumunia, Grecja oraz Izrael.

